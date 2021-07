Olaf Wirtz Sozialdienst Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg: Verbesserungen durch Neuorganisation Olaf Wirtz, Leiter ad interim, gibt im Gemeinderat Biberist Auskunft über den Sozialdienst Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg. «Die Leute sind motiviert», sagt er und spricht auch über Verbesserungsmöglichkeiten. Rahel Meier 07.07.2021, 17.32 Uhr

Der Regionale Sozialdienst muss Schwachstellen verbessern.

Hanspeter Baertschi

Seit rund sechs Wochen führt Olaf Wirtz den Sozialdienst Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg (BBL). Wirtz ist eingesprungen, nachdem der neu gewählte Leiter des Sozialdienstes noch in der Probezeit kündigte. Wirtz zeigte in der letzten Sitzung des Gemeinderates Biberist auf, wie er die Sozialregion aufgefunden hat und welche Veränderungen seiner Meinung nach nötig wären.



«Die Stimmung im Sozialdienst ist gut. Die Leute sind motiviert»,

stellte Wirtz als Erstes klar. Zurzeit seien alle Stellen besetzt. Allerdings gebe es im Sozialdienst viele jüngere Mitarbeitende und zusätzlich mehrere, die erst wenige Wochen oder Monate arbeiten. «Diesen Leuten muss man genügend Zeit geben. Es braucht rund ein halbes Jahr, bis man wirklich eingearbeitet und routiniert ist», erklärte Wirtz.

Das bringe es mit sich, dass die älteren und deshalb auch erfahrenen Mitarbeiter zurzeit mehr Verantwortung übernehmen müssten. Wichtig sei weiter, dass alle Mitarbeitenden geschult würden. «Die heutigen Programme können viel, wenn man weiss, wie man sie anwenden muss.»



Interne Umstrukturierung wäre nötig



Schwierig sei zudem, dass viele Mitarbeitende in mehreren Bereichen arbeiten. «Wir haben beispielsweise einen Mitarbeiter mit einem 100-Prozent-Pensum. Dieses ist aber verteilt auf vier verschiedene Aufgabenbereiche.» So könnten sich die Mitarbeitenden nicht auf ein Sachgebiet konzentrieren.

«Meiner Meinung nach müssten die Strukturen angepasst werden. Die Mitarbeitenden sollten dort eingesetzt werden, wo sie sich wohlfühlen und sie sich am besten auskennen.»

Ebenso seien die Arbeitsplätze der einzelnen Bereiche verstreut im ganzen Sozialdienst. Diese müssten zusammengenommen werden. Dies sei aber Aufgabe der neuen Leiterin des Sozialdienstes, die ihr Amt am 1. Oktober antreten wird. Wirtz sprach auch die bessere Trennung zwischen Sozialarbeit und Administration an.

Olaf Wirtz, Sozialsamtleiter in Derendingen. Urs Byland

«Ein Sozialarbeiter muss sich auf die Klienten und damit die Menschen konzentrieren können.»

Nur so sei es möglich, dass möglichst viele der Sozialhilfeempfänger wieder in den normalen Alltag entlassen werden können.



Wirtz empfiehlt zudem, weitere Stellen zu schaffen. Einerseits sollte in Biberist eine 85-Prozent-Stelle für das Intake eingerichtet werden. «Diese Person sollte sich nur um den Schalterdienst und die Neuaufnahmen kümmern. Zusätzlich wäre sie die Ansprechperson für die Ausgleichskasse.»



Auch im Bereich des Kinder- und Erwachsenenschutzes seien Verbesserungen möglich.

«91 Personen führen heute Mandate für den Sozialdienst.»

Diese Mandate sollten möglichst wieder im Sozialdienst selber geführt werden. «Mit dem, was an Ausgaben eingespart wird, könnten zwei Stellen finanziert werden.» Auch die Abklärungen in diesem Bereich würden heute extern vergeben.



Wirtz ist zudem sicher, dass schon bald wieder mehr Asylbewerber nach Europa kommen werden. «Wir müssen die Situation im Auge behalten und gewappnet sein, wenn es wieder anzieht.»



Zusammenarbeit mit der Kommission verbessern



Für Olaf Wirtz ist weiter klar, dass die Zusammenarbeit zwischen Sozialdienst und Sozialkommission verbessert werden muss. Die Rollen sollten genauer definiert werden. Konkret heisst das: Die Kommission ist für die Strategie zuständig, der Sozialdienst für das Operative. Letzteres konnte auch Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann unterschreiben.



Schwierig sei zudem, dass in der Sozialkommission zwar viele Mitglieder aus dem Bucheggberg stammen, die Information zu den Bucheggberger Gemeinden aber offensichtlich nur schlecht fliesse. So komme es immer wieder zu Kritik aus dem Bucheggberg, was wiederum die Angestellten im Sozialdienst verunsichere.