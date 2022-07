Oberdorf Selbstunfall mit Lieferwagen – Rettungshelikopter notwendig Am Samstagmorgen ist eine Person mit ihrem Lieferwagen in Oberdorf verunfallt. Die Bergung des Fahrzeuges dauerte mehrere Stunden. 10.07.2022, 11.17 Uhr

Selbstunfall mit Lieferwagen in Oberdorf. Kapo

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1.50 Uhr, ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn die Meldung eines verunfallten Lieferwagens ein. Der Lenker war vom Weissenstein in Richtung Oberdorf unterwegs gewesen und hatte auf der Weissensteinstrasse, kurz vor dem Nesselboden, aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.