Wasseramt: In Oekingen brennen ein Spycher und ein Auto

Wasseramt In Oekingen sind ein Spycher und ein Auto in Brand geraten – der Sachschaden ist gross An der Waldstrasse in Oekingen brannten am frühen Sonntagmorgen ein Spycher und ein Auto. Verletzt wurde niemand. Aktualisiert 04.12.2022, 11.16 Uhr

In Oekingen brannte am Sonntagmorgen ein Spycher sowie ein Auto. zvg/Kapo SO

Bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn sind am Sonntag kurz nach 4.30 Uhr mehrere Meldungen über einen Brand an der Waldstrasse in Oekingen eingegangen. Die aufgebotene Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Im unbewohnten Spycher wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Am Gebäude sowie an einem Auto entstand jedoch ein grosser Sachschaden. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn sowie die Regio Feuerwehr.

Wie es zum Brand kam, ist noch unklar. Das Auto habe sich unmittelbar neben des Spychers in einem Unterstand befunden, präzisiert Polizeisprecher Dario Panzeri auf Anfrage. Ob zuerst das Gebäude oder das Auto gebrannt habe, sei noch unklar. «Die Brandermittler sind vor Ort und versuchen, dies zu eruieren.»

Ermittlungen gehen in alle Richtungen

Man ermittle naturgemäss in alle Richtungen – in Richtung einer Brandstiftung ebenso wie in Richtung eines technischen Defekts. Noch seien dazu aber keine genaueren Angaben möglich, betont Panzeri.

Im Wasseramt sind dieses Jahr bereits etliche Feuer ausgebrochen. Im Frühjahr stand die Feuerwehr quasi im Dauereinsatz: Eine Serie von Bränden hielt die Region in Atem. Im Vordergrund stand Brandstiftung. Ende Mai konnte die Polizei schliesslich einen Tatverdächtigen festnehmen. (aib/sva)