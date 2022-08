Traubenernte Rebberg Le Patron von Urs Freiburghaus in Riedholz

Spitzen im April und im Juni

Ende Februar/Anfang März stehen die ersten Arbeiten im Rebberg an: Dann werden die Reben geschnitten, die neuen Fruchtruten angebunden und die Drahtanlage bereitgestellt. Ab April beginnen dann die Knospen auszutreiben und von da an ist Urs Freiburghaus regelmässig im Rebberg. Die Triebe werden zwischen die Drähte eingefädelt, das Laub in der Traubenzone nach und nach ausgebrochen und regelmässig wird auch das Gras zwischen den Reihen mit den Rebstöcken gemulcht.

Wenn die Trauben einen gewissen Zuckergehalt erreicht haben, werden sie mit Netzen gegen Vögel und Wespen geschützt. Ab Ende Juli wird der Zuckergehalt regelmässig gemessen, damit der richtige Zeitpunkt für die Lese nicht verpasst wird.

In aller Regel werden die weissen Trauben Anfang September geerntet, die roten Trauben rund einen Monat später. Nach der Lese wird es dann ruhiger im Rebberg. Dann stehen der Unterhalt der Maschinen an, sowie Reinigung und Arbeiten am Rebhüsli an. (rm)