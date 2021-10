Recherswil: Kompetenzzentrum für Trauma aufgebaut

Libereco Psychiater im Kompetenz-Zentrum für Trauma und Dissoziation Recherswil: Wenn die Zeit die Wunden nicht heilt Psychiater Daniel Dietrich hat in Recherswil ein Kompetenzzentrums für Trauma und Dissoziation aufgebaut. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 31.10.2021, 18.00 Uhr

Daniel Dietrich, Leitung Libereco Institut und Praxis. Hanspeter Bärtschi

Das Kompetenzzentrum für Trauma und Dissoziation vereint in Recherswil ein Institut und eine Praxis. Angeboten wird einerseits psychotherapeutische Behandlung, anderseits Weiterbildungen für Fachpersonen, aber nicht nur.



Auf den ersten Blick sieht das Haus gleich neben der Busstation «Freiheit» in Recherswil wie ein privates Wohnhaus aus. Ein Schild weist darauf hin, den Eingang auf der linken Seite zu benutzen. Die Praxisassistentin öffnet die Tür. Weisse Bodenplatten, weisse Wände, weisse Möbel. Später wird sich zeigen, dass selbst der Flügel im 85 Quadratmeter grossen Seminarraum im Obergeschoss weiss ist. Ein Farbtupfer in dieser hellen Umgebung: Die bunten, selbst gestrickten Socken, die auf einem Tisch im Wartebereich zum Verkauf aufliegen.



Praxis und Weiterbildungsinstitut



Praxisinhaber Daniel Dietrich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, weist den Weg in eines der Therapiezimmer. Schwarze Ledersessel, eine Bücherwand, in der die Bücher nach Farben geordnet sind. Am grossen Tisch erläutert Dietrich das Konzept von «Libereco». So nennt er das Kompetenzzentrum für Trauma und Dissoziation.

«Wir haben dieses Haus vor vier Jahren mit der Idee gekauft, hier etwas aufzubauen», sagt er. Inzwischen ist die ganze Liegenschaft renoviert und sie wird von ihm, seiner Frau Nicole Gnägi Dietrich, einer Assistenzärztin und fünf Psychotherapeutinnen genutzt. Denn Libereco ist einerseits eine Praxis mit Angestellten im Teilzeitpensum, anderseits ein Institut, in dem Dietrich Weiterbildungsangebote für Fachpersonen und Laien anbietet. «Wir haben das Institut Ende August mit einem Tag der offenen Tür eröffnet», so Dietrich.

Die Praxis aber sei inzwischen ausgelastet. Das bedeutet, dass seit den Anfängen der Praxis 2017 an die 800 Patientinnen und Patienten behandelt wurden. «Die einen in kürzeren Abständen, in akuten Fällen wöchentlich, die anderen brauchen zweimal jährlich eine Auffrischung der Therapie», erklärt er.



Neue Traumadiagnosen ab 2022 vorgesehen Im Rahmen der klassischen Ausbildung hat die Traumatherapie laut Daniel Dietrich nur einen kleinen Stellenwert, spezialisierte Fachleute seien entsprechend rar. «Für einen stationären Therapieplatz dauert die Wartefrist zwischen sechs bis neun Monate.» Deshalb seien ambulante Therapien das Mittel der Wahl. Denn eine klassische Therapie bringe im Falle eines Traumas meist nicht viel, sagt er. Erfreulich sei, dass ab 2022 die neuen Trauma- und Belastungsdiagnosen des ICD 11, des Klassifikationssystems der Weltgesundheitsorganisation, in Kraft treten sollen. «Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen sollen damit ab nächstem Jahr in der Diagnose bereits erfasst werden können.» Dabei handle es sich um einen wichtigen Schritt, um Betroffenen Hilfe anzubieten und weitere Forschung zu ermöglichen, so Dietrich.

Alle Therapeuten absolvieren bereits eine traumatherapeutischer Weiterbildung oder stehen kurz davor. Diese Spezialisierung ist Dietrich wichtig und für das Kompetenzzentrum zentral. «Wenn man bedenkt, dass 25 Prozent der Frauen und 15 Prozent der Männer mindestens einmal im Leben sexuell missbraucht wurden, so das Ergebnis einer gross angelegten Studie, dann wird das Ausmass des Behandlungsbedarfs deutlich.»

Über 100 Personen stünden bei ihm auf der Warteliste. Auch dies bestätige, dass es dringend mehr Therapeuten und Therapeutinnen brauche, die spezialisiert seien auf die Therapierung von Traumata. «Das ist der Hintergrund, warum uns die Weiterbildung wichtig ist.»

Dietrich will mit seinem Angebot nicht nur Psychotherapeuten und Psychiater ansprechen, sondern auch andere Berufsgruppen wie Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrpersonen, Richter, Sozialpädagogen, Heimleiter, Sozialarbeiter und Menschen, die im Asylwesen arbeiten. «Auch für sie ist es wichtig, sich im Umgang mit Trauma auszukennen.»



Trauma aus der Kindheit wiegen am schwersten



Doch was ist unter einem Trauma zu verstehen? «Wir sprechen dann von einem Trauma, wenn die eigenen Bewältigungsstrategien, sogenannte Coping-Strategien, nicht mehr ausreichen, um damit umzugehen, was mit einem gerade passiert.» Damit verbunden seien Gefühle wie Hilflosigkeit, Unterlegen-Sein, Panik, Verzweiflung, Wut.

Zudem verändere sich durch eine traumatisierende Situation nicht nur das Weltbild und man verliere das Vertrauen in die Menschen aus dem eigenen Umfeld, auch das Selbstbild werde erschüttert. «In der Therapie spricht man von einem Leben vor dem Trauma, dem Trauma und einem Leben nach dem Trauma. Dabei wiegen die Traumata aus der Kindheit am schwersten, etwa Vernachlässigung und Missbrauch.»

Dass die Zeit Wunden heile, stimme insofern nur bedingt. «Es gibt Wunden, die heilen nicht.» Viele Menschen wüssten aber gar nicht, dass sie an einer Traumafolgestörung leiden.



«Es braucht korrigierende Erfahrungen»



Bei sexuellem Missbrauch etwa betreffen diese das soziale Umfeld, und mehr noch: «Missbrauch hat Auswirkungen auf jeden Lebensbereich. Hormonelle Veränderungen, Suizidalität und Depressionen können darauf zurückzuführen sein.» Dann brauche es korrigierende Erfahrungen. Neben mehr Fachpersonen sehe er auch einen hohen Bedarf an niederschwelligen Angeboten, wie sie beispielsweise vom Verein «Zaffe» geschaffen werden.



Sensibilisierung Der Solothurner Verein «Zaffe» ist die offizielle Fachstelle im Bereich von Traumastabilisierung für geflüchtete Menschen im Raum Solothurn. Die Mitarbeitenden begleiten geflüchtete Menschen darin, durch traumazentrierte Kunsttherapie sowie ein maltherapeutisches Aufbauprogramm ihre meist traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Das Angebot wird mit jährlich 50000 Franken durch den Kanton unterstützt. Als offizielle Fachstelle ist der 2017 gegründete Verein Zaffe bis Ende 2022 Teil des kantonalen Gewaltpräventionsprogramms. Am Fachsymposium «Trauma – wie weiter?», das in Solothurn und Olten stattfand, hat Daniel Dietrich als Fachreferent am Programm mitgewirkt. Auch «Libereco» hatte mit dem Notfallkoffer «Psychische Traumatisierung» einen Workshop im Angebot, der sich an «alle richtet, die privat oder beruflich in Berührung mit dem Thema kommen, auch Angehörige oder freiwillige Helfer», so Dietrich. Der Workshop eigne sich auch als Einstieg für beraterisch, pädagogisch oder therapeutisch tätige Menschen.

Was ist die persönliche Motivation für seine Arbeit? «Ein Trauma ist eine Ungerechtigkeit, die jemandem passiert. Dem will ich etwas entgegensetzen.» Er selbst habe viel Glück gehabt in seinem Leben. Geboren in Göttingen und aufgewachsen im norddeutschen Oldenburg, ist Dietrich mit sieben Jahren in die Schweiz gekommen. Während seinem Studium schon sei in ihm die Frage aufgekommen: «Wie kann ich das, was ich erhalten habe, nutzen, damit es mehr Heilsames und weniger Verletzendes gibt?