Attisholz Nord: Halter AG unterstützt Olga Sabadin

Olga Sabadin Ukrainerin malt im Attisholz: Sie hält dem Krieg farbig leuchtende Blumen entgegen Die Ukrainerin Olga Sabadin kann zwei Monate, unterstützt von der Arealbesitzerin Halter AG, sorgenfrei in Attisholz Nord leben und malen.

Olga Sabadin aus der Ukraine malt Bilder in ihrem Zimmer in Attisholz Nord. Hanspeter Bärtschi

Kaum bemerkt vom zahlreichen Publikum bewegt sich die ukrainische Künstlerin Olga Sabadin auf dem Areal Attisholz Nord in Riedholz. Sie lebt etwas zurückgezogen im früheren Laborgebäude, wo ihr kurzfristig eine Wohnung mit Küche eingerichtet wurde.

Olga Sabadin gehört nicht zu den Fassadenmalern, die sogenannte Muruals (Wandbilder) sprayen, obwohl sie auch einige Spuren an Wänden hinterlassen hat. Aber ihr Werkzeug ist der Pinsel, nicht die Spraydose, und sie produziert in erster Linie Gemälde.

Dies vor allem in ihrer Wohnung, weshalb sie auch nicht oft auf dem Gelände anzutreffen sei. Sie profitiert von einem Stipendium der Arealbesitzerin, der Zürcher Immobilienentwicklerin Halter AG. Die Firma ermöglicht es Kunstschaffenden, zwei Monate lang auf dem Areal zu leben und sich zu entfalten.

«Ich male mein Paradies»

Abenteuerlich sind die Wege, die sie nach Attisholz Nord führten. Die 30-jährige Olga Sabadin, die aus der Ost-Ukraine stammt, wurde in den sozialen Medien auf die Stipendien von Halter AG aufmerksam, worauf sie sich bei der Firma erkundigte. Aber sie erhielt eine Absage, weil die Stipendien bereits vergeben waren.

Dann sah sie, dass eine Freundin von ihr im April in Attisholz als Urban Artist arbeitete und kontaktierte sie. Das eine ergab das andere und Sabadin verbrachte den Mai auf dem Gelände. Sie erhielt doch noch ein das Angebot für ein Stipendium der Firma Halter AG für zwei Monate und malt nun seit August in ihrem Zimmer ihre Bilder.

Nun lebt sie auf dem Areal noch bis Ende September, erhält Kost, Logis und Material und kann malen. In ihrem Wohnzimmer stehen einige ihrer ungewöhnlich farbigen Gemälde, die mit Ölfarben ausgeführt wurden. Pflanzen und Blumen, alle in ihrer Heimat vorkommend, sind ihre Motive zusammen mit dem Mond in verschiedenen Phasen. Die Blumen stehen vom Mond beleuchtet in der Nacht da.

Werke der 30-jährigen Künstlerin. Hanspeter Bärtschi

«Ich male mein Paradies», sagt die dreissigjährige Olga Sabadin, die als Kind viel zeichnete und von ihrer Familie früh gefördert wurde. «Das Thema meiner Kunst ist momentan meine Welt, mein Universum. Ich sehe nur positive Gefühle in meinem Paradies. Es ist wie beim ‹Kleinen Prinz› von Antoine de Saint-Exupéry. Er hat seinen eigenen Planet und kümmert sich um diesen.»

Schon seit acht Jahren Krieg in der Ost-Ukraine

Mit ihren Bilder will sie auf die schönen Dinge in der Natur hinweisen. «Das Leben kann so schön sein, wir müssen Sorge zu diesen Dingen tragen und unsere Zeit nicht mit Kriegen vergeuden.» Seit fünf Jahren malt sie diese Naturmotive. Der Krieg im Osten der Ukraine begann nicht erst im Februar dieses Jahres, er dauert bereits acht Jahre.

«Das Leben ist so kurz. Ich will den Menschen zeigen, dass sie Teil der Natur sind. Ebenso gut und einzigartig wie eine Blume oder ein Tier. Ich weiss, im Krieg denkt man total anders über das Leben nach. Aber jeder Mensch ist wichtig in dieser Welt.»

Heute ist die Front nur 20 Kilometer von ihrer Heimat, der ehemaligen Industriestadt Kostjantyniwka, entfernt. «Meine Eltern wohnen noch dort. Sie wollen die Stadt auf keinen Fall verlassen.» Diese habe ihre Blütezeit als Industriestadt verloren. Der Niedergang begann vor über 30 Jahren mit dem Fall der Mauer in Berlin. «Etwa die Hälfte der Firmen produziert seither nicht mehr. Ich liebe meine Heimatstadt und habe viele Erinnerungen an sie.»

Mit ihren Bildern vermittelt sie positive Emotionen

Es sei nicht ihr Traum, sondern eher der Traum ihrer Eltern gewesen, dass sie Künstlerin wird. «Meine Mutter hatte einen wundervollen Garten und förderte meine Beziehung zur Natur. Und mein Vater förderte meine künstlerische Ader, weil ich als Kind viel zeichnete. Er half mir immer auf meinem Weg und bei meinen Entscheidungen.» Sie wollte beispielsweise Designerin werden.

«Aber mein Vater meinte, ich hätte dann vor allem mit Computern zu tun. Das wäre nicht gut für meine Seele. Ich soll malen. So könne ich meine Gefühle ausdrücken und den Menschen positive Emotionen weitergeben.»

Der Mond und Blumen sind wiederkehrende Motive. Hanspeter Bärtschi

In der Ukraine arbeitete sie mit Kindern. Sie war auch ein Jahr in China, wo sie Kindern Englisch beibrachte, dies verbunden mit Malen. Nach ihrer Rückkehr entschied sie sich vor drei Jahren, voll auf die Kunst zu setzen. Betrachtet man ihre farbig leuchtenden Bilder, glaubt man zu wissen, dass sie den richtigen Weg gewählt hat.

Fragt man sie, wie es weitergeht, zuckt sie die Schultern. Ende September wird ihr Aufenthalt in Attisholz Nord mit einer Ausstellung zu Ende gehen. Sie hofft auf eine Fortsetzung in irgendeiner Art und möchte auch am Kunstsupermarkt in Solothurn ihre Bilder verkaufen. «Ich denke, ich muss jede Gelegenheit ergreifen, aber ich kenne den Markt in Westeuropa nicht. Er ist völlig anders als in der Ukraine.»

