Luterbach: Wenig Angebote für Kinder und Jugendliche?

Offene Kinder- und Jugendarbeit Wie kinder- und jugendlichfreundlich ist Luterbach? Gemeinderat Luterbach nahm den Grundlagenbericht zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Kenntnis. Nun soll das Bedürfnis erhoben werden. Gundi Klemm 15.09.2022

Feuerwehr Luterbach: Die Jugendarbeit der Vereine ist wertvoll, erreicht aber nicht alle Kinder und Jugendliche. mjw

Die Arbeitsgruppe Jugend hat einen Mangel an Angeboten in Luterbach für junge Menschen erkannt. Sprecherin Aline Leimann legte dem Gemeinderat einen Grundlagenbericht vor, den Sacha Studer Mösch (Bereichsleitung Integration Altes Spital) als Projekt erläuterte und in möglicher Umsetzung skizzierte.

Wie in manch anderen Gemeinden auch fehlt in Luterbach ein Treffpunkt für Heranwachsende, an dem sie wirklich willkommen sind. So ergeben sich jetzt beispielsweise im Schulhausareal und am Bahnhof Zusammenkünfte, die die Gemeindebevölkerung und insbesondere die Nachbarschaft nicht glücklich stimmen. Oder der Nachwuchs fährt gleich in andere Gemeinden der Region.

Begleitung in der Identitätsbildung

Leimann und Studer machten auf ein tiefer gehendes Problem aufmerksam: diese jungen Menschen finden keine Begleitung zur Identitätsbildung und zur anerkannten Mitgliedschaft in Gesellschaft und Gemeindeleben. Ausserdem fehle ein Auffangnetz für Jugendliche mit wirklichen Problemen. In dieser Altersphase sollten sie die Erfahrung machen, dass es gewinnbringend ist, sich zu beteiligen und sich zu engagieren.

Dieses Hereinwachsen in Verantwortung, das die Jugendarbeit vieler Vereine leistete und noch teilweise erbringt, erreicht einen Teil der Jugend nicht mehr und wird der Allgemeinheit zunehmend als Mangel bewusst. Studer ergänzte den häufig gehörten Spruch «Jugend ist unsere Zukunft» mit:

«Aber wir müssen auch in sie investieren.»

Konkret heisse dies, wie auch die AG Jugend detailliert vorschlägt, dass Heranwachsende neben einem Raum für Zusammenkünfte bedürfnisgerechte Angebote und Ansprechpersonen vor Ort brauchen, zumal wenn sie sich in dieser Altersstufe bekanntermassen gegenüber Elternhaus und Schule abgrenzen wollen.

Gemeinde behalte strategische Verantwortung

In ihrer Offenen Jugendarbeit verfügt die Institution Altes Spital über langjährige Erfahrung mit zahlreichen Gemeinden (Langendorf, Bellach, Selzach, Zuchwil, Solothurn) in der Agglomeration. «Wir sorgen für die Weiterbildung unserer Fachpersonen, starten grössere Projekte und wickeln das sogenannte Backoffice ab. Die strategische Verantwortung bleibt jedoch in der Gemeinde, mit der laufend ein Austausch stattfindet», so Sacha Studer.

Es liege ihm fern, hier im Gemeinderat ein «Werbe-Verkaufsgespräch» für die ergänzende Kinder- und Jugendbetreuung durch das nicht-gewinnorientierte Alte Spital führen zu wollen. Eine Leistungsvereinbarung werde alle Angebote und die prozentuale Ausstattung der Stellen definieren.

Aline Leimann umriss präventive Einsätze vor Ort mit Gesundheitsförderung und Sport, Arbeit auf Pausenplatz und im «Hotspot», mit Ferienangeboten, Projektarbeit, Kommunikation von Kinder- und Jugendthemen sowie Vernetzung zur Kooperation im Dorf.

Konkretes Projekt erst nach Bedarfsabklärung

Statt eines Zusammengehens mit einer Nachbarorganisation spricht sich die Arbeitsgruppe Jugend für das Mandat ans Alte Spital mit ein 50-Prozentstelle vor Ort aus, aufgeteilt auf zwei Fachpersonen bei einem jährlichen Budget von rund 70'000 Franken inklusive Betriebskosten von zirka 10'000 Franken. Zu rechnen sei mit rund 20 Franken pro Kopf der Bevölkerung.

Um den Start zu vereinfachen, schlägt die Arbeitsgruppe schon die Verankerung dieses Budgetpostens für 2023 vor. Der wirkliche Start der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist nach gründlicher Bedarfsabklärung, die im kommenden Jahr im Gemeinderat vorgestellt wird, für 2024 vorgesehen.

In der Aussprache im Gemeinderat betonte Hans-Peter Schläfli (Ressort Soziales), dass dieses gute, aber teure Vorhaben eine Möglichkeit böte, die «herumhängende junge Generation» auch für Gemeinschaftsanliegen zu gewinnen. Dass Kurt Hediger (Ressort Finanzen) weitere finanzielle Verpflichtungen kritisch betrachtet, gehört zu seinem Amt.

Sprecherinnen der Arbeitsgruppe hielten fest, dass Repression gegenüber Heranwachsenden nicht zielführend sei, vielmehr: «Wir wollen gute Bedingungen für das Aufwachsen unserer Jugend schaffen.»

