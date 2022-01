Pensionierung Bauverwalter Ewald Kaiser geht: «Ich durfte in Gerlafingen viele schöne Projekte mitentwickeln» In den letzten zehn Jahren hat sich Gerlafingen baulich stark entwickelt und die Bevölkerung ist gewachsen. Mitten drin im Geschehen: Bauverwalter Ewald Kaiser, der nun pensioniert wurde. Rahel Meier Jetzt kommentieren 31.01.2022, 18.00 Uhr

Ewald Kaiser war zehn Jahre lang Bauverwalter in Gerlafingen. Im Hintergrund das Schulhaus Kirchacker, das das Herzstück des Projektes «Rochade» ist. Hanspeter Bärtschi

Ewald Kaiser liebt Gerlafingen und das spürt man, wenn er über seinen Wohn- und letzten Arbeitsort spricht. «Gerlafingen hat eine ausgesprochen gute Wohnqualität», meint er. Geografisch gesehen liege die Gemeinde perfekt um nach Bern, Basel oder Zürich zu gelangen. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, aber auch an die Autobahn sei ideal. Rund um die Gemeinde liege ein intaktes Naherholungsgebiet. Wer Berge suche, sei in kürzester Zeit mitten in den Alpen.

«Wir stellen zudem fest, dass die Wohnungen in Gerlafingen noch zahlbar sind. Egal ob es Miet- oder Eigentumswohnungen sind.»

Das Vereinsleben im Dorf sei ebenfalls intakt: «Wir haben über 40 aktive Vereine.» Für Gerlafingen spricht laut ­Kaiser auch die Infrastruktur: «Detailhändler, Gewerbebetriebe, Arztpraxen, Physiotherapie, Tanzstudio, Restaurants, Sportanlagen, Schwimmbad. Wir ­haben hier alles.»

Er lobt zudem die Schule. «Die Unterrichtsqualität ist hervorragend und die Lehrerschaft extrem motiviert.» Der eher hohe Ausländeranteil sei kein Nachteil für die Schülerinnen und Schüler. Ganz im Gegenteil: «Selbstverständlich vielfältig» sei das Credo, das in der Gemeinde gelebt werde.

Als erstes alles neu strukturiert

Als Ewald Kaiser vor rund zehn Jahren die Stelle als Bauverwalter in Gerlafingen antrat, war die Bauverwaltung mit 200 Stellenprozent dotiert. «Wir hatten zu dieser Zeit eine Baukommission, eine Planungskommission, eine Elektrakommission, eine Umweltschutzkommission und eine Friedhofkommission», zählt Kaiser auf. Zwischen den Kommissionen und auch zur Bauverwaltung gab es kaum Schnittstellen und die Kommissionsmitglieder waren vorwiegend operativ tätig.

Zur Person Ewald Kaiser ist in Gerlafingen aufgewachsen und wohnt nach Wanderjahren schon länger wieder in der Gemeinde. Er hat an der Fachhochschule in Burgdorf das Studium zum Bauingenieur absolviert. Kaiser hat im Verlauf seines Arbeitslebens sowohl als Angestellter als auch als Selbstständigerwerbender gearbeitet. Bevor er Bauverwalter in Gerlafingen wurde, war er fast zehn Jahre lang Verantwortlicher für die Infrastruktur für die Scintilla in Zuchwil und Derendingen. Danach orientierte er sich komplett neu und nahm 2008 die neu geschaffene Stelle als Leiter Bau und Betriebe in Roggwil an. In dieser Funktion führte er als Erstes die separaten Fachbereiche Stromversorgung und Bauverwaltung zusammen. Rund drei Jahre später wurde die Stelle als Bauverwalter in Gerlafingen frei, die er am 1. September 2011 – nach der Wahl durch den Gemeinderat – antrat.

Der Gemeinderat wollte dies ändern. Die einzige Vorgabe, die er Kaiser dabei gab, war eine finanzielle: Die Neuorganisation durfte keine Mehrkosten nach sich ziehen. So krempelte Kaiser als Erstes das Bauwesen in der Gemeinde komplett um.

Heute gibt es noch die Bau- und Werkkommission und in der Bauverwaltung arbeiten bei Vollbesetzung fünf Leute mit total 380 Stellenprozent. Ohne diese neuen Strukturen wäre wohl das enorme Wachstum, das Gerlafingen in den letzten zehn Jahren erfahren hat, nicht zu bewältigen gewesen.

Starkes Wachstum 730 Einwohnerinnen und Einwohner mehr Die Gerlafinger Bevölkerung hat in den letzten zehn Jahren um 730 auf heute 5600 Einwohnerinnen und Einwohner zugenommen. 100 Neubauten mit insgesamt 350 Wohneinheiten vom Einfamilienhaus zur Überbauung mit über 80 Wohnungen wurden gebaut. «Kleinbauten und Umbauten mit eingerechnet, haben wir in diesen zehn Jahren rund 950 Baugesuche bearbeitet», sagt Ewald Kaiser. Kaiser geht davon aus, dass die Bevölkerung auch in den nächsten zehn Jahren nochmals um rund 400 und in den kommenden zwanzig Jahren um 700 Einwohner wachsen wird. Allerdings ist das Dorf fast fertig gebaut: Platz hat es noch in der Zielmatten und im Bereich des Bahnhofs sowie auf Einzelparzellen. Rund 20 Einfamilienhäuser und rund 300 Wohnungen dürften noch erstellt werden. «Einzelne Quartiere sind heute überaltert. Wenn diese Häuser in jüngere Hände übergehen, kann es dort sicherlich eine Verdichtung und damit nochmals ein zusätzliches Wachstum geben.» (rm)

Ewald Kaiser blickt insgesamt mit viel Freude auf die Zeit als Bauverwalter in Gerlafingen zurück. «Ich konnte einige sehr schöne und anspruchsvolle Projekte mitentwickeln», meint er. Ein Projekt, das Kaiser stark gefordert hat, war die «Rochade».

Hunderte von Stunden für die Schulraumentwicklung

Nachdem die Schulplanung blockiert war und ein bestehendes Projekt schubladisiert wurde, kam plötzlich neuer Schwung in die ganze Sache.

«Der Name war hier Programm. Die räumliche und betriebliche Veränderung der bestehenden Schulstrukturen bedingten weitreichende und herausfordernde bauliche Massnahmen.»

Ewald Kaiser bei der Übergabe des Schulhauses Kirchacker am 1. Juli 2017. Hansjörg Sahli

Hunderte Stunden hat Kaiser in die «Rochade» investiert. Es war ein Generationenprojekt mit einem Volumen von 8,5 Mio. Franken.

«Heute darf ich mit Stolz sagen, dass wir alle unsere Ziele erreicht haben. Auch der finanziell eng gesteckte Rahmen wurde eingehalten. Das Pünktchen auf dem i war, dass wir auch noch eine Fotovoltaikanlage realisieren konnten.»

Parallel zur Umsetzung des Projektes «Rochade» liefen auch die Arbeiten an der Ortsplanung. Hier hat sich Kaiser ebenfalls stark eingebracht und dabei die Erfahrungen aus der Arbeit der letzten Jahre einfliessen lassen.

«Die Ansprüche an die Qualität von Überbauungen und Mehrfamilienhäusern haben sich verändert.»

Man schaue genauer hin, vor allem auch auf die Gestaltung der Umgebung und auf Nebenbauten wie etwa Carports, Spiel- oder Veloabstellplätze. «Gerade bei grösseren Projekten genügt es heute nicht mehr, einen Gestaltungsplan zu erarbeiten. Es sind Qualitätsverfahren und Richtprojekte gefragt», meint Kaiser.

Es bleibt immer noch genug zu tun

Ewald Kaiser konnte nicht alle Projekte fertigstellen, die er begonnen hat. So liegt es an seinem Nachfolger, die Ortsplanungsrevision abzuschliessen. Gerade eben wurde das Dossier zum zweiten Mal aufgelegt. Gefordert werde sein Nachfolger sicher auch mit den Arealentwicklungen rund um den Bahnhof und in der Zielmatten.

Wichtig sei auch die konsequente Weiterführung und Umsetzung der langfristig geplanten Projekte im Tiefbau. In der Gemeinde gebe es zudem weitere Strukturen zu überprüfen. «Die Wasserversorgung und die Energieversorgung sollten organisatorisch überdacht werden.» Dabei sollte es keine Tabus geben. «Gerade in diesen Bereichen ist ein Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden durchaus denkbar. So könnten Synergien genützt werden.»

Kaiser war es immer wichtig strategisch und zukunftsgerichtet zu denken. Stichworte dazu sind Wirtschaftlichkeit und Kostenbewusstsein.

«Das Billigste ist allerdings nicht immer das Kostengünstigste. Die Bauverwaltung hat gerade hier eine grosse Verantwortung.»

Ende Dezember wurde Ewald Kaiser offiziell pensioniert. Die Schlüssel zum Gemeindehaus hat er abgegeben. Seinen Nachfolger begleitet er noch beratend.

Zuerst eine einjährige Auszeit

Einige Pendenzen schliesst Kaiser zudem noch im Auftrag der Gemeinde selbst ab. «Ich gönne mir nach 40 Jahren im Berufsleben ein Jahr lang eine Auszeit», erklärt er. Er freut sich besonders, viel Zeit mit seinen Grosskindern verbringen zu dürfen. Gemeinsam mit seiner Partnerin möchte er Skandinavien im Camper bereisen. Langweilig werde es ihm sicher nicht. Er kann sich neben eigenen Projekten auch gut vorstellen, in Zukunft Gemeinden, Planungsbüros oder Bauherrschaften beratend zu unterstützen.

Herzensprojekt Turnhalle

Ein Herzensprojekt würde Kaiser aber gerne noch mit aufgleisen: Die Schulen benötigen zusätzlich eine neue Turnhalle. Da die Gemeinde heute längerfristig über keinen geeigneten Gemeindesaal mehr verfügt, würde man bei einem Neubau auch die Bedürfnisse der Vereine miteinbeziehen. Kaiser hat sich als Bauverwalter und Mitglied einer Arbeitsgruppe mit dem Projekt bereits vertieft auseinandergesetzt. «Wenn meine Kenntnisse und Erfahrung gefragt sind, stehe ich der Gemeinde weiterhin gerne zur Verfügung», meint Kaiser.

