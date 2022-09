Obergerlafingen: Energie sparen ist gefragt

Obergerlafingen Strom sparen: Nachtabschaltung der Strassenlaternen verlängern und keine Weihnachtsbeleuchtung Der Gemeinderat geht voran und beherzigt den Sparappell des Bundesrates. Die Bevölkerung kann zudem davon ausgehen, dass der Strompreis nicht stark steigt, denn der Vertrag mit der BKW wird erneuert. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.09.2022, 14.23 Uhr

Rechts das neue Schulhaus Obergerlafingen, links die Mehrzweckhalle. Oliver Menge

Der Bundesrat hat zum Sparen von Energie aufgerufen. Das hat die Behörden in vielen Gemeinden dazu animiert, aktiv zu werden. In Obergerlafingen will man es nicht wie in anderen Gemeinden bei einem Aufruf an die Bevölkerung zum Sparen belassen, ohne selber Sparvorschläge zu machen. «Das ist billig», findet Gemeindepräsident Beat Muralt.

Gemeindepräsident Beat Muralt. zvg

Der Gemeinderat will als Beispiel wirken und hat mehrere Punkte diskutiert. Obergerlafingen kennt bereits die Nachtabschaltung der Strassenbeleuchtung von 1 bis 5 Uhr. «Der Einwohnergemeindeverband schlägt von 23 bis 5.30 Uhr vor», so Muralt. Aber im Gemeinderat ist man sich schnell einig, dass das so nicht geht, insbesondere im Winter. «Das wäre für die Busnutzer gefährlich, wenn sie um Mitternacht von Recherswil nach Obergerlafingen laufen müssen», so Thomas Mikolasek. «Aber etwas müssen wir schon unternehmen», meint Reto Dubach. Nun will man sich nach dem Busfahrplan richten. Neu gilt die Nachtabschaltung von 0.30 bis 5 Uhr.

Weihnachtsbaum statt Weihnachtsbeleuchtung

Heikler ist das Thema Weihnachtsbeleuchtung. «Ein Zeichen setzen, ist sicher gut, aber wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten», umschreibt der Gemeindepräsident seine Gedanken. Etwas Symbolhaftes soll anstelle des Lichts der Weihnachtsbeleuchtung treten. Nach einiger Diskussion stellt sich Denise Grossen zur Verfügung, den Dorfeingang mit einem Weihnachtsbaum zu gestalten.

Weihnachten ohne Weihnachtsbeleuchtung? Statt Licht soll ein Weihnachtsbaum für Stimmung sorgen. Hanspeter Baertschi

Die Vorschläge des Einwohnergemeindeverbandes in Bezug auf die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden wurden ebenfalls zur Kenntnis genommen. In der Verwaltung sollen 20 Grad reichen, ebenso in der Schule. Die Mehrzweckhalle soll auf 17 Grad temperiert werden.

BKW kann den Vertrag diktieren

Damit die Temperaturen auch erreicht werden können, braucht es Energie. Die liefert in Form von Strom als Nachfolgerin der AEK die BKW. Diese will nun das Vertragsverhältnis mit Obergerlafingen auf eine neue Basis stellen. Der alte Konzessionsvertrag mit der AEK läuft noch bis Ende 2023. Das Netz gehört nicht der Gemeinde – «die Gemeinde konnte seinerzeit das Netz nicht mit eigenen Mitteln aufbauen», so Muralt –, das Silber sei längst weg. «Vielleicht ist das heute auch gut so.» Denn mit der BKW liefere eine Stormerzeugerin die Energie. «Die BKW als Stromerzeugerin kann und darf nur gerade die Gewinnungskosten für die Stromerzeugung weiterverrechnen, weshalb sich allfällige Aufschläge auf dem Strompreis für uns nicht derart massiv auswirken sollten, wie andernorts. Ob dem so ist, wird sich weisen», erklärt der Gemeindepräsident.

Grundsätzlich sei aber die BKW am längeren Hebel, so Muralt, und könne diktieren, was sie im Vertrag geschrieben haben will. So soll neu die Gemeinde die Konzessionsabgabe in einem Reglement bestimmen. Aktuell beträgt die Gemeindeabgabe 1,1 Rappen, gedeckelt mit einem Betrag von 25 Franken pro Monat. Der Gemeinderat will ein Reglement mit einer Preisspanne von 0 bis 3,5 Rappen erarbeiten. Weiter will die BKW die öffentliche Beleuchtung aus dem Vertrag herausbrechen, wobei nach wie vor gilt, dass die durch die Gemeinde finanzierten Anlagen bei der BKW verbleiben. Diese will zudem den Unterhalt nicht mehr über einen Prozentsatz der Erstellungskosten abgegolten haben, sondern nach dem effektiven Aufwand.

Weitere Investitionen stehen an 2019 weihte Obergerlafingen das neue Schulhaus ein. Damit sind die Investitionen in die gemeindeeigenen Gebäude aber nicht beendet. Die Sanierung der Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1984 wurde schon mehrmals angesprochen. Aber auch ein Ersatz des alten Feuerwehrmagazins ist ein Thema. Soll ein Neubau Werkhof geplant werden, mit oder ohne Gemeindeverwaltung? Welche Zusammenarbeit ist mit der Nachbargemeinde Recherswil möglich? Um einmal eine Vorstellung zu erhalten, hat der Gemeinderat 25'000 Franken für eine Visualisierung eines möglichen Neubaus Werkhof/Gemeindeverwaltung gesprochen.

Eine Investition benötigt auch das Schwimmbad Eichholz für den Neubau eines Gebäudes, in dem zentral der Zugang zum Schwimmbad und zur Minigolf-Anlage geregelt werden kann und in dem auch ein Restaurant Platz finden soll. Damit könnte auch personell schlanker gefahren werden. Obergerlafingens Anteil am 1,345 Mio. Franken Projekt liegt bei 67'528 Franken. Der Gemeinderat hat mit 6 zu 1 zugestimmt.

