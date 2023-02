Dorfbeizli Brunnenthal: Alice und Toni Abegglen gehen in Pension

Nachfolge offen Alice und Toni Abegglen haben 25 Jahre lang mit Herzblut im Dorfbeizli Brunnenthal gewirtet Schon Ende Februar soll Schluss sein: Alice und Toni Abegglen hören im Dorfbeizli Brunnenthal auf – nach einem Vierteljahrhundert. Eine Nachfolge für den Töfftreffpunkt wird immer noch gesucht. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 10.02.2023, 12.00 Uhr

Alice und Toni Abegglen haben es nie bereut, dass sie das Dorfbeizli in Brunnenthal gekauft haben. Hanspeter Bärtschi

Mitten im zu Messen gehörenden Dorfteil Brunnenthal liegt das historische Dorfbeiz-Gebäude als attraktiver Blickfang. Wanderer, Reiter, die Mitglieder aus Vereinen und die Bevölkerung aus den Dörfern ringsum sind hier seit 25 Jahren als Gäste herzlich willkommen. Ein grosses Dekorationsmotorrad zeigt an, dass hier regelmässig Töff-Treffs stattfinden, an denen jeweils rund 100 bis 150 Motorsport-Begeisterte aus der ganzen Schweiz teilnehmen.

«Das ist das richtige Objekt», sagte Alice Abegglen-Freiburghaus damals im Jahr 1998 angesichts der Dorfwirtschaft Kreuz Brunnenthal zu ihrem Ehemann Toni, als sie sich auf einer Rundreise zu Wirtschaften befanden, die zum Kauf standen.

Schnell heimisch geworden im Dorf

Als langjährige Mitarbeiterin in einem Restaurant in Niederwangen-Dorf erkannte sie die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Hauses sofort. «Wir haben unseren Entschluss nicht bereut, sind im Dorf schnell akzeptiert und heimisch geworden und haben immerhin ein Vierteljahrhundert mit Herzblut gewirtet.»

Das Gebäude wurde über die Jahre hinweg saniert. Hanspeter Bärtschi

In die Sanierung der über hundert Jahre betagten Beiz haben sie viel Geld und Energie investiert. Den Raum, in dem sich früher der Stall des alten Bauernhauses befunden hatte, wandelten sie in einen 40-plätzigen Saal, in dem seither unzählige Feste und Vereinsversammlungen stattgefunden haben. Küche, Sanitäranlagen, Heizung, etappenweise das Dach und sonstige Infrastruktur wurden erneuert, was dem ausgebildeten Elektriker Toni als Planer leicht von der Hand ging.

«Unser Haus ist wirklich idyllisch, und unser Garten einer der schönsten weit und breit», betont das Paar. Aber dennoch möchten sie ihr Beizli jetzt verkaufen oder verpachten. Nach 25 Jahren soll Schluss sein. Auch die Teilzeitangestellten wollen aufhören. «Wir suchen Nachfolger, die flexibel sind, Dorf und Umgebung schätzen und vor allem Freude am Zusammensein mit Menschen haben.»

Den Pachtzins für die Wirtschaft inklusive Wohnung sähen sie bei 3000 Franken. Engagierten Leuten, für die Erfahrung in der Restaurantbranche sicher von Vorteil wäre, würde Toni Abegglen anfänglich mit hilfreicher Einführung zur Seite stehen.

Gesellschaftlichen Treffpunkt erhalten

Da vor allem in den bernischen Nachbardörfern Dorfwirtschaften jetzt nach Corona ihren Betrieb aufgegeben haben, wäre in der Dorfbeiz Brunnenthal auch zukünftig ein gutes Auskommen garantiert, ist der Wirt überzeugt. Allerdings sollte ein Wirtewechsel schnell erfolgen, damit sich die Stammkundschaft nicht neu orientieren muss. Abegglens möchten bereits Ende Februar aufhören.

Die gut bürgerliche Küche mit Leber und Rösti, Cordon bleu im Winter, Fondue und Raclette während des ganzen Jahres und mit sommerlichen Fitnesstellern sowie Spezialitäten wird treuen Gästen des Dorfbeizli Brunnenthal hoffentlich nicht lange fehlen. Abegglens wünschen sich eine Nachfolge, die weiterhin einen gesellschaftlichen Treffpunkt im Dorf ermöglicht. Statt auszuwandern, wollen sie gern in der Gegend bleiben, wie sie humorvoll festhalten.

