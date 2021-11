Gemeinderat Derendingen lehnt Mobilfunkanlage ab

Ortsplanungsrevision Derendinger Gemeinderat lehnt Handyantenne ab und will neues Mehrfamilienhaus verhindern Keine Mobilfunkanlage in der Zone öffentliche Bauten und eine Planungszone, die am Speerweg eine Überbauung verhindern soll, weil sie Gemeinderäte an «Kaninchenställe» erinnert: Dies hat der Gemeinderat Derendingen entschieden. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.11.2021, 14.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sportplatz Heidenegg in Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Für Derendingens neuen Bauverwalter, Andreas Affolter, war es die Feuertaufe. Am 1. Oktober begann er als Nachfolger von Roger Spichiger und nun musste er gleich zwei heisse Geschäfte im Gemeinderat vertreten.

Das eine betrifft eine Anfrage für einen Antennenstandort. Das Gebiet Derendingen Stadion soll mit einer Funkanlage der neusten Generation versorgt werden. Als Wunschstandort wird das Areal rund um das Fussballstadion Heidenegg genannt. In einem ersten Schritt gehe es um einen Grundsatzentscheid des Gemeinderats, ein Gebäude oder ein Grundstück der Gemeinde für ein solches Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen.

Roger Siegenthaler, Gemeinderat mit Ressort Bau/Planung/Entwicklung, wies darauf hin, dass mit der Revision der Ortsplanung auch ein neues, aktuell noch nicht gültiges Zonenreglement ausgeschaffen wurde, das Standorte für Mobilfunkanlagen festlegt. In erster Priorität wird die Industriezone genannt, es folgen Gewerbezone ohne und Gewerbezone mit Wohnnutzung, Kernzone Entwicklung und Kernzone. Im alten Zonenreglement aus dem Jahr 2000 sind Mobilfunkanlagen noch kein Thema. Der angefragte Standort befindet sich aber in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen.

Zudem gehört das Areal der Gemeinde Derendingen. «Wir sind der Meinung, die Gemeinde sollte nicht einen bestimmten Anbieter bevorzugen oder benachteiligen. Wir sollten uns neutral verhalten.» Deshalb wolle man die Anfrage abschlägig beantworten. «Wir würden mit einer Zusage ein Präjudiz schaffen. Dann können wir bei weiteren Anfragen nicht mehr Nein sagen», ergänzte Gemeindepräsident Roger Spichiger.

Andreas Affolter erklärte zudem, dass die 5G-Problematik noch nicht geklärt sei. «Es würde viele Einsprachen geben», ist er überzeugt. Im Gemeinderat war man sich einig, als Gemeinde eine zurückhaltende Rolle spielen zu wollen. Die Anfrage wurde einstimmig abgelehnt.

«Eine solche Attika gibt’s in der Schweiz nicht ein zweites Mal»

Das zweite heisse Geschäft betraf die Verhängung einer Planungszone. Ebenfalls wegen der laufenden Ortsplanungsrevision werde zu dieser Massnahme gegriffen, um ein Bauvorhaben zu verhindern. Über drei Parzellen plant eine Bauherrschaft ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus mit Attika, das zwölf Wohneinheiten umfasst.

«Das Baugesuch widerspricht den Zielen der Ortsplanungsrevision komplett», erklärte Roger Siegenthaler. Der Neubau am Speerweg würde in einem Quartier mit Einfamilienhausstruktur gebaut. «Wir wollen dort diese Struktur aufrechterhalten und nicht ein Renditeprojekt. Offenbar will man kurz vor Genehmigung der Ortsplanungsrevision das noch bewilligen lassen», so Siegenthaler.

Nach aktueller Rechtsgrundlage wäre es genehmigungsfähig. Für den Gemeindepräsidenten wäre das Mehrfamilienhaus wie ein «Fremdkörper in diesem Quartier». Im Attika-Geschoss seien beispielsweise vier 2,5-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. «Das ist sehr dicht gebaut und erinnert mich an Kaninchenställe», so Spichiger.

Urban Cueni stimmte ein: «Eine solche Attika gibt’s in der Schweiz nicht ein zweites Mal.» Das Ziel der Ortsplanungsrevision sei es auch, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu erhalten. Dies treffe auf dieses Quartier zu. Der Gemeinderat genehmigte die Planungszone ebenfalls einstimmig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen