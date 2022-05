Steigende Strompreise: BKW im Vorteil

Region BKW bekommt mit steigenden Strompreisen Oberwasser – Regio Energie Solothurn wird teurer Müssten aktuell Gemeinden ihr Stromnetz verpachten, würde wohl die BKW eher die Nase vorne haben und die Regio Energie Solothurn ablösen, die den Strom einkaufen muss. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BKW hat das Logo der AEK in Solothurn ersetzt. Urs Byland

Es gab mal eine Zeit, in der die Kilowattstunde Strom im freien Markt 4 Rappen kostete. Die Preise im europäischen Strommarkt fielen unter die Produktionskosten der Schweizer Atom- und Wasserkraftwerke. In der Branche führte dies zu grossen Umwälzungen. Erinnert sei an den Stromkonzern Alpiq, der auf den eigenen Anlagen damals teuren Strom produzierte, den niemand kaufen wollte.

Aktuell steigen die Strompreise. Erhält damit die BKW recht, als sie im Kampf um die Stromnetze in einigen Gemeinden der Region erklärte, das Blatt werde sich wieder wenden? Bald werde die BKW, die selber Strom produziert, diesen wieder günstiger anbieten können als Konkurrent Regio Energie Solothurn, die den Strom einkaufen muss.

«Bis vor kurzem hatten jene Stromversorger mit viel Eigenproduktion das Nachsehen», bestätigt ein dritter Stromanbieter aus Zürich. Die Gestehungskosten der Eigenproduktion seien hoch gewesen und die Preise für die Beschaffung am Markt tief. Nun sei es umgekehrt: Gegenwärtig profitierten jene Stromversorger, welche eine hohe Eigenproduktion haben, da der Marktpreis deutlich gestiegen ist. Diese Auswirkungen werde auch der Kunde spüren, doch je nach Beschaffungsstrategie der Stromversorger beziehungsweise individueller Energielieferungsvertrag des Kunden teilweise erst in den kommenden Jahren.

«BKW-Stromkunden bleiben von Preisschocks grösstenteils verschont»

Dementsprechend positiv formuliert die BKW ihre Antworten auf entsprechende Fragen. «Grundsätzlich müssen sich unsere Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung wegen der steigenden Preise an den Strombörsen keine grossen Sorgen machen, sie bleiben von diesen Preisschocks grösstenteils verschont. Denn die gebundenen Kundinnen und Kunden müssen nicht den Marktpreis bezahlen, sondern die Kosten für die Stromproduktion in den BKW eigenen Kraftwerken.»

Weiter schreibt die BKW, dass sie für die Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung über genügend eigene, einheimische Stromproduktion verfüge, um sie jederzeit versorgen zu können. Das gelte auch für die Kundinnen und Kunden der ehemaligen AEK onyx. Das Fazit der BKW ist klar: «Versorger, die keine eigene Kraftwerke besitzen und sich nicht frühzeitig eingedeckt haben, müssen oder mussten die fehlenden Mengen zu höheren Preisen am Markt beschaffen.» Damit erhält die BKW wieder mehr Spielraum, wenn sie sich für eine Pacht eines Gemeindestromnetzes bewirbt. Dabei wird sie aber wohl auch die eigene Marge im Blick behalten.

Regio Energie Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Regio Energie versucht, weiterhin günstige Strompreise anzubieten

Für die Regio Energie Solothurn ist klar: die Stromkundinnen und -kunden in den betroffenen Gemeinden müssen mit höheren Strompreisen rechnen: «Wir werden aber alle Möglichkeiten prüfen, um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin günstige Strompreise anzubieten.»

Gerade in aussergewöhnlichen Zeiten von hohen Strompreisen, wie man sie aktuell erlebe, werde Regio Energie im Sinne der Kunden eine reduzierte Weitergabe der Preiserhöhung prüfen. «Diese strategischen Überlegungen laufen aktuell», erklärt Direktor Marcel Rindlisbacher. Bei künftigen Ausschreibungen will Regio Energie ein attraktiver Partner für die Gemeinden bleiben und das beste Gesamtpaket liefern.

Tarife für Übertragungsnetz steigen Die Strompreise enthalten nicht nur die Kosten der Energie, sondern auch noch die Netzkosten sowie Gebühren und Abgaben von Bund und Gemeinden. Bei diesen Kostenfaktoren kann es zu Erhöhungen kommen, die unabhängig von den Energiepreisen der BKW sind. So hat die nationale Netzgesellschaft Swissgrid bereits Tariferhöhungen für das kommende Jahr kommuniziert. Konkret steigen die Tarife für das Übertragungsnetz von 50 auf 70 Franken. Diese Erhöhungen werden die Stromrechnungen aller Anbieter verteuern, also auch diejenigen der BKW.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen