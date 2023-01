Premiere Mehr als nur Schminke: In Derendingen begeistern die Travestiekünstler das Publikum Die «Never Come Back Airline» hebt wieder ab. Im Restaurant Saalbau Bad in Derendingen fand die Premiere der neuen Show statt. Dass Travestiekünstler mehr können, als nur Schminke auftragen, haben sie eindrucksvoll bewiesen. Philippe Affolter Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.00 Uhr

Premiere der «Never Come Back Airline» im Restaurant Saalbau Bad in Derendingen. Von links nach rechts: Baby Bubble, Regina Red, Lola Glitter. zvg

Männer in glamourösen Frauenkleidern, geschminkt mir rotem Lippenstift und schrillen Perücken auf dem Haupt: Das ist lange nicht alles, was die «Never Come Back Airline» zu bieten hat. Schon vor Showbeginn wird sofort klar, dass dieser Abend besonders wird.

Yvette Tuschuur im Stewardessoutfit der «Never Come Back Airline». zvg

Yvette Tuschuur, im Alltag bekannt als Christian Loose, sitzt an einem Tisch im Publikum und spricht mit einigen Gästen. Der Gründer der «Airline» ist voll in seinem Element und unterhält die Gäste. Auch Lola Glitter zeigt sich im typischen Flugbegleiteroutfit der Airline und beklagt sich lautstark an der Bar, dass die Fingernägel nicht halten wollen.

Die «Never Come Back Airline» Die «Never Come Back Airline» ist eine Travestieshow, in der sich die männlichen Darsteller als Frauen verkleiden und in mehreren Nummern das Publikum unterhalten. Die Crew der Airline ist im ständigen Wandel, einzig Christian «Chrigu» Loose, auch bekannt als Yvette Tuschuur, ist seit der Gründung dabei. Zusammen mit Travestiekünstlern aus dem In- und Ausland entsteht so ein etwa vierstündiges Unterhaltungsprogramm, je nach Ticket auch mit Nachtessen und Übernachtung.

Die Bar wird unter anderem von Looses Mutter betrieben. Neben Freunden und Angestellten sind auch viele Familienmitglieder fester Bestandteil der Crew und verwöhnen die Gäste kulinarisch. Etwa der «Absturz-Drink», dessen Inhalt nicht bekannt ist, ausser dass man nicht mehr als einen nehmen sollte, wenn man noch nach Hause fahren will.

Doch nun soll die Airline abheben. Nach einem kurzen Sicherheitsbriefing geht die Show los. Auch ein Mikrofon mit Wackelkontakt kann Yvette Tuschuur nicht aufhalten, den Abend einzuläuten. Die Chefstewardess kann es sich nicht verkneifen, einen Spruch Richtung Technik rauszulassen, bevor die erste Nummer startet.

Durchmischtes Programm, grossartige Stimmen

Eine Travestieshow ist mehr als ein paar Männer, die ein wenig Karaoke singen und sich wie Frauen schminken. Die Show ist eine Mischung aus Sologesang, Stand-up-Comedy sowie Duett- und Gruppengesangsnummern. Das professionelle Auftreten regt an mitzutanzen und mitzusingen.

Hypnosepaar Alena und Thomas. Im Programm der «Never Come Back Airline» bekommen sogar Nicht-Travestiekünstler einen Platz auf der Bühne. zvg

Das Hypnosepaar Alena und Thomas gibt den Lach- und Klatschmuskeln eine Pause, dafür bleibt der Mund offen. Einige Freiwillige aus dem Publikum werden vom Ehepaar eingeführt in die Welt der Hypnose. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz und auch thematisch binden sich die beiden in die Show ein.

So vergisst beispielsweise ein Zuschauer zwischenzeitlich seinen richtigen Namen und stellt sich als «Barbara» vor. Mit ihrem seriösen Äusseren hebt sich das Hypnosepaar ab von den extravaganten Kostümen der anderen Crewmitglieder.

Internationale Gäste, internationale Künstler

Auch in diesem Jahr treten Travestiekünstler aus mehreren Ländern auf. Regina Red, bekannt auch durch das Fernsehen, kommt aus Köln, Isabell Chanell aus Düsseldorf. Auch Baby Bubble aus München ist mit dabei. Neben den heimischen Performern können die Vertreter aus Deutschland mit ihren Dialekten, Gesangseinlagen und dem trockenem Humor beim Publikum punkten. Auch wieder mit dabei ist Mike Hitz. Als Einziger nicht als Frau verkleidet überzeugt er mit gefühlvollen Songs, witzigen Duetts und unterhaltsamer Begleitung.

Lola Glitter in verschiedenen Kostümen. zvg

Im Publikum sitzen nicht nur Derendinger. Sogar aus Hannover oder Bielefeld sind Gäste in den «Saalbau Bad» gekommen. Sei es beim alten Schunkellied, beim klassischen Gassenhauer oder der italienischen Liebesballade: Das Publikum ist begeistert und klatscht, singt und schunkelt mit.

Publikum ist Teil der Show

Die Crewmitglieder verstehen es auch, einzelne Personen aus dem Publikum in die Show miteinzubinden. So durften sich vier Männer im Limbo messen oder bei einer romantischen Gesangseinlage Empfänger des einen oder anderen erotischen Blickes sein.

Mike Hitz ist als einziges Crewmitglied nicht als Frau verkleidet. zvg

Nicht zuletzt die Abwechslung macht diese Show zu einem einzigartigen Erlebnis. Man weiss nie genau, was als Nächstes kommt. Einzig garantiert ist in jeder Show der Schluss. Von einer letzten gesanglichen Einlage von Mike untermalt, schminken sich die Frauen ab, und die Männer hinter der Maske kommen hervor.

Was für manche das Brechen einer Illusion ist, ist in dieser Show ein spezieller Moment. Unter tosendem Applaus verbeugen sich die Künstler ein letztes Mal, bevor die Show zu Ende ist. Doch ganz zu Ende wird die Show nie sein. Die Erinnerung an diesen Auftritt bleibt in den Köpfen hängen.

Hat die «Never Come Back Airline» früher jeweils gegen zehn Vorstellungen absolviert, sind es aktuell fünf. Wegen der Pandemie sei man vorsichtig geworden, so die Organisatoren. Für die Vorstellungen am 27./28. Januar und am 03./04. Februar hat es noch einige Tickets.

