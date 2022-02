Partizipation gefördert Jugendliche können in Buchegg ihre Wünsche anbringen – und erhalten gleichzeitig Einblick in die Dorfpolitik Wie die Gemeinde Buchegg das Projekt engage.ch nutzen will, um die Jugendlichen für das Dorfleben und die Lokalpolitik zu gewinnen. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Jugendlichen sollen sich treffen und austauschen (Archivbild). zvg

Am Donnerstagabend ist es soweit: Der Gemeinderat Buchegg trifft sich mit den Jugendlichen aus den 11 Dörfern, um ihre Ideen für die Gemeinde anzuhören. Eingeladen haben Fabienne Mollet und Kai Bucher von der engage-Projektgruppe. Larissa Eichenberger vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ begleitet die Gruppe.

Pilotprojekt Junge Menschen stärker einbinden Der Gemeinderat Buchegg hat im Frühjahr 2021 einem Budget von 15'000 Franken für das Projekt engage.ch zugestimmt. Es steht unter dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ und hat zum Ziel, die politische Partizipation in den Gemeinden zu fördern. Die Projektgruppe mit neun jungen Erwachsenen aus Buchegg hat im Herbst ihre Arbeit aufgenommen. In erster Linie ging es dabei um die Erarbeitung einer Umfrage und die Bekanntmachung des Projektes. Die Hoffnung der Gemeinde ist, den Zusammenhalt zwischen den Generationen und auch zwischen den Dörfern von Buchegg zu stärken.

«Fünf der eingeladenen Gemeinderätinnen und -räte haben ihr Kommen zugesagt», weiss Mollet. Wie viele von den rund 300 eingeladenen 12- bis 25-Jährigen kommen, ist unklar.

«Wir verzichten ganz bewusst auf Anmeldungen, weil wir den Anlass so offen und niederschwellig wie möglich gestalten wollen.»

Die Niederschwelligkeit sei auch das Tolle an diesem Projekt. Mit einem Schreiben haben Mollet und Bucher die Jugendlichen eingeladen, ihre ganz konkreten Ideen und Wünsche für die Gemeinde einzubringen. «Wir haben vorfrankierte Postkarten versendet, die man anonym ausfüllen und zurückschicken kann.»

Die Postkarte. zvg

Einige hätten die Postkarten tatsächlich ausgefüllt zurückgeschickt. Andere hätten ihre Ideen direkt auf der Website eingetragen. Ideen sollen auch umgesetzt werden Dort stehen sie nun, sind öffentlich einsehbar und können «geliket» werden.

Vom Pumptrack über einen Jugendtreff bis hin zu einem Skatepark reichen die Vorschläge. Der Skatepark für Buchegg gefiel gar 98-mal. «Mindestens eine dieser Ideen wollen wir tatsächlich realisieren.» Welche das am Ende sei, werde im Gespräch mit dem Gemeinderat erörtert.

Dass die Jugendlichen dabei viel lernen – über Strukturen und Zuständigkeiten, über Entscheidungsprozesse und Diskussionskulturen – ist augenfällig. Darum geht es schliesslich auch. «In einem zweiten Schritt will engage.ch Strukturen aufbauen, welche die politische Partizipation vereinfachen oder überhaupt ermöglichen», so Eichenberger. Das Projekt gebe aber nicht vor, wie die auszusehen haben.

«Die Form muss zur Gemeinde passen. Je nach Wunsch und Bedürfnissen kann die Partizipation zum Beispiel in Form eines Jugendparlaments stattfinden.»

Wie das Buchegg handhaben wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Eine Umfrage bei den Jugendlichen soll die Richtung weisen. Was aber fest steht: Im Grunde wünschen sich die Jugendlichen Ähnliches. Der gemeinsame Nenner aller Projekte ist am Ende öffentlicher Raum, um sich zu treffen, sich gemeinsam bewegen zu dürfen.

Auch Mollets persönliches Anliegen ist ein Treffpunkt in Buchegg. Sie sei in Brittern aufgewachsen, der Kontakt zu anderen Gleichaltrigen aus Buchegg sei in ihrer Jugend eher spärlich gewesen. «Im Konf-Unterricht kannte ich fast niemanden. Und Kai habe ich beispielsweise erst in der Kanti kennengelernt, obwohl wir in der gleichen Gemeinde aufgewachsen sind.»

Allgemeinwohl steht im Vordergrund

In ihrer eigenen Erfahrung liegt denn auch der Grund, warum sich Mollet heute, mit 20 Jahren und als Studentin der Biochemie in Bern, für die Gemeinde Buchegg engagiert. Sie sagt: «Auch wenn ich persönlich vielleicht gar nie nutzen werde, wofür ich mich jetzt einsetze, möchte ich doch, dass andere etwas davon haben. In meiner Jugend hätte ich mir einen Treffpunkt für die Jugend und auch einen engeren Zusammenhalt zwischen den Dörfern gewünscht.»

Kai Bucher freut sich auf den Austausch am Donnerstagabend. «Kommt zahlreich und bringt eure Ideen mit», lautet sein Aufruf. Als Multimedia-Spezialist weiss der 22-Jährige, wie man online wirbt.

«Wir haben alle unsere Kanäle aktiviert und auch auf Social Media den Anlass bekannt gemacht.»

Er hat sich vor einem Jahr mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht. Aus Mobilitätsgründen zieht er nun von Buchegg weg, obwohl er gern «auf dem Land» gewohnt hat, wie er sagt. Was ihn persönlich für das Projekt engage.ch motiviert: «Die Freude der Jugendlichen an ihrem eigenen Projekt bestätigt mir, dass ich meine Zeit und meine Energie mit engage.ch am richtigen Ort investiere.»

Mollet und Bucher haben beide bereits Erfahrung mit politischer Partizipation. Sie haben bei der Erarbeitung des räumlichen Leitbildes mitgewirkt.

Das Treffen am Donnerstag, 3. Februar, um 18.30 Uhr, ist öffentlich und findet im Gemeindesaal in Mühledorf statt. Es richtet sich in erster Linie an 12- bis 25-Jährige. www.engage.ch/buchegg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen