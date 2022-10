Spezielles Farbphänomen in Bellach

Phänomen in der Sonne Bellach hat ein goldenes Ei – mindestens noch für einige Wochen Noch leuchtet die Fassade aus Holzschindeln in der Sonne und blendet einen fast. Aber schon in ein paar Monaten wird sie sich verfärben. Rahel Meier 15.10.2022, 05.00 Uhr

Golden glitzert die Fassade in der Nachmittagssonne. Rahel Meier

Manch eine oder einer hat sich in den letzten Wochen bei der Durchfahrt mit dem Zug oder dem Auto am westlichen Ende von Bellach die Augen gerieben. Golden glitzerte es – je nach Tageszeit und Perspektive aus der man hinsah – in der Sonne.