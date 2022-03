Seilwechsel zur Frühjahrsrevision der Seilbahn Weissenstein

Oberdorf Frühjahrsrevision: Die Seilbahn Weissenstein muss das Seil nach acht Jahren Betrieb wechseln Das obere Förderseil der Seilbahn Weissenstein wurde ausgetauscht. Geschäftsführer Konrad Stuber erklärt, wieso dieser Wechsel nötig wurde. Enya Kopp Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Ueli Merz, Verantwortlicher Firma Fatzer, und seine Mitarbeiter beim Vorbereiten zum Spleissen. José R. Martinez

Jährliche Frühjahrsrevisionen stehen an. Noch bis zum 8. April 2022 werden Revisionsarbeiten an der Seilbahn Weissenstein vorgenommen. Nebst den jährlichen Arbeiten an der Bahn werde in diesem Jahr das Förderseil der oberen Sektion gewechselt, erklärt Konrad Stuber, Geschäftsleiter Seilbahn Weissenstein AG. Obere Sektion heisst von der Mittel- bis zur Bergstation.

Konrad Stuber, Geschäftsführer Seilbahn Weissenstein AG. José R. Martinez

Das Förderseil der Bahn wurde vor rund acht Jahren eingebaut. Daher ist der Wechsel eher frühzeitig in diesem Jahr. Nötig sei er aber trotzdem, erklärt Stuber.

«Die Sicherheit war immer gegeben», erklärt Konrad Stuber. Da man den Trend seit zwei Jahren verfolgen konnte, war es möglich, die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Ein Risiko für die Passagiere habe es nicht gegeben.

Durch die induktiven Seilprüfungen 2018 und 2020 konnte man feststellen, dass im Seil innere Drahtbrüche entstanden, sagt Stuber. Um den Trend zu verfolgen, prüfte man das Seil, innerhalb der letzten anderthalb Jahren, viermal. Dabei wurde klar: Die inneren Drahtbrüche nehmen zu. Um die Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wechselt man nun das Seil, so Stuber weiter.

Innere Drahtbrüche entstehen, wenn das Seil einen Richtungswechsel macht, erklärt Stuber. Dies kommt beispielsweise bei Umlenkscheibe vor. Das Seil wird so gestresst und belastet und es entstehen Drahtbrüche. Diese sind in kleiner Anzahl ungefährlich und bilden kein Sicherheitsrisiko, erst bei starker Zunahme der Brüche sind Risiken möglich.

Die Lebensdauer eines Seils ist abhängig von der Anzahl Biegewechsel, die es belastet. Zusätzlich haben die Topografie und die Nutzdauer im Jahr Einfluss auf die Länge der Lebensdauer, sagt Stuber.

Mit einem Kupferhammer wird das neue Seil bearbeitet. José R. Martinez

Es gebe zwei Varianten, ein Seil zu wechseln, erklärt Stuber. Die erste Variante sei, das Alte zum Einziehen des Neuen zu gebrauchen, dazu werden die beiden Seile miteinander verspleisst und mit dem Bahnantrieb eingezogen. Die zweite Variante funktioniert ähnlich wie die erste, nur wird dabei nicht das alte Seil verwendet, sondern ein sogenanntes Vorseil.

Im Fall der Seilbahn Weissenstein war es geplant, die erste Variante zu verwenden. «Leider hatten wir mit Lieferengpässen zu kämpfen und mussten daher auf die Variante zwei zurückgreifen», so Stuber weiter.

Das neue Förderseil wird auf einer Bobine mit dem Lastwagen geliefert. zvg Das neue Seil ist auf dem Berg angekommen. zvg Das Seil wird von dem Lastwagen auf die Bahn befördert. zvg Anschliessen wird es auf dem oberen Bahnabschnitt eingezogen. zvg Diese Rollenbatterien sollen im Zuge der Revision noch ersetzt werden, wegen der hohen Belastung. José R. Martinez Das Seil wird exakt abgemessen, es darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. José R. Martinez Der Spleisser Ueli Merz, beim berechnen der Spleissung. José R. Martinez Nach den Berechnungen werden die richtigen Stellen markiert. José R. Martinez Die abgemessenen Markierungen werden aufeinander gelegt. José R. Martinez An zwei Enden wird das Seil gekürzt... José R. Martinez ... so, dass ,man es anschliessend verspleissen kann. José R. Martinez Das auseinandergeschnittene Förderseil. José R. Martinez «Holzböckli» werden unter das Seil gestellt. José R. Martinez

Nach dem Einziehen des neuen Seils wird dieses in sich verspleisst. Sobald es verspleisst ist, wird das Seil gespannt, und es wird getestet, ob die Bahn reibungslos funktioniert.

«Geplant sind acht Tage», sagt Konrad Stuber. Am Montag vor einer Woche habe man mit den Vorbereitungen begonnen. Am Tag darauf konnte man bereits mit der Demontage des alten Seils und dem Einziehen des Vorseils beginnen. Am vergangenen Montag konnte man das neue Seil in sich verspleissen. Die weiteren Revisionsarbeiten dauern noch bis zum 8. April.

Es gebe verschiedene Arten von Seilbahnen, die Pendelbahn und die Umlaufbahn sind zwei davon, erläutert Konrad Stuber. Die Seilbahn Weissenstein ist eine Umlaufbahn, daher gibt es nur ein Seil, das Förderseil, welches sowohl die Zugaufgabe wie auch die Tragaufgabe übernimmt. Eine Pendelbahn habe immer ein Zugseil und ein Tragseil.

Die Verantwortlichen: Ueli Merz, Verantwortlicher Spleisser Firma Fatzer. José R. Martinez Die Verantwortlichen: Triz Bellwald, Chefmonteur Garaventa AG. José R. Martinez Je drei Litzen werden von beiden Seilenden weggelöst. José R. Martinez Jede Litze enthält 25 unterschiedlich dicke Drähte. José R. Martinez Die Seele des Seils, sowie die übrigen drei Litzen werden eingekürzt. José R. Martinez Ueli Merz beim vorbereiten der Spleiss. José R. Martinez Ueli Merz beim vorbereiten der Spleiss. José R. Martinez Jede Litze wird einzeln eingeflochten, dabei wird die alte Litze heraus und die neue hinein geschlagen. José R. Martinez Mit einem Kupferhammer wird das Seil wieder in Form geschlagen. José R. Martinez Exaktes arbeiten ist gefragt, da alles stimmen muss. José R. Martinez Auf einer Länge von 30 Metern werden die Litzen in unterschiedlichen Längen verspleisst. José R. Martinez Die zu langen Teile werden mit der Flex gekürzt. José R. Martinez Das alte und das neue vor dem Kürzen. José R. Martinez Die Überreste der Spleiss. José R. Martinez Nur noch wenige Handgriffe sind nötig um das neue Seil an seinen Platz zu bringen José R. Martinez Nach einem Tag harter Arbeit ist es erledigt und das neue Seil hat seinen neuen Platz. José R. Martinez

