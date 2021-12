Oekingen: Erste Versammlung der Einheitsgemeinde

Gemeindeversammlung Der Gemeinderat von Oekingen hat vollen Rückhalt im Volk Die Bildung der Einheitsgemeinde Oekingen hat die Anpassung von Reglementen zur Folge. Marlene Sedlacek 08.12.2021, 14.45 Uhr

Andreas Gasche (ehemaliger Präsident der Bürgergemeinde) und Gemeindepräsident Etienne Gasche führten Oekingen zur Einheitsgemeinde. Hanspeter Bärtschi

Die 45 an der Gemeindeversammlung in Oekingen anwesenden Stimmbürger und Stimmbürgerinnen nahmen alle Geschäfte einstimmig an. Fragen gab es kaum. Am meisten zu reden gab die Spezialfinanzierung Wasserversorgung.

Man habe doch eben erst die Gebühren angehoben, und trotzdem sehe das Budget ein Minus vor, wunderte sich ein Stimmbürger. Priska Gasche, Ressort Finanzen, weiss, dass die Grundgebühren zu tief sind. Der Gemeinderat werde die Zahlen ausbeineln und an der nächsten Gemeindeversammlung über neue Tarife informieren, stellte sie in Aussicht. Dies auch beim Abwasser und Abfall, wo ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird.

Vier Traktanden betrafen die Folgen der Fusion von Bürger- und Einwohnergemeinde. So mussten Dienst- und Gehaltsordnung, Gemeindeordnung und Einbürgerungsreglement angepasst werden. Dabei wurden vor allem strukturelle und organisatorische Punkte abgeändert. Das neue Bürgerfondsreglement regelt die Verwendung des Eigenkapitals der Bürgergemeinde.

Ein Teil dieser Gelder, nämlich 75'000 Franken, wird in einen Bürgerfonds einbezahlt. Dieser Fonds dient unter anderem dem Unterhalt des Waldhauses und des Waldspielplatzes und dem Erhalt und der Pflege der Weihnachtsbaumkultur. Geäufnet wird der Fonds mit Legaten, Spenden und Nachlassen von Ortsbürgern.

Entnahme aus Neubewertungsreserve beschönigt Budget

Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 77'644 Franken ab. Mehrkosten seien in allen Bereichen der Bildung zu erwarten, legte Priska Gasche dar. Infolge der neuen Einheitsgemeinde wurde die Bewirtschaftung des Waldes mit Aufwänden und Erträgen aufgenommen. Die Steuereinnahmen sind mit 2,5 Millionen Franken höher budgetiert als im letzten Budget, aber immer noch vorsichtig. Gemeindepräsident Etienne Gasche machte auf den positiven Effekt der Entnahme aus der Neubewertungsreserve von 307'500 Franken aufmerksam. Er wies darauf hin, dass dieser Ertragsposten in fünf Jahren wegfallen werde.

Der Souverän stimmte über vier Kredite ab, die sich in der Investitionsrechnung niederschlugen. Die Sanierung des Belags und der Wasserleitungen am Scheibenstandweg, eine weitere Etappe der Erneuerung der Abwasserleitungen und für juristischen Beistand in Sachen Ortsplanungsrevision. Es sei davon auszugehen, dass mindestens eine Einsprache weitergezogen werde, erklärte der Gemeindepräsident. Bei einem solchen Beschwerdeverfahren sei der Gemeinderat auf juristische Begleitung angewiesen. Aus diesen geplanten Investitionen ergeben sich Nettoinvestitionen von 242'953 Franken.

Im Jahr 2020 hatte die Gemeindeversammlung beschlossen, die Revision der Gemeinderechnung extern zu vergeben. Von den drei offerierenden Firmen bekam die PKO Treuhand GmbH aus Lohn-Ammannsegg den Zuschlag, da sie frappant günstiger war, als die anderen Anbieter.

Rainer Ackermann informierte über den geplanten Oeschtrail. Anstelle der alten Naturtafeln sollen neue Tafeln aufgestellt werden, die über die Natur und die Geschichte der Gemeinde informieren werden. Mittels QR-Codes kann man Audiodateien mit noch mehr Informationen herunterladen, die man beim Weitergehen anhören kann. Dafür sind 20'000 Franken veranschlagt.