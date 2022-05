Tunnelkino mit revidiertem Triebwagen in neue Saison

Oberdorf Tunnelkino: In 800 Stunden Vereinsarbeit wurde der Triebwagen wieder auf Vordermann gebracht Am 21. Mai startet das Tunnelkino die Saison. Vier Fahrtage stehen Auf dem Programm im Tunnel zwischen Oberdorf und Gänsbrunnen. Ueli Custer 05.05.2022, 16.11 Uhr

Der frisch renovierte Tunnelkinozug für einmal auf freier Wildbahn bei Bollodingen. Zvg

Das Tunnelkino von Gänsbrunnen nach Oberdorf ist eine weltweit einmalige Attraktion. Gezogen wird das Tunnelkino von einer Rarität auf dem schweizerischen Eisenbahnnetz. Denn der Triebwagen mit der technischen Bezeichnung ABe 526 ist inzwischen über 82 Jahre alt. Und seit über 20 Jahren führt er die Besucherinnen und Besucher zuverlässig durch den Tunnel. Denn dank der liebevollen Pflege durch fachkundige Vereinsmitglieder musste nie eine Fahrt ausfallen.

Trotzdem – so langsam wurden sowohl aussen als auch innen Abnützungserscheinungen sichtbar, die sich nicht mehr einfach überschminken liessen. Die Sitzmöbel wurden in der Werkstatt der Seilbahn Weissenstein in Oberdorf unter der Leitung einer Fachfrau neu bezogen.

Der Triebwagen in der von den Freiwilligen eigens konstruierten Spritzkabine. Zvg

Der noch grössere Brocken war die vollständige Neubemalung. Dafür konnten die Tunnelkinöler auf den Verein Historische Eisenbahn Emmental zählen. Er stellte für diese Arbeit sein Depot in Huttwil zur Verfügung. Nach sieben Wochen mit insgesamt weit über 800 Arbeitsstunden, geleistet von 20 Freiwilligen aus dem Verein Tunnelkino und der Verwendung von 80 Kilogramm Farbe glänzt das Triebfahrzeug jetzt wieder wie neu.

Innen und aussen besichtigt werden kann die alte Dame in diesem Jahr an den vier Fahrtagen vom 21. Mai, 25. Juni, 27. August und 17. September. An diesen Tagen ist natürlich auch das Tunnelbeizli auf der Rampe in Oberdorf in Betrieb.

So funktioniert das Tunnelkino Auf der Hinfahrt von Oberdorf nach Gänsbrunnen wird man im Triebwagen des Vereins Tunnelkino mit einem Apéro (Sirup, Absinth oder Pernod) verwöhnt. In der Tunnelmitte gibt es einen Halt. Alle Passagiere steigen mit ihrem Glas in der Hand aus und spazieren auf der Schiene ein paar Schritte bis zur Tunnelquelle. Dort füllen sie ihr Glas mit jährlich geprüftem Wasser aus der Tunnelquelle auf und hören einige Infos über den Weissensteintunnel. Auf der Fahrt haben die Gäste zudem die Möglichkeit, spezielle Souvenirs zu kaufen. In Gänsbrunnen wird in umgebaute Güterwagen mit Kinobestuhlung umgestiegen um auf der Rückfahrt einen von vier Filmen zu sehen, die alle exklusiv für das Tunnelkino produziert worden sind.