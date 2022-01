Präsident Bürgergemeinde Rüttenen Paul J. Dietschy blickt zurück: «Plötzlich stand ein Kreuz auf dem Balmfluechöpfli» Der Präsident der Bürgergemeinde Rüttenen demissionierte überraschend. Gesundheitliche Gründe bewogen Paul J. Dietschy, das Amt, in dem er so viel erlebt und erreicht hat, abzugeben. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.01.2022, 19.00 Uhr

Paul J. Dietschy setzt mit vielen Solarpanels auf erneuerbare Energie. Urs Byland

Überraschend demissionierte Paul J. Dietschy als Präsident der Bürgergemeinde Rüttenen. Zwar habe er immer gesagt, dass er die Legislatur wahrscheinlich nicht beenden werde, aber ein spontan aufgetretenes gesundheitliches Problem belastet seinen Körper schon seit Monaten. «In diesem Amt kann ich so nicht weitermachen. Und etwas erzwingen, das kann ich nicht verantworten», sagt der bald 75-Jährige, der 2013 Bürgerpräsident wurde.

In seiner Amtszeit haben Paul J. Dietschy und der Bürgerrat so viele Projekte durchgezogen wie andere Bürgergemeinden in Jahrzehnten. So wurde beispielsweise das Ressortsystem im Bürgerrat eingeführt. Und gleichzeitig wurden die Kommissionen abgeschafft. Das stiess bei den Bauern in Bezug auf die Allmendkommission nicht auf Gegenliebe. Sie hätten es bevorzugt, das Land der Bürgergemeinde, das jeweils alle sieben Jahre neu verpachtet wird, weiterhin selber unter sich zu verteilen.

Zur Person Paul J. Dietschy lernte Apotheker und absolvierte ein Zweitstudium zum Wissenschaftsjournalist. Er arbeitete zehn Jahre lang als Kantonsapotheker im Kanton Solothurn. Danach wechselte er ins Bundesamt für Gesundheit, wo er zuerst die Abteilung, danach als Vizedirektor die Direktionseinheit Heilmittel und Betäubungsmittel leitete. Er vertrat die Schweiz in Expertengremien der UNO und des Europarates und warb dort unter anderem für die staatliche Heroinabgabe, wie die Schweiz sie praktizierte. Wäre er nicht pensioniert gewesen, hätte er möglicherweise die Schweiz durch die Corona-Pandemie geführt. Als Pensionär übernahm er weitere Aufgaben. So half er den Spitalschwestern die alte Spitalapotheke des Bürgerspitals im Alten Spital einzurichten. Er führte sieben Jahre lang die CVP Amtei Solothurn-Lebern. Und bekannt ist Paul J. Dietschy auch für seine zahlreichen Leserbriefe.

Die Bürgergemeinde besitzt Landwirtschaftsland etwa in der Grösse eines der anderen Bauernhöfe im Dorf und verpachtet das Land an Rüttener Bauern. Sie besitzt Wald im Umfang von 1,4 Quadratkilometern.

Weil die Waldbewirtschaftung teuer ist, hat sie ihren eigenen Forstbetrieb aufgegeben und und ihren Wald wie andere Bürgergemeinden auch zur Nutzung dem Forstbetrieb Leberberg übergeben. 60 Hektaren davon sind in einem Vertrag mit dem Kanton als Schutzgebiet ausgewiesen. Während 50 Jahren darf dort nichts verändert werden. Auch gefallene Bäume bleiben liegen. Nur Wanderwege dürfen gewartet werden. Man will sehen, wie ein künftiger Berg-Urwald aussehen könnte.

Wald und Allmendland rentieren nicht

Der Wald rentiert heute nicht mehr. «Auch die Verpachtung des Allmendlandes bringt jährlich nur etwa 1000 Franken. Hätte die Bürgergemeinde nur Erträge von Forst und Allmenden, wäre sie längst pleite», erklärt Paul J. Dietschy.

Die Bürgergemeinde hat aber noch ein weiteres Standbein, das Bauland. Die Einnahmen daraus finanzieren fast 90 Prozent des Budgets. Ermöglicht hat das ein Beschluss vor rund 50 Jahren, kein Bauland mehr zu verkaufen, sondern selber zu bauen oder das Land im Baurecht abzugeben. Dietschy sagt:

«Bürgergemeinden können im Gegensatz zu den Einwohnergemeinden keine Steuern erheben. Sie leben vom Ertrag der eigenen Investitionen. Viele, die dies nicht getan haben, sind konkursit oder mussten mit der Einwohnergemeinde zur Einheitsgemeinde fusionieren.»

Zu den Immobilien der Bürger gehören einerseits der Wohnblock westlich des Kirchenzentrums und die Alterssiedlung nördlich des Kirchenzentrums. Letztere gehörte bis vor kurzem je zur Hälfte der Bürger- und der Einwohnergemeinde.

Nun hat aber die Bürgergemeinde den Anteil der Einwohnergemeinde übernommen. Auch ein Projekt, das in der Amtszeit von Dietschy umgesetzt wurde. «Das Heim ist eine soziale Einrichtung, weshalb die Mieten tief sind. Der Gründungsgedanke war, dass diejenigen mit den Einfamilienhäusern auf grossen Parzellen im Alter hier in eine Wohnung umziehen können.»

Die Alterssiedlung in Rüttenen ist vollständig im Besitz der Bürgergemeinde Rüttenen. Hanspeter Bärtschi

Aber die wenigsten sind gekommen. Der ursprüngliche Zweck kann längst nicht mehr eingelöst werden. In der Alterssiedlung sind auch Wohnungen an junge Menschen vergeben worden. «Meine Nachfolger werden deshalb vielleicht das Gebäude umbenennen.»

Nicht mehr grosszügige Flächen im Baurecht abgeben

Beim Kanton gilt die Bürgergemeinde Rüttenen als reich, weil sie viel Bauland besitzt. Die Bürger sind fast die einzigen, die in Rüttenen noch Bauland haben. Sie wollen das Land aber gar nicht verkaufen, obwohl der Kanton das verbliebene Bauland zu Verkaufspreisen einrechnet.

«Wir haben im Leitbild für die Baulandabgabe 2016 geregelt, dass wir Bauland zwar noch im Baurecht abgeben, aber in viel kleineren Grundstücken. In den letzten 50 Jahren haben wir jährlich etwa ein Grundstück vergeben mit im Durchschnitt 730 Quadratmetern.» Damals hatten die Bürger rund 65'000 Quadratmeter unbebautes Bauland, heute sind es noch 17'000, für welches eine lange Liste von Interessenten besteht. «Die Bürgergemeinde will aber weitermachen wie bisher, sprich auch in den nächsten zwanzig Jahren noch Land im Baurecht abgeben können.»

Verenaschlucht Die Einsiedelei mit der Verenaschlucht ist nicht im Besitz der Bürgergemeinde Rüttenen, obwohl dieses Gebiet auf Rüttener Boden liegt. Dort regiert die Bürgergemeinde Solothurn. «Die Solothurner haben sich vor 100 Jahren bei einer Verteilung alle Filetstücke geholt», sagt Paul J. Dietschy.

Er habe ausgerechnet: Vor 50 Jahren zählte man beim Neubau mit einer jungen Familie etwa 5 Personen pro Parzelle, zwanzig Jahre später waren es etwa 2 Personen, weil die Kinder ausgezogen waren. Heute sind es noch etwa 1,8 Personen. Auch Tod und Trennung haben Lücken gerissen. «Wir wurden uns bewusst, dass wir nicht mehr so grosszügig mit unserem Land umgehen können.» Er finde es persönlich auch nicht mehr richtig, nur den Einfamilienhausbau zu fördern.

«Wir wollen siedlungsartige Bauten beispielsweise Terrassensiedlungen, und wir wollen Paare dazu animieren, gemeinsam mit anderen zu investieren.»

Das Allernötigste dazu wäre aber eine neue Ortsplanung mit deutlich höheren Ausnützungsziffern. Dietschy und der Bürgerrat freuen sich deshalb, dass der neue Einwohnerrat gerade eine solche beschlossen hat.

Die Bürger planen aber auch selber weitere Mehrfamilienhäuser. Im Dorfzentrum wurde ein Projekt mit drei Mehrfamilienhäusern 2016 gestartet. Dieses ist eigentlich baureif, aber: «Wir haben zwei Jahre Rückstand», sagt Dietschy nüchtern. Nach der Planung und dem Architekturwettbewerb sei das Projekt ein Jahr beim Kanton und ein Jahr bei der Gemeinde liegen geblieben.

Zusammenarbeit vertieft

Ein weiteres in Dietschys Präsidialzeit umgesetztes Projekt betrifft die Wasserversorgung, die in Rüttenen von der Bürgergemeinde gewährleistet wird. Früh schon begann man das Wasser aus dem Wasseramt zu beziehen, weil das eigene Jurawasser immer wieder mit etwas Kuhdreck verunreinigt war.

Nun hat man die Zusammenarbeit mit der Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg vertieft und auch die Primäranlagen, wie Reservoirs und grossen Wasserleitungen, abgegeben. Übrig bleibt für die Bürgergemeinde die Sicherstellung der Feinverteilung des Wassers.

Spezielles erlebte Paul J. Dietschy als Bürgerpräsident auf dem Balmfluechöpfli. «Plötzlich stand dort oben ein über zwei Meter hohes Kreuz, aufgestellt am Polterabend einer Emmentaler Hochzeitsgesellschaft.» Dietschy fand das gar nicht lustig:

«Das Kreuz wurde ganz nahe am Abgrund aufgestellt. Zwei, drei Schritte weiter und man stürzt 70 Meter in die Tiefe.»

Im August 2021 wurde das Gipfelkreuz errichtet. zvg

Vor rund 30 Jahren ist dort eine Frau beim Feuerwerkbetrachten aufgestanden, hat einen falschen Schritt gemacht und ist in den Tod gestürzt. «Die Emmentaler Leute waren einsichtig, zumal das Kreuz in einem absolutes Schutzgebiet stand, in dem ohne Bewilligung nicht mal ein Nagel eingeschlagen werden darf.»

Das Kreuz wurde umgehend entfernt. «Wir haben diskutiert, dort einen Schutzzaun zu ziehen. Dann müsste man dies aber auch an anderen Orten im Vorberg tun. Das wollen wir nicht, denn auch in einem wenig begangenen Schutzgebiet gilt die Selbstverantwortung.»

