Weissenstein: Streit zwischen Seilbahn und Kurhaus eskaliert

Oberdorf Streit auf dem Solothurner Hausberg: Terrassenlösung führt zu Bruch zwischen Seilbahn AG und Hotel Weissenstein Die gesperrte Treppe zur Aussichtsplattform führt zu Ärger und Missmut. Die Seilbahn AG befürchtet eine Zweiklassengesellschaft auf dem Berg. Solothurn Tourismus bedauert den Streit. Urs Byland Jetzt kommentieren 27.04.2022, 18.00 Uhr

Die Treppe zur Kurhaus-Terrasse (in der Bildmitte) kann nicht mehr benutzt werden. Der freie Zugang zur abgerundeten Kanzel der Aussichtsterrasse ist nicht mehr möglich. Oliver Menge

Die Sperrung der Treppe zur Weissenstein-Terrasse führt auf dem Berg zum Eklat. «Mit der Sperrung der Treppe wird der einfache Tourist ausgesperrt», ist Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG, über alle Massen verärgert.

Er sagt: «Die Terrasse ist seit 200 Jahren der Aussichtspunkt auf dem Weissenstein. Dort sieht man vom Säntis bis zum Mont Blanc die ganze Alpenkette, und von der westlichen Kanzel aus das Drei-Seen-Land. Dieser Ausblick, dieses Panorama wird nun einem grossen Teil der Besucherinnen und Besucher verwehrt.»

Der Geschäftsführer erzählt von vielen Gästen, die nur hochfahren, um das Panorama zu sehen. Oft seien es ausländische Gäste, die den vollen Preis zahlen würden und denen der volle Genuss des Panoramas versagt bleiben soll.

«Ein Jogger sagte kürzlich, er sei mit einem ortsfremden Kollegen hochgejoggt, um ihm das tolle Panorama zu zeigen. Natürlich ist er nicht durch den bedienten Teil des Restaurants gejoggt.»

Den Umweg rund um die Gebäude zum noch offenen Teil der Terrasse im Selbstbedienungsbereich empfinde er für diejenigen, die wegen dem Panorama hochkommen, als Zumutung. «Zudem sieht man den Säntis nicht mehr und auch nicht mehr die drei Seen.»

Zur Erinnerung: Das Kurhaus hatte kürzlich angekündigt, dass der Terrassenzugang geschlossen wird. Hintergrund ist, dass damit der bediente Teil vorne klarer vom Selbstbedienungsteil abgetrennt werden kann und durchlaufende Touristen im bedienten Teil verhindert werden können.

Erstes Ziel ist die Aussicht auf die Alpenkette

Auch Seilbahn-Verwaltungsrat Peter Lukas Meier findet es eine Zumutung, den direkten Weg zur Aussichtsterrasse zu sperren. «Eine Viertelmillion Gäste fährt mit der Gondelbahn den Berg hoch und ich bin sicher, dass mindestens zwei Drittel von diesen Gästen zuerst die Aussicht geniessen wollen, die Berge sehen wollen. Und dann stehen sie vor dieser versperrten Treppe, gehen zum Haupteingang und merken, dass sie etwas konsumieren müssen. Dann laufen sie minutenlang ums Gebäude, um eine eingeschränkte Sicht zu erhalten.»

Sein persönlicher Eindruck sei es, so Meier, dass die Investoren die Tagestouristen gar nicht auf dem Berg wollen. «Sie wollen nur Seminar- und Anlassgäste.»

Geschäftsführer Konrad Stuber spricht von einer Zweiklassengesellschaft, die sich auf dem Berg immer stärker manifestiere. Dabei sei die Seilbahn AG auf die Masse angewiesen. «Ohne diese können wir unser Geschäft vergessen.»

Er habe schon über 300 Führungen gemacht. «Ich zeige immer zuerst die Talstation, dann die Mittelstation und als besonderen Moment das Panorama von der Aussichtsterrasse. Dieser Ausblick ist nun nicht mehr öffentlich. Andere vergrössern ihre Aussichtsplattformen. Hier sperrt man Leute aus.»

Der Ärger geht bei der Seilbahn tiefer

Was ihn besonders verärgere und ihn kein Blatt mehr vor den Mund nehmen lasse, sei die mangelnde Zusammenarbeit, so Stuber. «2019, am Anfang, haben wir alles diskutiert. Wie haben Abendfahrten ins Programm aufgenommen. Wir haben die Revisionsarbeiten angepasst. Wir haben auf alles Rücksicht genommen.» Aber die Hotel Restaurant Weissenstein AG mache, was sie wolle, ohne mit der Seilbahn AG Rücksprache zu nehmen. «Sie zeigen nun ihr wahres Gesicht», sagt er enttäuscht.

Es werde einfach gemacht. Dabei könnte man, so Stuber, das Zauntor offenhalten und oben auf der Terrasse die Holzbeige um 90 Grad kehren. «So wäre der Teil der westlichen Terrasse mit der Kanzel nach wie vor frei zugänglich für alle, und der bediente Teil klar ersichtlich.»

Solothurn Tourismus will nicht Schiedsrichter sein

«Für den Gast wäre es sicher schön, wenn er weiterhin einen freien Zugang zur Kanzel auf der Weissensteinterrasse erhalten würde», sagt Jürgen Hofer, Geschäftsführer von Solothurn Tourismus. Man könne immer noch den bedienten Teil des Restaurants abgrenzen. Er wehre sich aber dagegen, quasi als Schiedsrichter ein Urteil über die Massnahmen abzugeben. Hofer:

«Die einen reden von einer Terrassensperrung, für die anderen ist es eine Besucherlenkung. Die Frage ist doch: wem gehört die Aussichtsterrasse und ist es opportun, nützlich und notwendig, dass diese integral allen frei zur Verfügung steht.»

Er bedaure aber in erster Linie den Disput der beiden Leitbetriebe auf dem Berg. «Dass sie den Weg zueinander bis jetzt nicht wirklich gefunden haben, das tut mir leid.»

Hotel-Führung: «Man muss etwas ändern, um erfolgreich zu sein» «Wir sind sehr dankbar für die Seilbahn. Sie ist unser wichtigster Player. Sie ist der Motor auf dem Berg», erklärt Andrea Schlumpf, Geschäftsführerin des Hotel Restaurant Weissenstein. Aber Hotel Restaurant und die Seilbahn seien seit 2015 zwei eigenständige Betriebe. «Wir handeln so, wie wir müssen und es für richtig halten», zieht sie eine klare Grenze. Sie habe lernen müssen, erklärbar aus der Geschichte von Seilbahn und Kurhaus, wie stark emotional oft auf Änderungen reagiert werde. «Dass man sich um den Berg und was hier geschieht sorgt, finde ich wichtig und gut.» Die Betriebsführung mache alles, damit langfristig ein selbsttragender Betrieb, der für alle offen ist, gesichert sei. Die Geschichte der letzten 30 Jahren habe gezeigt, dass man das Konzept ändern müsse, um erfolgreich zu sein. «Aber ganz klar: Wir wollen allen einen Platz geben, auch wenn es jetzt vielleicht etwas schicker ist als zuvor. Nichtsdestotrotz darf beispielsweise im bedienten Teil jeder mit den Wanderschuhen oder in Bikeklamotten oder mit dem Fallschirm auf die Terrasse sitzen und sich verpflegen.» Tatsache sei aber auch, so Andrea Schlumpf, dass bei schönem Ausflugswetter, wenn die Seilbahn bis zu 4000 Personen pro Tag auf den Berg hochschaufle, das Angebot mit den drei Restaurants und dem Kiosk der Seilbahn nicht genüge, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. «Der Berg stösst manchmal auch an seine Grenzen.»

