Lohn-Ammannsegg: Ortsplanungsrevision genehmigt

Regierungsrat Ortsplanungsrevision in Lohn-Ammannsegg: Schlechtes Vorbild – deshalb gibt es keine Mehrfamilienhäuser im Bergacker Der Regierungsrat hat die neue Ortsplanung von Lohn-Ammannsegg genehmigt und gleichzeitig alle 13 Beschwerden abgewiesen. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision verhängte der Gemeinderat von Lohn-Ammannsegg eine Planungszone über die Wiese im Bergacker. Urs Byland/2018

Insgesamt 13 Beschwerden zur Ortsplanungsrevision Lohn-Ammannsegg erreichten den Regierungsrat. Dies nach zwei Auflagen im Sommer 2020 mit elf Einsprachen und im Frühsommer 2021 mit zwölf Einsprachen. Der Regierungsrat hatte demnach nicht nur die Aufgabe die Ortsplanung zu genehmigen. Er musste auch die 13 Beschwerden behandeln.

Dabei reduzierte sich bald einmal die Anzahl der Beschwerden, auf die eingetreten werden soll. Aus verschiedenen Gründen, etwa auch weil ein Einsprecher zu weit entfernt von der Nutzung wohnt, zu der er Beschwerde führte.

Beschwerdeführer: Mehrfamilienhäuser zulassen und keine Gestaltungsplanpflicht

Letztlich blieben fünf Punkte übrig, zu denen der Regierungsrat sich äusserte. Dabei handelt es sich insbesondere um Beschwerden, die die Überbauung Alpenblick sowie die daneben liegende, noch nicht überbaute, über 4000 Quadratmeter grosse Wiese betreffen. Die Beschwerdeführer monieren, es gehe zu weit, wenn Mehrfamilienhäuser verboten werden würden. Dies stelle einen Eingriff in das verfassungsmässig geschützte Recht auf Eigentum sämtlicher Eigentümer in diesem Gebiet dar.

Konkret fordern die Eigentümer der Parzellen, das gesamte Gebiet sei der Zone W2b zuzuweisen. Dabei sei der der Passus «mit bis zu sechs Wohnungen» zu streichen. Oder es sei in der Zone W2a zu belassen, wobei das Zonenreglement anzupassen sei, damit in der Zone W2a quartierverträgliche, in die gewachsenen Strukturen eingefügte Mehrfamilienhäuser zulässig erklärt werden. Von einer Gestaltungsplanpflicht auf der unüberbauten Wiese sei abzusehen.

«Grosskörnige, quartierunverträgliche Fremdkörper»

Dass es dabei vor allem um die Wiese neben der Überbauung Alpenblick geht, ist auch dem Regierungsrat klar, wie er in seinem Beschluss schreibt. Die Behörden von Lohn-Ammannsegg begründen ihre Zuweisung in die Zone W2a (Ein- und Doppelfamilienhäuser sind möglich) damit, dass es sich bei der bestehenden Überbauung Alpenblick, die noch nach den alten Zonenvorschriften gebaut wurde, um einen zu «grosskörnigen, quartierunverträglichen Fremdkörper» handle, an welchen auf der Wiese nicht angeknüpft werden solle.

Nach der Ortsplanungsrevision sollen im Quartier Bergacker keine weiteren Mehrfamilienhäuser mehr zulässig sein, weshalb im Dezember 2017 eine Planungszone erlassen worden sei. Damit habe der Gemeinderat verhindern wollen, dass auf dem unbebauten Teil der damaligen Parzelle Grundbuch Lohn-Ammannsegg Nummer 525 eine quartierunverträgliche Überbauung realisiert werde.

Der Regierungsrat stützt die Begründung der Vorinstanz und weist die betreffenden Beschwerden ab. Auch die weiteren Beschwerden, die untergeordnete Punkte betreffen, werden abgewiesen. Alles unter Kostenfolge für die Beschwerdeführer.

Regierungsrat genehmigt Ortsplanung Lohn-Ammannsegg Die bisher gültige Ortsplanung stammt aus dem Jahr 2003. 2012 wurde in Lohn-Ammannsegg ein räumliches Leitbild erarbeitet. 2020 erfolgte die erste und 2021 die zweite Auflage der Ortsplanungsrevision. Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, einen Beitrag an die Siedlungsentwicklung nach innen zu leisten. So werden unter anderem gezielt Aufzonungen vorgenommen und für das Schlüsselgebiet Bahnhof Lohn-Lüterkofen eine neue Zentrumszone Bahnhof geschaffen. Die Kernzone wird bereinigt und mit Bestimmungen des Ortsbildschutzes ergänzt. Die beiden Einzonungen beschränken sich auf das östliche Gemeindegebiet. Der Regierungsrat lobt die Bemühungen, beispielsweise weil eine Quartieranalyse durchgeführt wurde. Quartiermerkblätter wurden erarbeitet, die den Baubehörden als Richtlinien bei der Beurteilung von Baugesuchen dienen werden. Gewürdigt wird auch die Auseinandersetzung mit dem Bahnhof Lohn-Lüterkofen. Dort entsteht die neue Zentrumszone Bahnhof, die eine gezielte Verdichtung sowie qualitative Aufwertung dieses «zentralen und gut an den öffentlichen Verkehr angebundenen» Gebietes zum Ziel hat. Dies stehe auch im Einklang mit der im Agglomerationsprogramm vorgesehenen Aufwertung des Bahnhofs. Die Ausdehnung der Zentrumszone Bahnhof auf die östliche Seite der Bahngeleise beschränkt sich auf die Umzonung einer einzelnen Parzelle (GB Lohn-Ammannsegg Nr. 416). Eine weitergehende Öffnung in Richtung Mischnutzung wird seitens des Kantons kritisch eingeschätzt und steht vorderhand auch nicht zur Diskussion.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen