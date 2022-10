Rätselspass Was wissen Sie über die Gewässer in der Region Lebern-Bucheggberg-Wasseramt? Testen Sie ihr Wissen beim Herbstwettbewerb 16 Fragen, ein Lösungssatz. Rätseln Sie mit und gewinnen Sie einen der Preise, die von lokalen Anbietern gesponsert werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

In den drei Bezirken gibt es eine vielseitige Gewässerlandschaft. Bildcombo: Martin Moser

Im diesjährigen Herbst-Wettbewerb geht es für einmal um ein kostbares Gut: Das Wasser. Konkret wurde das Thema «Gewässer» aufgenommen. Die Antworten sind rund um die Flüsse, Bäche, Seen und Weiher im Bucheggberg, im Wasseramt und im Leberberg zu finden. Weil Grenchen, Bettlach, Selzach und Lommiswil redaktionell zum Ressort Grenchen gehören, sind die Gewässer in diesen Gemeinden beim Wettbewerb ausgeklammert.

Auch dieses Jahr gibt es einige Preise zu gewinnen, die von lokalen Unternehmen gesponsert werden:

Die Preise Zwei Tickets für das Freilichtspiel «D Geier Wally», das vom 15. August bis 2. September 2023 in Aetigkofen aufgeführt wird. Sponsor: Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt.

Cordon bleu für zwei Personen, einlösbar im Restaurant Widder in Derendingen, im Restaurant Widder in Zuchwil oder im Restaurant Kastanienbaum in Recherswil. Sponsor: Familie Fetahu und die jeweiligen Restaurant-Teams.

Ein Gutschein im Wert von 60 Franken, einlösbar im Wyss Gartenhaus Zuchwil. Sponsor: Wyss Samen und Pflanzen AG.

Wenn nichts anderes vermerkt ist, wird immer der erste Buchstabe des Lösungswortes gesucht. Aus den von Ihnen ermittelten Buchstaben ergibt sich ein Lösungssatz. Wenn Sie den richtigen Lösungssatz einschicken, nehmen Sie automatisch am Wettbewerb teil. (Teilnahmebedingungen am Schluss)

Frage 1

Einen Bach mit diesem Namen gibt es unter anderem in Recherswil, in Lohn-Ammannsegg, in Biezwil, in Derendingen, in Gerlafingen, in Kriegstetten, in Biberist oder in Hüniken.

Frage 2

Wie heisst der längste gänzlich innerhalb der Schweiz verlaufende Fluss, der auch den Kanton Solothurn quert, dessen Wasser letztlich in die Nordsee fliesst?

Frage 3

In diesem Bezirk gibt es drei Bäche und drei Täler, die nach den Bächen benannt sind. Wie heisst dieser Bezirk? Für einmal brauchen wir den letzten Buchstaben des Namens.

Frage 4

Der Bellacher Weiher ist ein ganzjährig geschätztes Naherholungsgebiet. Aber wie heisst der Bellacher Weiher im Volksmund? Gesucht ist der letzte Buchstabe.

Frage 5

In Subingen stand – nahe der Grenze zu Oekingen – bis 1923 eine Teigwarenfabrik. Der Bach, an dem die Teigwarenfabrik lag, ist nach einer italienischen Pastasorte benannt und fliesst später als Sagibach durch das Dorf. Wir brauchen den zweiten Buchstaben für die Lösung.

Frage 6

In Biberist wurde ein spezielles Bauwerk errichtet, mit dem Fische das Wehr via Stufen passieren können. Wenn sie das Wort Fisch weglassen, bleibt was übrig?

Frage 7

Wie heisst der grösste See im Kanton Solothurn? Buchstabe Nummer 2 notieren bitte.

Frage 8

Welcher Solothurner Industrielle nützte als erster die Wasserkraft der Emme und liess ein grosses Werk in Gerlafingen bauen? Gesucht wird der Anfangsbuchstabe des Vornamens.

Frage 9

Welcher See liegt fast genau hälftig im Kanton Solothurn und hälftig im Kanton Bern?

Frage 10

Bevor der Verenabach durch die Verenaschlucht fliesst, trägt er einen anderen Namen. Welchen? Buchstabe Nummer 3 trägt zur Lösung bei.

Frage 11

Wie heisst der Bach, der vor rund fünf Jahren in Unterramsern auf einer Länge von 110 Metern renaturiert wurde?

Frage 12

Bei der Erarbeitung der Naturgefahrenkarte in Lüsslingen-Nennigkofen wurde festgestellt, dass die Gemeinde ein Hochwasserrisiko mit einem Schadenpotenzial von bis zu 60 Mio. Franken hat. Welcher Bach soll deshalb renaturiert werden?

Frage 13

Schon im Jahr 2001 wurde der Weierbach in Recherswil als Ersatzmassnahme für den Bau der Bahn 2000 renaturiert. Dabei hoffte man, ein 15 Zentimeter langes Tier, das kein Fisch ist und eine Zahl in seinem Namen trägt, wieder anzusiedeln. Wie heisst es? Für die Lösung brauchen wir den ersten Buchstaben der Zahl.

Frage 14

Welcher Bach trägt in seinem Namen den Hinweis, dass er nicht zahm ist? Der gesuchte Bach entspringt aus dem Jura, durchfliesst zwei Dörfer, quert Solothurn und mündet schliesslich in die Aare.

Frage 15

Welcher Bach fliesst eingedolt quer durch das ganze Attisholzareal?

Frage 16

In Feldbrunnen-St. Niklaus liegt ein Gewässer in rund 800 Meter Luftlinie vom Schloss Waldegg entfernt, dessen Name gut zu einem Schloss passt. Gesucht ist der letzte Buchstabe.

Teilnahme:



Schicken Sie den Lösungssatz aus den Antwort-Buchstaben entweder

- per Mail an: szlebuwa@chmedia.ch

- per Post an: Solothurner Zeitung, Redaktion LBW, Stichwort Wettbewerb, Zuchwilerstrasse 21, 4500 Solothurn

- per Online-Formular



Bitte vergessen Sie nicht, ihre Adresse und eine Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss ist Sonntag, 23. Oktober.

