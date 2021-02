Recherswil Mann verletzt zwei Frauen schwer und wird festgenommen – Nachbar: «Die Schreie waren extrem» In Recherswil wurden am Freitagabend zwei Frauen von einem Mann erheblich verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Ein Nachbar beobachtete den Vorfall von seinem Fenster aus. 06.02.2021, 18.52 Uhr

(sam) In Recherswil kam es am Freitagabend zu einem Gewaltdelikt. Ein Mann griff seine Ehefrau und eine weitere Frau, die zu Hilfe eilte, an und verletzte beide erheblich. Nach ersten medizinischen Sofortmassnahmen wurden die Frauen in ein Spital gebracht. Beide befinden sich ausser Lebensgefahr.