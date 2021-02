Ortsplanungsrevision Riedholz muss nochmals über die Bücher Beschwerde bremst Revision, die kurz vor Abschluss steht, zeitlich aus. Urs Byland 09.02.2021, 18.00 Uhr

Genehmigung der Ortsplanungsrevision in Riedholz muss weiter warten.

Felix Gerber

Die Beschwerde kommt ungelegen, befindet sich doch die Ortsplanungsrevision in Riedholz auf der Zielgeraden. Gemeindepräsidentin Sandra Morstein akzeptiert diese aber, wenn auch mit einem Bedauern. «Wir sind in dieser Angelegenheit dem Einsprecher in der Ortsplanungsrevision entgegengekommen, hatten nochmals eine Auflage deswegen und ein Gespräch, worauf wir dachten, die Sache sei nun erledigt.»