Biberist: Heimat für Suchtkranke schaffen

Obdachlosigkeit verhindern Pilotprojekt in Biberist: Heimat schaffen für Menschen, die durch die Maschen fallen Der Gemeinderat von Biberist unterstützt das Modul-Wohnraumprojekt der Perspektive und will die Ortsplanung nicht nochmals von vorne beginnen. Patric Schild 22.02.2022, 19.30 Uhr

GB Nr. 318: Hier stand früher die Asylbewerberunterkunft, jetzt will die Perspektive Wohncontainer hinstellen. Rahel Meier

Im Kanton gibt es Bedarf nach niederschwelligem Wohnraum für Personen in komplexen Lebenslagen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine kleine Gruppe von Menschen, die aufgrund der Mehrfachproblematiken schlechte Zugangschancen auf dem Wohnungsmarkt haben. Ferner seien sie auch in derzeitigen Versorgungsstrukturen, wie betreuten Wohnformen oder begleitetem Wohnen, häufig nicht tragbar.

Mit dem Modul-Wohnraumprojekt möchte die Perspektive Solothurn-Grenchen die gegenwärtige Versorgungsstruktur mit einem neuen Wohnangebot ergänzen. Oberstes Ziel habe dabei die Verhinderung der Obdachlosigkeit.

Eine Lösung auf dem Areal des Restaurants Giovannis wird nicht goutiert

Für das Pilotprojekt wurde zunächst das Areal des Restaurants Giovannis an der Alten Gerlafingenstrasse in Biberist ins Auge gefasst. Die Bau- und Werkkommission (BWK) kam allerdings zum Schluss, dass sich der Standort nicht eigne und nicht zonenkonform sei. Dies unter anderem, da sich die Parzelle in der Kernzone Zentrum befindet, in der eine verdichtete Bauweise angestrebt wird.

Die Kommission schlug als Alternative die ehemalige Unterkunft für Asylsuchende an der Solothurnstrasse vor. Die Parzelle ist im Eigentum des Kantons und die Gemeinde ist seit 1995 Baurechtsnehmerin. Das Baurecht dauert noch bis zum Juni 2024, danach geht das Grundstück zurück an den Kanton.

«Mir ist bewusst, dass wir uns damit keine Lorbeeren einheimsen»

Geplant ist die Erstellung von zwei Wohnmodulen, die auf zwei Jahre befristet sind. Ein Wohnmodul bietet dabei Platz für eine Person. Die Anschaffung dieser Wohncontainer erfolgt durch die Perspektive. «Wir sind finanziell in keiner Art und Weise beteiligt als Gemeinde», sagte Nicolas Adam, Leiter Bau und Planung. Eine anderweitige Nutzung durch die Gemeinde mache zudem keinen Sinn, wodurch das Grundstück für Biberist zurzeit nur ein Kostentreiber darstelle.

Gemeindepräsident Stefan Hug nannte das Vorhaben in erster Linie ein gesellschaftliches Geschäft: «Mir ist bewusst, dass wir uns damit keine Lorbeeren einheimsen.» Dennoch sei das Anliegen aus menschlicher Sicht richtig und wichtig.

«Ausschliesslich Suchtkranke und keine Verbrecher»

Karin Stoop, Geschäftsleiterin der Perspektive, erklärte auf Nachfrage von Markus Dick, dass es sich bei den Personen ausschliesslich um Suchtkranke und keine Verbrecher handle. Zudem werde, so versicherte Stoop weiter, das Pilotprojekt abgebrochen, sollte es zu Problemen kommen.

Der Pilotversuch wurde schliesslich vom Rat gutgeheissen. Bezüglich des vom Kanton als Eigentümerin jährlich erhobenen Baurechtszinses vertrat der Gemeindepräsident die Auffassung, dass dieser je zur Hälfte von der Gemeinde und von der Perspektive getragen werden soll. Bisher gingen die Kosten für die brachliegende Parzelle vollumfänglich zu Lasten von Biberist.

Die SVP-Fraktion wiederum verlangte von der Perspektive, die vollen Kosten in Höhe von über 14'000 Franken zu bezahlen, was auch eine klare Mehrheit des Rates unterstützte.

Ortsplanung neu aufrollen?

Der Gemeinderat beschäftigte sich mit der zweiten Lesung der Ortsplanungsrevision. Aufgrund der Neuzusammenstellung des Rates witterte die SVP neue Mehrheitsverhältnisse und stellte einen Rückkommensantrag auf die bereits getroffenen Beschlüsse in den Erschliessungsplänen. Konkret geht es der Volkspartei um die zwangsweise Erstellung von Fusswegen durch private Parzellen, die einen schweren Eingriff ins Privateigentum darstellen.

Gemeindepräsident Hug wiederum konnte dem Antrag nichts Positives abgewinnen. So befinde sich die Gemeinde seit 2008 an der Ortsplanungsrevision, die genannten Punkte seien bereits oft im Rat diskutiert worden und ein Neubeginn würde die Arbeit um Jahre zurückwerfen. «Diese Rechtsunsicherheit wäre für künftige Projekte und Investoren in Biberist schlimm», so Hug.

Mit Stichentscheid des Gemeindepräsidenten

Die Abstimmung ergab eine Pattsituation von 5-Ja zu 5-Nein Stimmen bei einer Enthaltung und der Antrag wurde letztlich durch den Stichentscheid des Gemeindepräsidenten abgelehnt. Hug begründete seinen Entscheid auch damit, dass die betroffenen Personen später in der öffentlichen Auflage die Möglichkeit hätten, ihre Einwände zu äussern und allenfalls Einsprache zu erheben.

Weiteren Diskussionspunkte stellten die Geschossdefinition der Wohnzonen dar. Die FDP verlangte, dass bei W2-Zonen sowohl ein- wie auch zweigeschossig gebaut werden darf, statt nur zweigeschossig. Die Freisinnigen begründeten dies damit, dass sie keinen Eingriff ins Eigentumsrecht wollen.

«Nicht zeitgemäss und kaum mehr zulässig»

Uriel Kramer, Präsident BWK, wiederum argumentierte, dass eingeschossige Gebäude nicht mehr zeitgemäss und zudem aufgrund des Raumplanungsgesetzes auch kaum mehr zulässig seien. Der Rat legte daraufhin fest, dass in W2 ausschliesslich zweigeschossig erlaubt sei. Klarer war die Sachlage bei den W3-Zonen. Eine deutliche Mehrheit votierte dafür, dass in allen W3-Zonen sowohl zwei- wie auch dreigeschossig gebaut werden darf.