Recherswil «Wir wollen nicht vergessen werden» Als Ersatz für die Kinderkleiderbörse wird eine Online-Event-Börse organisiert. Marlene Sedlacek 05.03.2021, 11.43 Uhr

Solche Bilder wünschen sich Väter und Mütter zurück. Marlene Sedlacek

Die Initiantinnen der Kinderkleiderbörse Recherswil, Jacqueline Roth und Simone Moser hatten seit deren Gründung im 2018 innovative Ideen, um den Anlass attraktiv zu gestalten. So gab es eine Spiel- und Bastelecke für Kinder oder eine Kaffeestube. An der letzten Frühlingsbörse war gar ein Puppentheater vorgesehen. Doch es ging diesem Anlass aus bekannten Gründen wie vielen anderen auch: «Abgesagt» hiess es bald bei den Anlässen auf der Website der Gemeinde. Die Hoffnung, das Theater an der Herbstbörse nachzuholen, zerrann mit dem Anrollen der zweiten Coronawelle. Und auch dieses Jahr wird es kaum möglich sein, die Börse Ende März durchzuführen.