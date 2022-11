Weissenstein: Swisscom plant neue Antenne - mehrere Einsprachen

Oberdorf Zur neuen Mobilfunkantenne auf dem Weissenstein sind mehrere Einsprachen eingegangen Auf dem Berg hat es bereits zwei Mobilfunkantennen. Nun plant die Swisscom beim Sennhaus eine weitere. Das passt nicht allen. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.11.2022, 18.00 Uhr

Eine der beiden bereits bestehenden Antennen auf dem Weisenstein. Bruno Kissling

Der Neubau einer Mobilfunkantenne auf dem Weissenstein dürfte die Swisscom noch längere Zeit beschäftigen. Nach Ablauf der Einsprachefrist sind mehrere Einsprachen beim Bau- und Justizdepartement eingetroffen. Berechtigt zur Einsprache sind Anwohner in einem Perimeter von 1400 Meter rund um die Anlage.

Fast alles Land in diesem Abstand vom geplanten Standort gehört der Bürgergemeinde Solothurn. Ein Grundstück besitzt die Hotel Weissenstein AG. Anzunehmen ist deshalb, dass auch Einsprachen von Verbänden etc. gemacht wurden.

Die erste Vermutung, dass die Swisscom vom Weissenstein aus ins Mittelland senden wolle, hat sich nicht bestätigt. Einerseits ist die Distanz (zu) gross. Andererseits liegt der geplante Standort der neuen Antenne nicht am «Abgrund», sondern beim Schnitzellager des Sennhauses, also in der Senke. Auch die geplante Höhe des Antennenmastes von 25 Meter reicht nicht aus. Das Sennhaus liegt auf 1253 Meter, das Kurhaus beispielsweise auf 1284 Meter über Meer.

Eine Antenne für die Freizeitnutzer auf dem Berg

Somit bestätigt sich die Begründung der Swisscom für den Neubau. «Mit dem geplanten Standort soll das Gebiet Weissenstein besser versorgt werden», schreibt der Anbieter. Das Gebiet sei heute nicht optimal versorgt. Profitieren würden von der neuen Antenne laut Swisscom Anwohner, Touristen und Besucher der Sportanlässe.

Im Gebiet befinden sich bereits zwei weitere Antennen, eine auf dem Kurhaus und eine 180 Meter weiter östlich davon. Der weithin sichtbare Mast auf dem Vorberg trägt keine Mobilfunkantennen, sondern Anlagen zur Verbreitung von Radio- und Fernsehsendern.

Grundeigentümerin des neuen Antennenstandortes ist die Bürgergemeinde Solothurn. Das Bauvorhaben liegt innerhalb des kantonalen Nutzungsplan Weissenstein mit Zonenvorschriften. Die Parzelle liegt in der Zone für öffentliche Sport- und Freizeitanlagen, die sich vom Kurhaus über das Sennhaus bis zu den Parkplätzen auf dem Berg erstreckt. Überlagert ist das gesamte Gebiet von der Juraschutzzone. Für die Kosten der Antenne wird laut Baupublikation mit einem Betrag von 40'000 Franken gerechnet.

