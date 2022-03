Recherswil: "Kastanienbaum" erhält neue Pächter

Recherswil Aus den neuen Pächtern wurden auch gleich die neuen Besitzer: Der «Kastanienbaum» soll in seiner heutigen Form erhalten bleiben Das neue Besitzer- und Pächterpaar will das Restaurant Kastanienbaum in Recherswil im bisherigen Stil weiterführen. Austrinket ist am 23. April, Wiedereröffnung wird am 16. Mai gefeiert. Hardy Jäggi/uby Jetzt kommentieren 09.03.2022, 14.00 Uhr

Von links: Die neuen Pächter und Besitzer Ali Fetahu und Kosa Fetahu-Rrustemi, Niklaus Gilgen sowie die abtretenden Pächter Therese und Bernhard Loosli. Hardy Jäggi

Weil Bernhard und Therese Loosli nach 32 Jahren als Pächter in den Ruhestand treten, suchte der Besitzer Niklaus Gilgen zuerst einen neuen Pächter. Dann meldeten sich Ali und Kosa Fetahu-Rrustemi und zeigten Interesse an einem Kauf der ganzen Liegenschaft. Sie besitzen bereits die Restaurants Widder in Derendingen und Zuchwil. Der bisherige Besitzer Niklaus Gilgen sagt dazu:

«Mir war einfach wichtig, dass das Restaurant Kastanienbaum so erhalten bleibt, wie es in den letzten 32 Jahren war.»

Ob das unter einem neuen Pächter oder einem neuen Besitzer der Fall ist, das sei für ihn zweitrangig.

Für Ali und Kosa Fetahu-Rrustemi ist klar, dass der «Kastanienbaum» in seiner heutigen Form erhalten bleibt. «Uns ist auch ganz wichtig, dass wir ein gutes Einvernehmen mit den Dorfvereinen und der Bevölkerung von Recherswil haben», so die neuen Besitzer.

Gut aufgenommen worden

Ihr Konzept mit bürgerlicher und italienischer Küche habe sich bewährt, das spreche Jung und Alt an. «Wir wollten schon noch einen dritten Standort, aber wir haben nicht gedacht, dass es so schnell geht», sagt Kosa Fetahu-Rrustemi. Vom «Kastanienbaum» habe sie nur Positives gehört, und sie seien von den Vertretern des Vereinskonvents in Recherswil auch positiv begrüsst worden.

Die Familie Loosli wird am Samstag, 23. April, einen Austrinket durchführen und sich von ihren langjährigen Gästen verabschieden. Nach einer kurzen Zeit für den Umzug und etwas Kosmetik im Restaurant wird die Neueröffnung unter den neuen Besitzern am Montag, 16. Mai, gefeiert.

