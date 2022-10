Restaurant Hofbergli geht in Winterpause: Pächterwechsel im März

Pächterwechsel Das «Hofbergli» geht in einen Winterschlaf: Die neuen Pächter übernehmen erst Ende März Das «Hofbergli» ist seit wenigen Tagen geschlossen. Nach der «Ustrinkete» haben die bisherigen Pächter die Liegenschaft, in der sie zwölf Jahre lang gelebt und gewirtet haben, geräumt. Ende März übernehmen Angelika und Adrian Guldimann aus Günsberg das Restaurant. Rahel Meier Jetzt kommentieren 28.10.2022, 11.30 Uhr

Noch liegt kein Schnee, trotzdem beginnt das «Hofbergli» bereits einen Winterschlaf. Oliver Menge

Ruedi Fischer, Besitzer des «Hofbergli» oberhalb Günsberg, bedauert es, dass das Restaurant ausgerechnet jetzt geschlossen ist:

«Die neue Seilbrücke, die nächste Woche offiziell eröffnet wird, wird sicher viel neugieriges Publikum anziehen.»

Denn das «Hofbergli» ist vor allem ein Ausflugsrestaurant für Wanderer, aber auch für Biker, und ist nur zu Fuss oder mit dem Bike erreichbar. Sollte das gute und milde Wetter noch länger anhalten, hätte es sicher Gäste gehabt, denn dank der Seilbrücke ist es wieder möglich, das Restaurant vom Balmberg her zu Fuss auf direktem Weg zu erreichen.

Nach zwölf Jahren etwas ruhiger treten

Gabi Fischer und Andreas Deola, die das Restaurant zwölf Jahre lang als Pächter geführt haben, haben aber bereits Anfang dieses Jahres gekündigt. Sie wollen es in den letzten Jahren ihres Arbeitslebens etwas ruhiger angehen und kehren zurück in ihre Heimat Schaffhausen. Die beiden gehen aber mit einem guten Gefühl. In Absprache mit Ruedi Fischer informierten sie im Februar ihre Gäste mit einem Newsletter und haben dabei Folgendes geschrieben:

«Wir haben vor zwölf Jahren die Chance erhalten, auf dem ‹Hofbergli› einen Traum zu verwirklichen. Vieles von dem, was wir uns gewünscht haben, ist in Erfüllung gegangen.» Die Zeit auf dem Hofbergli habe ihnen sehr viel Schönes beschert – unter anderem auch den Kontakt zu vielen Gästen, die schätzten, was angeboten und wie das Restaurant geführt wurde.

Und weiter: «Dann natürlich die Umgebung, die Tiere, die Aussicht und die Weite, die gute Luft, die jungen und älteren Leute, die uns geholfen haben im Betrieb, mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung. Überhaupt die abwechslungsreiche Arbeit hier oben – das Drinnen und Draussen, die Höhen und die Tiefen.»

Wohnung und Gaststube werden in den nächsten Monaten saniert, soweit dies nötig ist. Oliver Menge

Gabi Fischer erklärte zudem damals auf Anfrage, dass sie nicht mehr gleich viel Energie aufbringen könnten wie zu Beginn und sich gewisse gesundheitliche Probleme bemerkbar machen würden. Sie würden sich deshalb freuen:

«Auf die Zeit danach, in der wir wieder etwas mehr Freiraum auch für unsere Freundinnen, Freunde und unsere Familie haben.»

Restaurant und Sömmerungsbetrieb werden aufgeteilt

Das «Hofbergli» ist seit vielen Jahren im Besitz der Familie von Ruedi Fischer. Der Pachtbetrieb umfasst nicht nur das Restaurant, sondern auch einen Sömmerungsbetrieb und 44 Hektaren Land (mit Weiden, Heuwiesen und Wald). Fischer hoffte letzten Februar, dass der Betrieb nahtlos weitergeführt werden kann, zeigte sich aber flexibel auch für andere Lösungen.

Und mit der neuen Lösung ist Fischer glücklich. Auch wenn Angelika und Adrian Guldimann das Restaurant erst Ende März wieder eröffnen werden. Die Zeit bis dann wird genützt, um Wohnung und Gaststube – dort wo nötig – umzubauen und zu sanieren. Vor zwölf Jahren wurden bereits eine neue Küche und eine Heizung eingebaut.

Ein Neubeginn, der passt

Auch Guldimanns freuen sich. Adrian Guldimann erklärt:

«Wir können hier nochmals einen neuen Lebensabschnitt beginnen.»

Für Guldimanns passt vieles zusammen. Nach 21 Jahren haben die beiden erst gerade die Kündigung für ihre derzeitige Wohnung in Günsberg bekommen. Sie werden deshalb gemeinsam mit der jüngeren Tochter aufs «Hofbergli» ziehen. Angelika Guldimann, die in einer Metzgerei arbeitet, verliert im kommenden Jahr ihre Stelle, weil ihr heutiger Arbeitgeber sein Geschäft schliessen wird.

Adrian Guldimann, der gelernter Metzger ist, und den man unter anderem als Verantwortlichen für die Wirtschaft des Weissenstein Schwinget kennt, wird seine heutige Arbeit vorläufig behalten, kann aber sein Pensum reduzieren.

Der Pachtvertrag läuft offiziell bereits ab 1. Januar. Angelika und Adrian Guldimann haben Zeit, sich vorzubereiten. Sie kennen die Region und wollen langsam starten und den Betrieb dann Schritt um Schritt - je nach Bedürfnis der künftigen Kundschaft - anpassen.

Der Sömmerungsbetrieb wird ab nächstem Jahr separat geführt. Rund 50 Rinder sind im Sommer jeweils auf den Weiden. Nicht nur die Rinder müssen versorgt werden, die Heuwiesen und Weiden brauchen ebenfalls Pflege. Auch hier ist der Vertrag unterschrieben: Die beiden Junglandwirte Lukas Pfefferli (Wangen bei Olten) und Simon Büttiker (Gunzgen) werden diese Aufgabe übernehmen.

