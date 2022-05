Biberist: Librec AG recycliert europaweit Batterien

«Brutal hohe CO 2 -Einsparungen»

In der nach den Vorstellungen von Librec AG gebauten Halle werden bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Librec AG die Prozesse erledigen. Dazukommen bis zu 20 Mitarbeitende einer Partnerfirma, die das Up-Cycling macht. Nicht jede Batterie müsse recycelt werden. «Man kann auch prüfen, ob die Batterie wieder eingesetzt werden kann. Das nennt man Up-Cycling oder Second Life.» Für das Recycling werden die Batterien zuerst entladen. Die Batterien sind durchschnittlich noch zu rund 30 bis 50 Prozent geladen. Zusammen mit dem Solarstrom vom Hallendach reicht das um rund die Hälfte des Stromverbrauchs der Librec AG zu decken. Danach erfolgt die Demontage. In diesem Bereich ist Handarbeit gefragt. Die folgende Produktion mit etwa 20 verschiedenen Maschinen erfolgt vollautomatisch und braucht nicht viel Manpower.