Genehmigung der Ortsplanungsrevision Gerlafingen

Nach über 100 Sitzungen Ortsplanungsrevision: In Gerlafingen sind einige grosse Bauprojekte in der Pipeline Nach fünf Jahren Planung und über 100 Sitzungen in Gerlafingen: Der Regierungsrat hat die Ortsplanungsrevision der Gemeinde genehmigt. Innerhalb der Bauzone soll weiter verdichtet werden. Gleichzeitig gilt es, die historischen Gebäude zu schützen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 24.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Verdichtung nach innen und der Schutz von historischen Bauten sollen in Gerlafingen nebeneinander gehen. Bild: Urs Byland

Drei Mal wurden die Unterlagen für die Ortsplanung in Gerlafingen aufgelegt. Nach der letzten Auflage im August 2022 gab es keine Einsprachen mehr und so reichte die Gemeinde die Unterlagen beim Regierungsrat zur Genehmigung ein. Gleichzeitig wurden dem Regierungsrat vonseiten des Bau- und Justizdepartements auch fünf kantonale Erschliessungsplanungen vorgelegt.

Gerlafingen ist, so schreibt es der Regierungsrat in seinem Beschluss, mit dem die Planung genehmigt wird, eine «wachsende, urbane Gemeinde in der Agglomeration Solothurn, die nur einen sehr geringen Anteil an Gebieten ausserhalb der Bauzone aufweist».

Im Zentrum der vorliegenden Ortsplanung stünden daher die Bauzonen beziehungsweise die Siedlungsentwicklung nach innen, verbunden mit der Frage, wie eine angemessene räumliche Qualität sichergestellt werden könne. So würden gezielt Aufzonungen vorgenommen und Qualitätsvorgaben grundeigentümerverbindlich festgehalten.

Areal um den Bahnhof hat viel Potenzial

Ein wesentlicher Punkt sei die Stärkung des «Rückgrats» der Gemeinde Gerlafingen, dem Raum, der sich vom Bahnhof entlang der Hauptstrasse bis zum Sackmooswald erstreckt. Beidseits dieses «Rückgrats» wird neu durchgehend eine viergeschossige Kernzone (bisher zwei- und dreigeschossig) ausgeschieden und damit eine Verdichtung ermöglicht. Flankiert werde dies mit Vorgaben zur Qualität der Bauten, aber auch des Strassenraums im Erschliessungsplan und im Zonenreglement.

Von besonderer Bedeutung sei in Gerlafingen zudem der Umgang mit dem historischen Erbe als Industriegemeinde, ist im Regierungsratsbeschluss nachzulesen. Mit der Hilfe von Ortsbildschutzzonen soll die gut erhaltene und prägende historische Substanz langfristig gesichert werden.

Solche Bauten befinden sich beispielsweise in der Nähe des Bahnhofes. Mit einer Umzonung von der Industriezone in die Kernzone wird im Bereich der Zelglistrasse genau dort ein grosses Verdichtungspotenzial geschaffen. Das Gebiet unterliegt aus diesem Grund einer Gestaltungsplanpflicht. Ein weiteres grosses unbebautes Gebiet ist die Zielmatten. Dort ist eine Umzonung von Gewerbe- in Wohn- und Mischzone vorgesehen.

Zwei Gebiete sind von der Genehmigung ausgenommen Das Gebiet um den Bahnhof Gerlafingen weist offensichtlich ein gewisses Verdichtungs- und Aufwertungspotenzial auf. Es soll deshalb künftig vermehrt zu einem Ankunfts- und Identifikationsort der Gemeinde werden. Die Weiterentwicklung des Gebiets ist aus diversen Gründen anspruchsvoll und deshalb Gegenstand weiterer Verfahren. Deshalb sind die nutzungsplanerischen Festlegungen (Pläne und Reglement) zwar öffentlich aufgelegen, auf Antrag des Gemeinderates aber von der vorliegenden Genehmigung ausgenommen werden. Gleiches gilt auch für das Gebiet Zielmatten; dort ist aufgrund der Vorgeschichte mit der Eigentümerschaft in einem weiteren Verfahren das Überbauungskonzept zu klären. (rm/mgt)

Weiteres Verdichtungspotenzial ergibt sich aus der Tatsache, dass es neu keine klassische zweigeschossige Wohnzone mehr geben wird. Stattdessen werden zwei verschiedene dreigeschossige Wohnzonen eingeführt (im Fachjargon W3 und W3E), welche unterschiedliche Bautypologien, Dichten und gestalterische Vorgaben aufweisen.

Mit der Ortsplanungsrevision wird die Bauzone um 1100 Quadratmeter erweitert. Es geht dabei um eine Parzelle im Chirchacker und einen Teil der Nachbarparzelle, auf der das Pumpwerk steht. Dieses Land wird neu der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zugewiesen. Im Gegenzug wird eine Parzelle im Sackzegli aufgehoben und der Landwirtschaftszone zugeschlagen.

Bevölkerung dürfte weiter wachsen

Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafingen. Patrick Lüthy

Für Gemeindepräsident Philipp Heri ist die Genehmigung der Ortsplanung ein Meilenstein. Fünf Jahre habe man geplant, über 100 Sitzungen seien abgehalten worden. «Es sind diverse Projekte in der Pipeline. Alle haben darauf gewartet, dass die Planung verbindlich wird.» Eben erst sei der Gestaltungsplan Sackmoos zur Vorprüfung an das Amt für Raumplanung geschickt worden.

«Der Studienauftrag für das Gebiet rund um den Bahnhof ist ebenfalls abgeschlossen. Dort sollte die Planung schon bald weitergeführt werden», erklärt Heri zudem.

In Gerlafingen leben heute 5750 Einwohnerinnen und Einwohner. In zehn bis 15 Jahren dürfte die Bevölkerung auf gegen 6200 Personen anwachsen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen