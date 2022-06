Architekturbüro Ern+Heinzl und der Zentrumsbau Derendingen

Prägend Der Neubau Derendingen Mitte wird in einem Buch gewürdigt: In der Publikation geht es aber nicht nur um die Bauarbeiten Die Architekten Christiane Ern und Simeon Heinzl prägen die Region mit öffentlichen Bauten. Zum Neubau Derendingen Mitte haben sie nun aber ein Buch realisiert. Denn der Bau, der sieben Jahre dauerte, war auch für sie eine aussergewöhnliche Herausforderung. Rahel Meier Jetzt kommentieren 02.06.2022, 16.00 Uhr

Architekt Simeon Heinzl im Foyer der Dreifachhalle, das auch als Raum für ein Fest genützt werden kann. Carole Lauener

Christiane Ern und Simeon Heinzl haben in den letzten Jahren diverse Bauten für die öffentliche Hand entworfen. Die Erneuerung und Umgestaltung der Mensa in der Pädagogischen Fachschule Solothurn beispielsweise oder den Neubau des Pfarreizentrums in Kriegstetten.