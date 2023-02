Weissensteinstrasse: Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes

Oberdorf Fast zehn Jahre stand das Haus an der Weissensteinstrasse leer: Aus der Ruine ist nun ein kleines Bijou geworden Das Gebäude in Oberdorf steht unter Denkmalschutz. Die Aussensanierung ist abgeschlossen. Aber bewohnbar ist das Haus heute noch nicht. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebäude an der Weissensteinstrasse 140 in Oberdorf mit der Natursteinbrücke steht unter kantonalem Denkmalschutz. Simon Von Gunten

Nun leuchtet die Hausfassade in einem warmen hellen Gelb, und die kleine Steinbrücke schwingt sich über den Bach, als hätte sie nie etwas anderes gekannt: Die Aussenrenovierung des Wohn- und Gewerbehauses in Oberdorf an der Weissensteinstrasse oberhalb der Sägerei ist abgeschlossen. Rafael Waber, der das Grundstück 2020 von einer Erbengemeinschaft kaufte, freut sich über das Ergebnis: Aus dem verwahrlosten Objekt – es steht seit 2014 leer – ist ein kleines Bijou geworden.

In einem Gutachten der kantonalen Denkmalpflege aus dem Jahr 2015 wird dem Gebäude ein «beachtlicher lokal- und architekturhistorischer Wert» zugeschrieben. Hervorgehoben werden die gute Proportionierung der Fassaden, die Bearbeitung der Bauteile sowie «die für Solothurn typische gepflegte Giebelvordachschalung».

So präsentierte sich das Haus vor der Sanierung. Fabio Vonarburg

2021 wird dann in einem Regierungsratsbeschluss festgehalten, dass das Gebäude mit der Natursteinbrücke unter kantonalen Denkmalschutz gestellt und somit in das Verzeichnis der geschützten historischen Kulturdenkmäler des Kantons eingetragen wird.

Früher wurde die Wasserkraft des Wildbachs genutzt

Das kleine Gebäude gehört zu einer Reihe von Wohn- und Gewerbehäusern in Oberdorf, die die Wasserkraft des Wildbachs nutzten wie etwa Mühlen und Sägereien. Was in seinen Räumen ver- oder bearbeitet wurde, lässt sich allerdings nicht mit Bestimmtheit sagen. «Da die Fenster vergittert sind, kann man davon ausgehen, dass etwas Wertvolles hergestellt wurde», überlegt Rafael Waber, «vielleicht war eine Messerschleiferei untergebracht?»

Unsicherheit herrscht auch über das Baujahr des Hauses, das erstmals in einem Situationsplan von 1876 erfasst wurde. Waber beauftragte den Archäologischen Dienst des Kantons Bern, eine dendrochronologische Untersuchung vorzunehmen. – Bei dieser Datierungsmethode werden die Jahresringe von Holz anhand ihrer unterschiedlichen Breite einer bekannten Wachstumszeit zugeordnet.

Das Ergebnis ist nicht eindeutig: Das Holz für den Dachstuhl wurde zwischen 1835 und 1839 geschlagen, jenes für die Dachsparren 1844. Vielleicht wurde für den Dachstuhl älteres Holz verwendet?

Fachmännische Unterstützung durch gute Handwerker

In die Gebäudehülle wurde nun einiges an Arbeit gesteckt: «Aber wir sind es behutsam angegangen», blickt Rafael Waber zurück, der auf die fachmännische Hilfe von Projektleiter Moritz Schiess, Recherswil, zählen konnte. Schiess ist Zimmermann und in der Ausbildung zum Denkmalpfleger.

Ersetzt werden mussten der schlecht ausgeführte Schopfanbau aus dem letzten Jahrhundert sowie einige der Dachsparren; die Vordachschalung wurde restauriert und das Dach neu gedeckt. Wo immer möglich, wurde noch intaktes, vorhandenes Material wiederverwendet.

Unsicherheit herrscht auch über das Baujahr des Hauses, das erstmals in einem Situationsplan von 1876 erfasst wurde. Simon Von Gunten

Die Behutsamkeit in der Vorgehensweise zeigt sich auch im «Kleinen»: Im historischen Holzbau wurden viele Knotenpunkte mit reinen Holzverbindungen ausgeführt und mit Nägeln aus Eichenholz fixiert. Viele dieser etwa 15 cm langen Nägel fehlten. Doch Moritz Schiess schnitzte passende, neue Nägel nach.

Überhaupt hatte Waber bei der Auswahl der Handwerker eine gute Hand. Rafael Waber ist Mitgründer der «Authentica», einer Ausstellung für Schweizer Kleinproduzenten. Dort lernte er einen Trockenmaurer kennen, der die alte Bogenbrücke, die ein Hochwasser in den 1980er-Jahren endgültig eingerissen hatte, wieder in Stand setzte – ein Schmuckstück ist entstanden.

Die Natursteinbrücke steht ebenfalls unter Schutz. Simon Von Gunten

So schön sich das Gebäude an der Weissensteinstrasse 140 heute gegen aussen präsentiert: Es ist im jetzigen Zustand unbewohnbar. Da das Grundstück an sein eigenes grenzt, kann Rafael Waber das Haus bequem erreichen und für sich und seine beiden Buben als Werkstatt nutzen. Was auch weiter im Innern des Gebäudes geschehen mag – er lässt sich mit seinen Überlegungen Zeit, um auch hier behutsam vorgehen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen