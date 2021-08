Bildstrecke Gerlafingen wird zum Marktflecken Ideales Wetter und gemütliche Stimmung: Am erstmals durchgeführten Dorfmarkt wird den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern eine bunte Auswahl angeboten. Gundi Klemm 22.08.2021, 15.26 Uhr

In Gerlafingen findet erstmals ein Märet im Dorfzentrum statt Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Schon am frühen Nachmittag konnte sich am Freitag niemand am erstmals durchgeführten Gerlafinger Märit über mangelnden Besuch beklagen. Es duftete nach Kaffee und Bratwurst, und der schattige Restaurantteil war bereits gut besetzt. «Wir haben schon Leute getroffen, die wir auch bedingt durch Corona lange nicht mehr gesehen haben», freuen sich Hedi und Urs Allemann über viele Begegnungen.