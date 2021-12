Das sagt Gemeindepräsident Stefan Berger

Walter Sommer war in all den Jahren immer das Gesicht der Gemeinde. So mussten sich alle neuen Einwohnerinnen und Einwohner doch bei ihm anmelden. Heute sind es längst nicht mehr alle, da die Anmeldung auch öfters via E-Umzug erfolgt. So waren es auch die persönlichen Gespräche am Schalter oder im Dorf, welche ihm viel bedeuteten. Trotz der Fusionen und dem Wachstum von Aeschi kennt er noch fast jede Einwohnerin und jeden Einwohner mit dem Namen.

Nicht nur dies, sondern auch sein grosses Wissen über unsere Gemeinde und die Geschäfte im Gemeinderat haben mich immer wieder beeindruckt. In den vergangenen 40 Jahren standen viele Projekte und Systemwechsel an, welche auch die tagtägliche Arbeit in seiner Funktion veränderten. Nicht zu vergessen sind dabei die grossen technischen Meilensteine in der Informatik, welche auch seine Arbeitsumgebung stark prägten.

Walter Sommer hat sein Amt immer mit grosser Freude und viel Leidenschaft ausgeführt. So ist es vielleicht nicht zufällig, dass im Wort Gemeindeverwalter sein Name bereits enthalten ist und ihm die Begeisterung für dieses Amt sozusagen in die Wiege gelegt worden ist.

Ich bedanke mich bei Walter Sommer für die langjährige Zusammenarbeit und wünsche ihm nur das Beste und immer gute Gesundheit im neuen Lebensabschnitt. (mgt)