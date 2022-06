Subingen: Wechsel in der Papeterie

Papeterie Subingen «Ich gehöre nicht mehr hier hin»: Wenn Träume ausgeträumt und Neuanfänge angesagt sind Silvia Ryser lässt ihre Papeterie hinter sich, um nach Frankreich zu reisen. Dort, wo ihr altes Leben aufhört, fängt Doris Gieldanowski ein neues Leben an – und übernimmt die Papeterie. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

«Es hat sich von Anfang an richtig angefühlt» – jetzt hat Silvia Ryser aber ausgeträumt. Bruno Kissling

Sie war sich sicher, hier zwischen den Stiften und Grusskarten würde sie alt werden. Hier gehöre sie hin. Und dann kam alles anders. Silvia Ryser schliesst ihre Papeterie in Subingen Anfang Juni – und gibt einen einstigen Traum auf.

Sie kam vor ungefähr sieben Jahren auf Umwegen zu ihrem Beruf. War schon immer sehr kreativ und wollte diese Kreativität ausleben. Und, wo lassen sich ihre Kreationen aus Stoff besser unterbringen als in einem kreativen Geschäft wie einer Papeterie? Sie entschied sich dazu, ein Geschäft zu eröffnen.

Ob ihre Freunde und Verwandten anfangs skeptisch waren? Die 58-Jährige lacht und sagt: «Skeptisch war nur, wer mich nicht kennt.» Für sie sei es schlimmer, im Nachhinein sagen zu müssen, sie hätte es nicht probiert, als zu scheitern. Denn:

«Was ist Geld schon, ausser etwas Relatives?»

Erst vor einem Jahr ist sie in ein neues, grösseres Geschäft gezogen. «Es hat sich von Anfang an richtig angefühlt», sagt sie. Und jetzt ist endgültig Schluss. Auf den ersten Blick das Schicksal einer weiteren Papeterie, die sich dem Ende zuneigt. Doch: Ihre Geschichte ist eine andere.

Das Schicksal einer weiteren Papeterie, die sich dem Ende zuneigt? Ist es nicht. Carole Lauener

«Ich bin krank geworden», sagt sie. Brustkrebs. Die Diagnose kam kurz nach Beginn der Pandemie. «Ausser den Schmerzen hatte die Krankheit nur positive Auswirkungen», sagt sie. Sie habe den Weg zu sich selbst gefunden. Wollte nach den Behandlungen und der Operation wieder in die Normalität zurückfinden – das ging nicht. Ryser lässt den Blick zur geöffneten Türe schweifen. Sie verweilt kurz auf den Grusskarten, bevor sie sagt:

«Es stimmt alles, ich gehöre einfach nicht mehr hier hin.»

Wo sie jetzt hingehört, weiss sie noch nicht. Auf dem Weg zu sich selbst geht es für sie zuerst für mehrere Monate nach Frankreich. Allein. Die Nähmaschine lässt sie in der Schweiz, um Platz für Neues zu schaffen. Kreativität wird aber immer zu ihrem Leben gehören.

«Ich gehe jetzt meinen Weg. Das ist nicht mutig, sondern ehrlich», sagt sie. Ihr einziger Wunsch: glücklich sein.

Weniger Geschäfte, mehr Wertschätzung

Ob sie rückblickend wieder eine Papeterie aufmachen würde? «Ja.» Sie zögert keinen Moment. Sie sei immer zufrieden nach Hause gegangen und das werde sie bis zum letzten Tag tun. «Die zwischenmenschlichen Beziehungen machen das Leben aus. Das Leben ist, was hier drin passiert», sagt sie und legt ihre Hand aufs Herz.

Ihre Kundschaft hätte sie immer vorangetrieben. «Ich hätte diese Zeit nicht überlebt, hätte ich nicht so treue Kundinnen und Kunden», ist sie sich sicher. Denn für Papeterien ist es zurzeit finanziell alles andere als einfach. Doch: «Es wird vielleicht weniger Geschäfte geben, diese werden aber umso mehr geschätzt.»

Sie hat vorerst ausgeträumt

Dass die Jungen weniger Interesse an Papeterien hätten, verneint sie. Es habe etwas mit der Lebenssituation zu tun, nicht etwa dem Alter. Und, in einer Papeterie arbeite man sowieso nicht, um reich zu werden, sondern, weil man Freude daran hat. «Man muss schon ein bisschen ein Träumer sein», sagt sie.

Silvia Ryser hat zumindest im Papeteriewesen vorerst ausgeträumt, sie möchte aber noch alles geben, bis sie am 10. Juni das Licht zum letzten Mal löscht.

Bald schon wird Doris Gieldanowski die Papeterie übernehmen. Sie sagt: «Ich freue mich mega!» Carole Lauener

Für die 48-jährige Doris Gieldanowski aus Subingen fängt der Traum erst an. Lange Zeit war sie Kundin, jetzt übernimmt sie den Standort der Papeterie. «Ich habe mir schon immer einen eigenen kleinen Laden gewünscht», sagt sie. «Ich freue mich mega!»

Von einem Nachbarn habe sie von Silvia Rysers Schlussstrich erfahren – und mit der Idee geliebäugelt. «Schlussendlich habe ich auf mein Bauchgefühl gehört», sagt sie. Ihre Freunde und Verwandten stünden aber fast alle hinter ihr. «Sie freuen sich alle für mich. Und wer das nicht tut, na ja, es ist ja meine Entscheidung», sagt Gieldanowski. Auch sie möchte lieber etwas wagen, statt auf verpasste Chancen zurückzuschauen.

Papeterien haben es nicht einfach, das weiss Gieldanowski

An ihrer Entscheidung habe sie nie gezweifelt. Sie sei für sie die richtige. «Natürlich frage ich mich manchmal, ob ich es auch wirklich schaffen werde», sagt sie. Aber ihre Freude an der Kreativität und der Wunsch, diese Freude weiterzugeben, überwiege deutlich. «Es braucht auch heute Papeterien, da bin ich mir sicher», sagt sie und spricht dabei die persönliche Beratung und den individuellen Touch der Geschäfte an.

Im Juli schliesst sich mit der Neueröffnung der Kreis. Carole Lauener

Dass es Papeterien in der heutigen Zeit nicht einfach haben, weiss sie – dass sie etwas gegen die Bequemlichkeit der Menschen machen möchte auch. «Klar, es ist einfacher, beim Brotkaufen auch gleich eine Grusskarte zu schnappen, aber es ist nicht dasselbe», sagt sie.

«Es gibt noch sehr viele Personen, die Papeterien schätzen.»

Für Doris Gieldanowski steht jetzt der Schlussspurt an. Bis sie ihre Papeterie im Juli eröffnen kann, möchte sie ein neues Kassensystem installieren und die Innenräume neu dekorieren. Damit sich das Geschäft neu und eben wie ihr Geschäft anfühlt. Sie möchte zwar ein paar Sachen beibehalten, aber: «Ich kann Silvia nicht kopieren, das muss ich aber auch nicht.» Der Neuanfang sei eine Chance, andere Sachen zu probieren.

Und so schliesst sich am ersten Juli, ein Jahr nachdem Silvia Ryser ihre Papeterie in den neuen Räumlichkeiten eröffnet hat, der Kreis.

