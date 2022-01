Olten Die Polleranlage an der Mühlegasse geht in Betrieb Der Oltner Stadtrat dehnt die Anlieferzeit mit Rücksicht auf das dortige Gewerbe versuchsweise aus. Urs Huber 14.01.2022, 05.00 Uhr

Die Polleranlage in der Mühlergasse nimmt am Montag ihren Betrieb auf. zvg

Am kommenden Montag werden die Poller an der sanierten Mühlegasse in Olten in Betrieb genommen. Dies lässt die Stadtkanzlei Olten in einer Medienmitteilung verlauten. Demnach wird die neue Polleranlage in das System der zwei bestehenden Anlagen in der Kirchgasse und Baslerstrasse sowie in das Verkehrs- und Parkierungsregime Altstadt/Innenstadt integriert. «Das vorgesehene Regime soll gewährleisten, dass Umwegfahrten aus der Altstadt zu den Parkplätzen Schützenmatte (via Römerstrasse – Konradstrasse – Leberngasse) sowie Lieferfahrten durch die Innenstadt vermieden respektive minimiert werden», so die Stadtkanzlei weiter.