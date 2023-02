Autogaragen In Not wegen Standards Markenvertretung

Region Werden kleine Solothurner Garagisten aus dem Markt gedrängt? Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz warnt: «Ohne Autogaragen geht es nicht» Vor kurzem informierte die Garage Martin in Rüttenen, dass sie die Anforderungen von Toyota für eine offizielle Markenvertretung nicht mehr erfüllen kann. Urs Byland Jetzt kommentieren 21.02.2023, 16.30 Uhr

Kleinere Garagen haben Mühe, die Standards zu erfüllen, die es braucht, um eine offizielle Markenvertretung zu bekommen. Alessandro Della Bella

Drücken die Automarken die kleinen Garagen aus dem Markt? Wer sich umhört, könnte diesen Eindruck bekommen. In Egerkingen hat Toyota AG die Zusammenarbeit mit der Garage Reinhart aufgekündigt. Die Ablösung soll unschön geendet haben.

In Lüterswil wurde die Garage Burkhalter Opfer der Toyota-Strategie. Und in Rüttenen wurde die Garage Martin ebenfalls aus der offiziellen Markenvertretung entlassen, nachdem sich die Besitzer wenige Jahre vor der Pensionierung nicht dazu entschliessen konnten, die zahlreichen Anforderungen zu erfüllen. Hier immerhin sei eine gütliche Ablösung möglich gewesen. «Wir sind halt wirklich überzeugt von der Automarke, die wir bereits seit 1988 vertreten», erklärt Karin Martin.

Die gesamte Branche ist betroffen

Die Auflagen der Autoimporteure werden immer mehr, klagen die Inhaberinnen und Inhaber von kleinen Garagen. Der Verdrängungskampf betreffe nicht nur Toyota, sondern sei in der gesamten Branche ein Thema, ist unisono bei den Garagisten zu hören. Dabei trifft es naturgemäss die kleinen Garagen auf dem Lande eher als die grösseren Center.

Sie können es sich nicht leisten, grössere Ausstellungsräume zu bauen. Sie können oder wollen keinen Kundenberater anstellen. Sie müssten die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bewerkstelligen und dafür auch eine entsprechende Ausbildung absolvieren, auf eigene Kosten. Sie müssen zudem eine Ladestation einbauen. Und sie müssen die Umweltstandards erfüllen, nicht nur die Vorgaben der Autoimporteure, sondern auch diejenigen des Kantons. Das bedeutet oft doppelte Kosten für verschiedene Zertifizierungsprozesse.

Die «Dorfgarage» hat ausgedient

Zudem habe sich das Kundenverhalten verändert. «Früher war es gang und gäbe, dass man sein Auto in der Dorfgarage gekauft hat, wenn es eine gab», sagt der Inhaber einer Landgarage. Heute müssen sich die kleinen Garagen in Sachen Preise auch mit den grösseren Autocentern konkurrieren.

Der Aufwand ist gross für die Kleinen – oft zu gross. Und das sei gewollt, sagt ein nicht genannt sein wollender Garagist. «Die Importeure versuchen die kleinen Garagen rauszudrücken.» Ziel sei zu zentralisieren, um Machtstrukturen ausleben zu können.

Software Update bei einem Audi A4: Heutzutage muss die Garagistin oder der Garagist auch digitale Kenntnisse haben. Stefan Kaiser

«Profitabilität wird nur über grosse Volumen erreicht»

Dieser eher persönlichen Einschätzung gegenüber steht die Feststellung von Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure: «Ohne Garagen geht es nicht.» Die Autoimporteure hätten es nicht auf die Kleinen abgesehen, so der Bellacher, der 2024 nach 20 Jahren an der Spitze von Auto Schweiz in den Ruhestand gehen will.

Prozessabläufe, Kostenstrukturen und letztlich eine schwindende Marge – «die nicht mehr zurückkommt», so Burgener – würden die Importeure dazu zwingen, andere Wege als bisher zu gehen. «Die Profitabilität wird nur über grosse Volumen erreicht, und die werden nicht ausserhalb der Zentren erzielt. Der Turnvereincharakter hat ausgedient. Die Garage im Dorf kann dieses Volumen nicht erzielen.»

«Die Schulung ist zentral»

Damit die Garagisten die neuen Technologien in den Fahrzeugen auch kennen, müssen sie ihre Fähigkeiten erweitern. «Die Schulung ist zentral.» Dass sie diese selber zahlen müssen, ist für Burgener eine Selbstverständlichkeit. «Der Garagist will ja damit auch Geld verdienen.» Auch die Ladestation für E-Fahrzeuge sei inzwischen selbstverständlich.

Verantwortlich für diese Strategie der Autoimporteure seien insbesondere die Kundinnen und Kunden. Sie gehen beim Kauf eines Neuwagens weitere Wege, wollen eine grosse Auswahl sehen und suchen auch beim Autokauf das Einkaufserlebnis. «Es gibt Marken mit einem einzigen Center in der Schweiz, in dem der Kunde aber beinahe alle Möglichkeiten sehen kann.»

Neuwagen zum Schutz mit weisser Plane umhüllt. «Die Palette an Fahrzeugen hat sich verdoppelt», erklärt Philippe Cauderay, Mediensprecher der Toyota AG. Christian Beutler

«Wir wollen nicht die Kleinen aus dem Markt drängen»

Von Seiten der Toyota AG, einem Tochterunternehmen der Emil Frey Gruppe, ist ebenfalls zu hören, dass sie die kleinen Garagen brauchen. «Wir wollen nicht die Kleinen aus dem Markt drängen», sagt Mediensprecher Philippe Cauderay. Dazu gebe es vom Hersteller klare Aussagen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, Cauderay erwähnt beispielsweise Tesla oder Polestar, wolle man am Händlernetz festhalten und nicht auf das neuerdings aufkommende Agentursystem umsteigen. Bei diesem gehen die Kunden direkt mit den Herstellern eine Beziehung ein. Der Garagist dürfe dann noch den Wagen ausliefern. «Das ist nicht unser Weg.»

Bewegungen im Händlernetz bestätigt Cauderay. «Wir haben aber keiner Garage gekündigt – und im gleichen Zeitraum auch neue Garagen aufgebaut.» Die Gründe, die zu einer Auflösung der Markenvertretung führen können, seien klar. Die Palette an Fahrzeugen habe sich verdoppelt. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge mit den unterschiedlichsten Technologien. «Wir haben gegenüber dem Kunden die Verantwortung, dass er in jeder unserer Garage auch den nötigen Service für sein Auto erhält.» Die Schulung der Garagisten sei eine riesige Herausforderung wegen der steigenden Komplexität der Autotypen. «Diese wird in den nächsten Jahren zunehmen.»

Die Autobranche stecke in einem Umbruch. «Wir können von Glück reden, dass dieser bisher sanft verlaufen ist», ergänzt Cauderay. Aber schlussendlich müssen die ganzen Investitionen sich auszahlen. Cauderay ist überzeugt, dass die Toyota AG für ihre Garagisten schaut. «Das sind oft jahrzehntelange Beziehungen, die man nicht einfach aufs Spiel setzt.»

