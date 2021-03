Recherswil 15 Kandidierende - und alle sieben Bisherigen treten wieder an Allzu viele Veränderungen dürfte es im Gemeinderat bei der diesjährigen Ausgangslage in Recherswil nicht geben. Alle Bisherigen treten nämlich für eine weitere Legislatur an. Rahel Meier 26.03.2021, 16.30 Uhr

Der Gemeinderat Recherswil im Januar 2019. Für Karin Wimberger (zweite von links) ist in der Zwischenzeit Romana Wimberger nachgerückt.

Zvg

In Recherswil stehen 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die sieben Gemeinderatssitze zur Auswahl. Trotzdem dürfte wohl nicht allzu viel passieren am Wahlsonntag: Alle sieben Bisherigen (3 FDP, 3 SP, 1 CVP) und beinahe alle Ersatzgemeinderäte treten nämlich wieder an.