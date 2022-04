Ein Keltengrab in Oekingen: Der Oesch-Trail deckt teilweise verborgene Orte auf

Am Dorftreff am kommenden Sonntag wird der Oesch-Trail offiziell an die Oekinger Bevölkerung übergeben. Die Infotafeln stehen bereits. Der 7,5 Kilometer lange Weg startet auf dem Dorfplatz, vis-à-vis dem Schulhaus.