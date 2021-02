Oekingen Abstimmungsbeschwerde gegen Fusionsentscheid beim Verwaltungsgericht eingereicht Schon am letzten Sonntag haben die Präsidenten der Einwohner- und der Bürgergemeinde vermutet, dass ein Beschwerde gegen das Abstimmungsresultat eingereicht wird. Sie hatten recht. Rahel Meier 04.02.2021, 11.08 Uhr

Am letzten Sonntag wurde in Oekingen darüber abgestimmt, ob die Bürger- und die Einwohnergemeinde zu einer Einheitsgemeinde fusionieren sollen. In der Einwohnergemeinde wurde der Fusion deutlich zugestimmt. In der Bürgergemeinde war das Resultat knapp. 46 Ja standen 44 Nein gegenüber.