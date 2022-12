Pilotprojekt Ein kleines Zuhause für Suchtkranke: Perspektive will in den Gemeinden Wohncontainer aufstellen – der Erste steht in Biberist An der Solothurnstrasse in Biberist, eingekeilt zwischen Strasse und Bahngleisen, hat die Perspektive einen Wohncontainer für eine obdachlose Person hingestellt. Ein zweiter soll noch vor Weihnachten folgen. Man hofft, dass sich auch andere Gemeinden solidarisch zeigen. Urs Byland Jetzt kommentieren 07.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pilotprojekt: Wohncontainer für Obdachlose in Biberist. Tom Ulrich

Irgendwie ausgestellt präsentiert sich der hübsch verkleidete Container für Obdachlose an der viel befahrenen Solothurnstrasse in Biberist. Die Szenerie erinnert an die eines Neubaus mit einem Schotterweg zur Eingangstüre und einem kahlen Garten. Das Pilotprojekt der Perspektive Region Solothurn-Grenchen ist im Schnellzugstempo unterwegs und kann, gut acht Monate nachdem der Gemeinderat Biberist seine Zustimmung gab, gestartet werden.

Der Container, gebaut von Suchtkranken in der bernischen Stiftung Terra Vecchia, ist mit einer Holzfassade, schiebbaren Fensterläden und einem Vordach ausgestattet. Das Dach ist wie bei einer Aufrichte mit einem kleinen Tannenbaum verziert. Im Innern gefällt der Holzboden. Ein Bett und eine Kochgelegenheit, eine Tischplatte und ein Stuhl bilden das Mobiliar. WC und Bad im hinteren Teil sind mit einer Holzwand abgetrennt. Es ist gemütlich warm.

Blick in den Wohncontainer. Tom Ulrich

Biberist erhält zwei Container

Zu viel Wohnraum könne für viele Randständige eine Überforderung sein, sagt Thomas Blum von der Perspektive. «Sie haben Mühe, diese in Schuss zu halten.» Die Containerwohnung sei daher eine ideale Lösung.

Bei einem Container soll es nicht bleiben. Auf dem Kantonsland, das die Gemeinde im Baurecht hält, stand bis 2016 die Asylunterkunft, die wegen eines technischen Defekts abbrannte. Nun ist bereits alles vorbereitet für einen zweiten Container. Dabei soll es dann bleiben. Karin Stoop, Geschäftsleiterin Perspektive erklärt:

«Mehr Leute an einem Ort kann zu einer Unruhe führen.»

In der Region Solothurn will die Perspektive, die von den Gemeinden finanziert wird und Angebote für suchtkranke Menschen bereitstellt, insgesamt sechs Container platzieren. «Dezentral. Heute finden sich nur in Solothurn und Grenchen Angebote. Suchtkranke Menschen ziehen aus den kleinen Gemeinden in die anonymen Städte.» Mit dem Resultat, dass man suchtkranke Menschen nur in den Städten erlebt.

«Auf dem Land heisst es dann schnell, wir haben gar kein Problem.»

Mit dem Pilotprojekt zeige Biberist, so Stoop: «Wir sind solidarisch mit Solothurn, auch inhaltlich, und bieten Raum für Suchtkranke.»

Karin Stoop und Thomas Blum (links). Tom Ulrich

Bedingungslos ein Dach über dem Kopf erhalten

Als sie vor 20 Jahren die Notschlafstelle in Solothurn einrichtete, erzählt Stoop, sei diese bald wieder geschlossen worden. Die Menschen konnten in Wohnungen untergebracht werden. Auch heute sei der Betrieb einer Notschlafstelle nicht gerechtfertigt, zu wenige sind obdachlos. «Aber es gibt einige wenige, die Nacht für Nacht den Stress haben, eine Schlafgelegenheit zu finden», so Stoop.

Die Perspektive entscheidet in Absprache mit den regionalen Sozialdiensten, wer in einen Container ziehen kann. Hier in Biberist soll eine Person aus dem Wasseramt Platz finden. «Bedingungslos», sagt Stoop. Es gebe klare Regeln, aber die künftigen Nutzer müssen keine Programme absolvieren, sie müssen nicht an einem gemeinschaftlichen Leben teilnehmen, sie müssen nicht arbeiten oder abstinent werden.

Aufrichte des Wohncontainers. Tom Ulrich

«Auch Leute am Rande der Gesellschaft brauchen eine Infrastruktur»

«Wir dürfen unsere Augen nicht vor der Problematik verschliessen, auch wir Gemeinden sind in der Pflicht. Es wäre falsch zu sagen, das sei eine gute Sache, aber nicht bei uns», erklärt Gemeindepräsident Stefan Hug an der Eröffnung. Und:

«Ich bin der Meinung, dass auch für Leute am Rande der Gesellschaft eine Infrastruktur gebaut werden muss. Hier erwarte ich auch eine Solidarität der Gemeinden.»

Stefan Hug-Portmann: «Wir Gemeinden sind in der Pflicht.» Tom Ulrich

In der Gemeinderatsdiskussion sei erwähnt worden, dass in einer Gemeinde wie Biberist mit ihren 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch Randständige eine Heimat haben sollen. «Wir können nicht so tun, als ob es diese Randständigen nicht gibt, und froh sein, dass sich die Städte um diese Menschen kümmern.»

Spendengelder ermöglichen das Pilotprojekt

Das Projekt ist befristet bis Juni 2024. Dann läuft der Baurechtsvertrag aus. Laut Hardy Jäggi, Vereinspräsident Perspektive, wird das Projekt nicht aus dem «normalen Kässeli» finanziert, sondern mit Spendengeldern von Klubs, der Wirtschaft und Kirche. Das Budget für das Pilotprojekt in Biberist beträgt rund 80'000 Franken. Für Biberist fallen keine Kosten an. Auch der Baurechtszins wird von der Perspektive übernommen.

Hardy Jäggi: «Das Pilotprojekt wird mit Spendengeldern finanziert.» Tom Ulrich

«Ich habe Freude, ist das Pilotprojekt hier», sagt Gemeindepräsident Hug. Nach dem positiven Entscheid des Gemeinderates habe er keine Rückmeldung erhalten, weder positive noch negative. «Sollte ein Problem entstehen, ist es mir wichtig, dass man miteinander spricht. Hier hoffe ich auf die Solidarität der Bevölkerung und den Goodwill der Anwohner.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen