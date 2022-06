Oekingen: Anpassung Gebühren Wasser und Abwasser

Oekingen Von 30 auf 120 Franken pro Haushalt: Ein Quantensprung bei den Wassergrundgebühren In Oekingen sollen Eigenkapitalien bei Wasser- und Abwasserversorgung ausgeglichen werden. Marlene Sedlacek 1 Kommentar 16.06.2022, 11.35 Uhr

Etienne Gasche, Gemeindepräsident von Oekingen, dankte an der Gemeindeversammlung der Regio Feuerwehr für deren ausserordentliche Einsätze. Michel Lüthi

Trotz Erhöhung der Bezugsgebühr fiel die Wasserrechnung in Oekingen wiederum negativ aus. Im Auftrag der Bevölkerung überprüfte die Finanzkommission die Gebührensituation. Das Verhältnis Grundgebühr zu Verbrauchsgebühr betrage eins zu neun, anstatt maximal vier zu sechs, wie von Bund und Kanton vorgegeben, erklärte Vizegemeindepräsidentin Priska Gasche. Damit müssen die Fixkosten zu einem grossen Teil über den Verbrauch finanziert werden, was nicht im Sinne der gesetzlichen Richtlinien sei.

Der Gemeinderat unterbreitete nun den 34 an der Gemeindeversammlung anwesenden Bürgern und Bürgerinnen einen Vorschlag zur Anpassung der Gebühren. Die Wassergrundgebühr soll von 30 auf 120 Franken pro Haushalt angehoben, die Verbrauchsgebühr von 1 Franken 90 auf 1 Franken 55 pro Kubikmeter gesenkt werden. Im Gegenzug sollen die Grundgebühren beim Abwasser, wo ein hohes Eigenkapital vorhanden ist, von 120 auf 110 Franken reduziert werden und die Verbrauchsgebühren von 2 Franken 20 auf 1 Franken 85.

In Rechnungsbeispielen zeigte Gasche auf, dass sowohl für Ein- als auch Mehrpersonenhaushalte bei einem mittleren Wasserverbrauch unter dem Strich geringere Kosten resultieren würden. Aus der Versammlung kam der Einwand, dass mit tieferen Verbrauchsgebühren falsche Anreize gesetzt würden, was Gemeindepräsident Etienne Gasche angesichts der unwesentlichen Auswirkung der hohen Benzinpreise bezweifelte.

Ein weiteres Argument gegen eine Erhöhung waren die wesentlich tieferen Gebühren in Halten und Kriegstetten. Der Gemeindepräsident mahnte, man könne dies nicht eins zu eins vergleichen. Man wisse nicht, wie der Zustand der Werke in den anderen Gemeinden sei und wie viel Eigenkapital vorhanden ist. Die Befürchtung, dass das Eigenkapital bei der Abwasserversorgung schnell einmal aufgebraucht würde, entkräftete Priska Gasche. Bei einem Stock von 282'000 Franken, wäre eine Gebührensenkung mindestens fünf Jahre lang verkraftbar. Die Gebühren würden so oder so alle fünf Jahre überprüft.

Mit einer Enthaltung nahm die Versammlung die Reglementsänderung an, die dem Gemeinderat eine Spannweite für die Erhebung der Grundgebühr zwischen 100 und 200 Franken erlaubt.

Einbruch bei Steuereinnahmen ist wieder wettgemacht.

Priska Gasche stellte eine erfolgreiche Rechnung vor. Das Budget konnte mit einem Ertragsüberschuss von 78'570 Franken um 223'061 Franken verbessert werden. Höhere Steuereinnahmen, die Neubewertung des Finanzvermögens und die Auflösung von Neubewertungsreserven trugen zum guten Resultat bei. Bei den Steuereinnahmen konnte der Einbruch nach der Senkung des Steuerfusses wieder wettgemacht werden. Höhere Ausgaben gab es bei der allgemeinen Verwaltung durch die Fusion mit der Bürgergemeinde. Beim Verkehr kam es zu nicht budgetierten Ausgaben von 70'000 Franken, weil der alte Traktor unverhofft ersetzt werden musste. Die Nettoinvestitionen betrugen 114'313 Franken.

Auch bei der Rechnung der Bürgergemeinde verursachte die Fusion Mehrausgaben. Sie schloss mit einem Aufwandüberschuss von 10'550 Franken. Die Rechnung der Bürgergemeinde wird nun in die Rechnung der neuen Einheitsgemeinde integriert.

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden wird vorangetrieben

Etienne Gasche bestätigte, dass der Gemeinderat die Absichtserklärung zur Realisierung von Zusammenarbeitsprojekten mit Halten und Kriegstetten unterschrieben habe. Diese beinhalten Schulraumerweiterung, technische Betriebe, vertiefte Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich und Fusionsabklärungen.

Zum Schluss sprach der Gemeindepräsident der Regio Feuerwehr Dank aus für deren ausserordentliche Einsätze, die sie über Wochen geleistet haben. Die Anwesenden würdigten dies mit grossem Applaus.

