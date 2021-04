Oekingen Verwaltungsgericht weist Beschwerde ab – Abstimmung zur Fusion ist rechtens Eine Abstimmungsbeschwerde kann die Fusion der Bürger- und der Einwohnergemeinde Oekingen zur Einheitsgemeinde nicht verhindern. Rahel Meier 27.04.2021, 13.49 Uhr

Oekingen kann den Weg der Fusion zur Einheitsgemeinde weitergehen. Thomas Ulrich

Das Verwaltungsgericht hat die Abstimmungsbeschwerde zur Fusion der Bürger- und der Einwohnergemeinde Oekingen zur Einheitsgemeinde abgewiesen. Der Beschwerdeführer hatte verlangt, die Stimmzettel unter notarieller Aufsicht nochmals zu überprüfen.

Wie im Verwaltungsgerichtsurteil nachzulesen ist rügte der Beschwerdeführer, dass der gleiche Text auf den Stimmzetteln der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde zu einer Verunsicherung des Stimmbürgers geführt habe, was zur Folge gehabt habe, dass Stimmzettel im falschen Couvert eingelegt worden und die Stimmzettel vom Wahlbüro zweimal gezählt worden seien.

Er rügte weiter, dass es so möglicherweise zu Unregelmässigkeiten bei der Durchführung der Abstimmung gekommen sei.

«Keine Unregelmässigkeiten belegt»

Die Staatskanzlei, die von Amtes wegen in das Verfahren vor Verwaltungsgericht mit einbezogen wurde, kommt in ihrer Stellungnahme zum Schluss, dass der Beschwerdeführer «konkrete Unregelmässigkeiten weder belegt noch glaubhaft gemacht hat».

In der ursprünglichen Beschwerde wurde als Grund geltend gemacht, es könne durch die ähnlich aussehenden Stimmzettel bei des Stimmbürgern zu einer Verwechslung gekommen und deshalb ein falsches Ergebnis ermittelt worden sein.

Die Abklärungen der Staatskanzlei hätten ergeben, dass das Ergebnis vom Wahlbüro mehrfach nachgezählt und bestätigt wurde. Mehrfache Stimmzettel in einem Couvert habe es bei der Bürgergemeinde in einem einzigen Fall gegeben. Bei der Einwohnergemeinde zwei Mal. Verwechslungen seien gar keine festgestellt worden.

Verschiedenfarbige Stimmzettel

Die Stimmrechtsausweise von Bürger- und Einwohnergemeinde wurden in verschiedenen Farben gedruckt.

«Die Couverts konnten bereits vor dem Auspacken der Stimmrechtsausweise ohne Verwechslungsgefahr einstimmig einer Abstimmung zugeordnet werden.»

Das Wahlbüro habe zudem, in Absprache mit der Staatskanzlei, zusätzlich jedes Couvert beim Entfernen des Stimmrechtsausweises mit einem «B» oder einem «E» für die entsprechende Gemeinde gekennzeichnet.

Und weiter: Die Stimmzettel hätten zwar dieselbe Abstimmungsfrage enthalten, was bei einer solchen Abstimmung zwingend sei, hätten sich aber auch noch durch das aufgedruckte Logo unterschieden.

Formulierung infrage gestellt

Ende März ergänzte der Beschwerdeführer seine Eingabe nochmals ausführlich. Dabei erklärte er, er stelle die Anzahl der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen, beziehungsweise deren Zählung nicht infrage. Es gehe vielmehr um die Formulierung der Abstimmungsfrage in der Bürgergemeinde, in der der Text anders hätte lauten und die Bürgergemeinde hätte vorangestellt werden sollen.

Knappes Ergebnis Zwei Stimmen haben entschieden Über die Fusion der Bürger- und der Einwohnergemeinde Oekingen zur Einheitsgemeinde Oekingen wurde am 31. Januar 2021 abgestimmt. Bei der Einwohnergemeinde war das Abstimmungsresultat deutlich: Bei einer Stimmbeteiligung von 50 Prozent stimmten 247 Personen mit Ja, 65 mit Nein, zwei Stimmzettel wurden leer eingelegt, zwei waren ungültig. In der Bürgergemeinde war das Resultat knapp. Bei einer Stimmbeteiligung von 84,3 Prozent sagten 46 Stimmberechtigte Ja, 44 nein, eine Stimme war ungültig. (rm)

Auch hier stellt die Staatskanzlei fest, dass die Fragestellung korrekt war. Die Abstimmungsfrage lautete auf beiden Stimmzetteln gleich, nämlich «Stimmen sie der Vereinigung der Einwohnergemeinde Oekingen mit der Bürgergemeinde Oekingen zur Einheitsgemeinde Oekingen per 1. Januar 2022 zu.»

Eine andere Reihenfolge bei der Nennung der beiden Gemeinden wäre laut Gerichtsurteil wohl auch gültig gewesen, ein Missverständnis habe deswegen aber nicht entstehen können.»

Schliesslich ist auch noch nachzulesen. «Da es bei der Abstimmung in der Bürgergemeinde lediglich zu einer einzigen ungültigen Stimme kam, hätte das Ergebnis auch bei einer Gültigkeit dieser Stimme nicht geändert.»

«Abstimmung war gut vorbereitet»

Die Verantwortlichen in der Bürgergemeinde und in der Einwohnergemeinde sind froh über den schnellen Entscheid durch das Verwaltungsgericht.

«Das Verwaltungsgerichtsurteil bestätigt, dass die Bürger- und die Einwohnergemeinde die Abstimmung gut vorbereitet haben», erklärt Bürgergemeindepräsident Andreas Gasche auf Anfrage. «Wir haben dafür die Fachkompetenz der Staatskanzlei und des Amtes für Gemeinden in Anspruch genommen.

Arbeiten sollen nun zügig vorangehen

Das Verwaltungsgerichtsurteil bestätigt weiter, dass das Volk – zwar knapp, aber mit einem gültigen Resultat – entschieden hat», so Andreas Gasche weiter. Das Urteil zeige auch auf, dass das Wahlbüro sich der heiklen Mission bewusst war und gerade diese Abstimmung sorgfältig und mehrfach ausgewertet habe.

«Wir sind erleichtert, dass wir nun die Arbeiten für die Bildung der Einheitsgemeinde zügig vorantreiben können, so dass die Heirat der Bürger- und der Einwohnergemeinde, wie an der Urne versprochen, per 1. Januar 2021 vollzogen werden kann.»

«Die Bürger werden auch künftig gehört»

Diesen Worten schliesst sich Einwohnergemeindepräsident Etienne Gasche vorbehaltlos an.

«Die vom Beschwerdeführer spekulativ geltend gemachten Unregelmässigkeiten basierten offensichtlich auf reinen Vermutungen. In diesem Sinne ist es erfreulich, dass die Abstimmung letztendlich an der Urne entschieden wurde und nicht am Tisch einer Beschwerde- oder Aufsichtsbehörde»,

so Etienne Gasche.

Er verdeutlichte zudem nochmals seine Aussagen, dass es ihm persönlich, ebenso wie dem Bürgerrat wichtig sei, dass den Bedenken der Bürger im Zusammenhang mit der Fusion bestmöglich begegnet werde. «Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde werden den anstehenden Fusionsprozess mit Unterstützung durch das Amt für Gemeinden sorgfältig absprechen. Ich persönlich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass keiner Bürgerin und keinem Bürger von Oekingen ein Nachteil aus der Fusion zur Einheitsgemeinde Oekingen erwachsen wird. Wir fusionieren aus einer Position der Stärke.»

Gegen das Urteil kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht werden.