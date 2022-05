Rechnungsabschluss Der Gemeinderat Gerlafingen freut sich über einen Ertragsüberschuss von 1,8 Millionen Franken Gerlafingen steht finanziell gut da. Es gibt aber Stimmen im Gemeinderat, die mahnen, dass vermehrt investiert werden sollte. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 02.05.2022, 10.21 Uhr

Im Pandemiejahr 2021 hatte der Gerlafinger Integrationsbeauftragte weniger zu tun. Jetzt gibt er wieder Gas. Michel Lüthi

«Wir können ganz gelassen auf die Präsentation dieser Rechnung zugehen», erläuterte Gemeindepräsident Philipp Heri im Gemeinderat die erfreuliche Finanzlage der Gemeinde. Gemeindeverwalterin Marlise Tüscher «unterfütterte» diese Aussage mit Fakten.

Eigentlich war auch angesichts der Pandemielage mit einem Defizit von einer halben Million gerechnet worden. Tatsächlich verzeichnete der Abschluss bei einem Gesamtertrag von fast 33 Millionen einen Ertragsüberschuss von 1,86 Millionen Franken.

Mehrere Faktoren halfen mit

Die Besserstellung kommt durch mehrere Faktoren zu Stande. Der Nettoertrag bei den Steuern beläuft sich auf 14,6 Millionen, budgetiert waren 1,5 Millionen Franken weniger. Tüscher betonte weitere Besonderheiten, die sich auf die Jahresrechnung günstig ausgewirkt hatten: die Auflösung der Neubewertungsreserve, Verkauf einer Landparzelle sowie die Entwicklung der Negativzinsen.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich hat Gerlafingen 4,82 Millionen Franken erhalten. Der Gesamttransferertrag beläuft sich auf fast zehn Millionen Franken. Ebenso hoch – nämlich zehn Millionen Franken – umfasst das über Jahre wieder angesparte Eigenkapital der Gemeinde. Gut in Ertrag und Kapital gepolstert sind die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall. Nur die Wasserversorgung weist für 2021 einen Aufwandüberschuss von 216'540 Franken aus.

Nur ein Drittel wurde investiert

Investiert wurden statt der vorgesehenen 3,4 Millionen nur 1,2 Millionen Franken. Dies führte zu kritischen Stimmen im Rat. Gemeindevizepräsident Thomas Wenger mahnte, weil der Bedarf ja wirklich vorhanden sei, ein grösseres Investitionsvolumen nicht nur zu planen sondern auch umzusetzen. Dem schloss sich Thomas Stulz an. «Wir haben zum Glück hier in Gerlafingen kein finanzielles Schlechtwetterszenario mehr. Aber viele dringliche Projekte sollten wirklich realisiert werden.»

Der seit Jahresbeginn neue Bauverwalter Toni Ast sei auf diese Aufgaben bereits «eingefuxt», blickte Heri in die nahe Zukunft. Nach positiver Beurteilung durch Rechnungsprüfungskommission und externe Revisionsstelle verabschiedete der Rat die Jahresrechnung einstimmig.

Leistungsbonus für die Angestellten

Gemäss Dienst- und Gehaltsordnung haben alle Verwaltungsmitarbeitenden bei diesem guten Rechnungsergebnis Anspruch auf die Auszahlung eines Leistungsbonus. Der Rat (ohne Stimme des Gemeindepräsidenten) war einhellig mit der Auszahlung von gesamthaft 51'000 Franken einverstanden.

start.integration wird wieder aktiver

Christian Schreier, seit 2020 Integrationsbeauftragter der Gemeinden Gerlafingen, Obergerlafingen, Kriegstetten, Halten, Oekingen und Drei Höfe, gab im Rat einen kurzen Überblick über seine Arbeit. Es handelt sich um ein kantonales «Pflichtprogramm», bei dem es darum gehe, Menschen mit Migrationshintergrund bei ihrer Integration mit «Fördern und Fordern» zu unterstützen.

Die Beratungen finden im Büro am Spielplatz Oberfeldstrasse statt. Vernetzt ist Schreier mit den nötigen Strukturen wie Schulen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen etc. Bei Bedarf stehen auch ein interkultureller Dolmetscher und weitere Experten zur Verfügung. Im Jahr 2020 fanden wegen Corona nur zehn Informationsgespräche statt, letztes Jahr 44, und jetzt ist Schreier bereits kräftig «gebucht».

Haushaltkunststoff sammeln oder nicht?

Einen Antrag der SP-Fraktion, die Sammlung und Abgabe von Plastik im Haushalt, wie es viele Gemeinden eingeführt haben, auch in Gerlafingen zu ermöglichen, überwies der Gemeinderat zur «ergebnisoffenen» Prüfung an die Verwaltung. Breit recherchiert hatte dazu Thomas Stulz, der gemäss ernst zu nehmender Studien ein «Greenwashing» befürchtete und dieses Vorhaben für «ökologisch fragwürdig» hielt.

«Stattdessen sollten wir lieber ein Sensibilisierungsprogramm zur Vermeidung von Haushaltskunststoffen starten.»

Das Thema werde in der in der Bevölkerung besprochen. «Wir werden Argumente Pro und Kontra sammeln und danach entscheiden», so der Gemeindepräsident nach der rätlichen Abstimmung mit 8:3.

