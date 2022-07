Rerformierte Kirche Wasseramt: Pavel Roubik wird neuer Pfarrer

Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt Der neue reformierte Pfarrer in Luterbach und Deitingen will kein Einzelkämpfer sein Pavel Roubik ist 37 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Tschechien und studierte klassischen Gesang, bevor er Theologe wurde. Nun hat er das Pfarramt in Luterbach und Deitingen übernommen. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 13.07.2022, 13.00 Uhr

Pavel Roubik (rechts) übernimmt das Amt des reformierten Pfarrers für Luterbach und Deitingen von Christoph Zeller (links). Hanspeter Bärtschi

Mit rund zwei Meter Körperlänge fällt Pavel Roubik, der neue Pfarrer der Reformierten Kirche Wasseramt, garantiert auf. Der sportlich wirkende Mann überragt tatsächlich die Mehrzahl seiner Mitmenschen. Er ist gespannt auf seine Tätigkeit und möchte hier mit vertrauten und vielleicht auch bereichernden Ideen schnell Fuss fassen. Er sagt:

«Es ist mir in meiner pfarramtlichen Arbeit ein Anliegen, den einzelnen Menschen zu erreichen und besonders auch diejenigen, die am Rande stehen.»

Dies werde sich bei Besuchen und Gesprächen, die sich aus den Kasualien ergeben, im Unterricht, während und nach dem Gottesdienst ergeben, hofft er.

Über Prag nach München

Der 37-Jährige verfügt über einen interessant gefüllten Bildungsrucksack, der Berufung und Neigung spiegelt. Aufgewachsen ist er im tschechischen Landesteil Böhmen, studierte nach der Matur am Konservatorium in Prag drei Jahre klassischen Gesang und wandte sich nach dem Diplomabschluss der Theologie zu.

Er komme eigentlich nicht aus einem kirchennahen Elternhaus, sagt er, doch sein in der Welt von Theater und Musik angestossener Reifeprozess habe seine Entscheidung für das Studium der Theologie in Prag gefestigt. Zwei Auslandsaufenthalte mittels EU-Studienprogramm Erasmus führten ihn an die Universitäten von Marburg und München.

Als Einzelkämpfer war ihm nicht wohl

2017 promovierte er in Prag und übernahm neben der Oberassistenz am theologischen Lehrstuhl eine kleine Gemeinde der Evangelisch-Unierten Kirche der Böhmischen Brüder.

Als «Einzelkämpfer» zuständig für alles und nicht wie hierzulande unterstützt von einem Kirchgemeinderat habe er sich dort jedoch recht verloren gefühlt, erinnert sich Roubik.

Der 37-jährige Pavel Roubik studierte klassischen Gesang. Hanspeter Bärtschi

«Die evangelische Kirche in Tschechien, so, wie ich sie kennenlernte, vertritt sehr konservative Werte und ist in sich selbst vertieft.»

Mit seinen Deutschkenntnissen, die von Englisch, Französisch und Italienisch abgerundet werden, begann er, sich für die reformierte Kirche in der Schweiz zu interessieren. Die Berner Kirchgemeinde Diessbach berief ihn im Oktober 2020 ins dortige Pfarramt.

Auch die Ökumene ist wichtig

Vom vorherigen Arbeitsort weiss er, dass er im Wirken für die 1300 Reformierten in Luterbach und Deitingen nicht allein steht, sondern begleitet ist durch den Kirchgemeinderat und viele freiwillige Helferinnen und Helfer.

«Dank meiner Vorgänger kann ich auf ein breites kirchliches Angebot für alle Altersstufen aufbauen, das die Konkurrenz zu dem grossen Strauss an Freizeitaktivitäten aushält.»

Allerdings sei die Kirche fast zu selbstverständlich geworden, vielleicht müsse sich jeder die Frage stellen, warum er überhaupt Mitglied sei, überlegt er philosophisch eine bewusstere Positionierung.

«Ich möchte dazu beitragen, dass wir alle viel Kraft aus dem Glauben schöpfen können.»

Seelsorgerisch fügt er an, dass die Kirche sich schliesslich an «Jesu Botschaft nähre und sättige».

Roubik wünscht sich, allen Gemeindegliedern Trost und Lebenshilfe vermitteln zu können und beizutragen, dass die Kirchgemeinde für alle Altersstufen attraktiv bleibt. «Unsere Kirche ist ein Sammelbecken verschiedener Ideen, aber wahrlich kein Eintopf», bekräftigt er lachend. Ausdrücklich begrüsst er, dass Veranstaltungen für die Jugend ökumenisch geführt werden.

Vorgänger erinnert sich an erfreuliche Ereignisse

Pfarrer Christoph Zeller, längst pensioniert, war als engagierter «Platzhalter» nach dem Weggang von Pfarrer Rolf Weber nach Seeberg in Luterbach und Deitingen tätig. Er denkt gerne an die rückliegende Zeit, denn er sei hier in eine «Kultur der Herzlichkeit eingetaucht». Er habe sich auf die hier vorhandenen Strukturen verlassen können und sei mit allen Menschen problemlos ins Gespräch gekommen.

Sein pfarramtlicher Werdegang begann 1975 mit dem Studium in Bern, das der aus Rüeggisberg stammende junge Mann sich teilweise als Behindertensportleiter finanzierte.

Auch seine erste Stelle als Pfarrer widmete sich der Arbeit mit geistig Behinderten. Eine ganz wesentliche Komponente in seinem Leben erhielt auch die Musik, mit der er aktiv sogar Gottesdienste ergänzen konnte. Im Rückblick auf seine Tätigkeit meint er:

Der Vorgänger von Roubik, Christoph Zeller, hält die Zeit in guter Erinnerung Hanspeter Bärtschi

«Mir war es wichtig, immer den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen.»

Sie führte ihn ins Zürcher Weinland, von 2012 bis 2020 nach Messen, wo er das Pensionsalter erreichte, und danach mit reduziertem Pensum nach Zuchwil und eben nach Luterbach und Deitingen.

Er erinnert sich gerne an viele erfreuliche Ereignisse, so etwa an den Waldgang mit der Bürgergemeinde Luterbach oder die Reisebegleitung mit Andacht für die Senioren in Deitingen.

«Jetzt will ich aber erst mal eine Pause einlegen», unterstreicht der in Burgdorf wohnende, jugendlich wirkende Christoph Zeller. Ihm werde es künftig nicht langweilig, denn ihm lägen bereits etliche Anfragen zu Stellvertretungen vor.

