Was passiert in der Abwasserreinigungsanlage wenn der Strom ausf

Notfallplanung Heftiger Regen wäre ein Problem: Was bei einem Stromausfall in der grössten Kläranlage des Kantons passieren würde In Zuchwil steht die grösste Kläranlage des Kantons, aus 40 Gemeinden fliesst das Abwasser dorthin. Nun haben die Verantwortlichen am Computer simulieren lassen, was passieren würde, wenn der Strom ausfällt oder abgestellt wird. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Pumpwerk Gaswerk in Zuchwil läuft das Abwasser zusammen und wird von hier in die ARA im Emmenspitz gepumpt. Hanspeter Bärtschi

Der Stresstest ist vorbei. Und grundsätzlich hat Markus Juchli gute Nachrichten. Denn die Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Emmenspitz in Zuchwil ist in einer privilegierten Lage. Der Strom, der für die Reinigung des Abwassers benötigt wird, kann nämlich direkt von der daneben liegenden Kehrichtverwertungsanlage (Kebag) bezogen werden. Denn die Kebag ist eine der grössten Energielieferanten und zudem sogenannt «inselfähig».

Inselfähig zu sein, bedeutet, dass die Kebag ihren Betrieb umstellen kann, wenn der Strom abgestellt wird. Konkret wird dann kein Strom mehr ins Netz abgegeben, sondern nur noch so viel Strom produziert, wie die Anlage für ihren Eigenverbrauch benötigt. Davon profitiert auch die ARA Emmenspitz, die vom Zweckverband Abwasserregion Solothurn-Emme (Zase) betrieben wird.

Die grösste Abwasserreinigungsanlage im Kanton Solothurn Der Zase – Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme – ist ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband mit Sitz in Zuchwil. Das Einzugsgebiet des Zase umfasst 40 Gemeinden aus den Kantonen Solothurn und Bern. Damit ist der Zase der Zweckverband mit den meisten angeschlossenen Gemeinden in der Schweiz und er betreibt in Zuchwil die grösste Kläranlage im Kanton Solothurn. 27'500'000 Kubikmeter Abwasser fliesst jährlich in die Kläranlage des Zase in Zuchwil. Dies entspricht 75‘300 Kubikmeter pro Tag oder 3150 Kubikmeter pro Stunde. (rm/mgt)

Sollte es tatsächlich zu einer Strommangellage kommen und der Strom müsste stundenweise abgestellt werden, wäre die Situation in der ARA selbst deshalb nicht allzu tragisch, wie Geschäftsführer Markus Juchli bei einem Rundgang vor Ort erklärt. Trotzdem: Ohne Strom funktioniert die ARA nicht.

Mit sogenannten Schneckenpumpen wird das Abwasser aus den Zuleitungen in die Kläranlage gefördert. Hanspeter Bärtschi

Damit das Abwasser überhaupt bis in die Reinigungsanlage kommt, muss es hochgepumpt werden. Auch innerhalb der ARA wird das Abwasser teilweise mit Pumpen von einem zum anderen Reinigungsschritt befördert. Pumpen brauchen Strom. Ebenso die diversen Rechen, die Fremdteile aus dem Wasser filtern, die Gebläse, die Sauerstoff in die Klärbecken blasen, oder die Zentrifugen, die es braucht, um den Klärschlamm zu entwässern.

Probleme gibt es ausserhalb

Anders sieht die Situation ausserhalb der ARA aus. Mit Zuleitungen und Pumpwerken wird das Abwasser aus den Verbandsgemeinden bis in die ARA gefördert. Einige dieser Bauwerke gehören dem Zase, ein Grossteil der Infrastruktur gehört aber den Gemeinden.

Das Einzugsgebiet. Grafik: Zase

Der Zase hat mit einem Computermodell rechnen lassen, welche Auswirkungen ein Stromausfall von vier Stunden im Verbandsgebiet hätte: Juchli erklärt:

«Wenn es in dieser Zeit nicht regnet, haben wir genügend Stapelraum und kaum Probleme.»

Anders sei die Situation, wenn es gleichzeitig regnet und die Kanäle und Leitungen deshalb neben dem Abwasser auch noch Regenwasser aufnehmen müssen. Dann könnte es im Unterfeld in Zuchwil, in Kräiligen, in Oekingen und in der Region rund um die Dreibeinskreuzkapelle in Solothurn Probleme geben.

Abwasser könnte in Keller laufen

Probleme: Das heisst Pumpwerke, die ohne Strom nicht pumpen können, übervolle Leitungen, Rückstau und je nachdem kommt das Abwasser hoch und kann irgendwo in einen Keller laufen. Juchli macht aber auch deutlich, dass den Berechnungen ein Regenereignis über die ganze Dauer der Stromabschaltung in Form eines mittleren Gewitters mit einer Regenmenge von zehn Liter pro Sekunde und Hektare zugrunde gelegt wurde.

Die Verbandsgemeinden werden bis Ende November über die Simulationen des Zase informiert. Die Simulation umfasst jedoch nur das eigene Kanalnetz und nicht die Leitungen und Pumpwerke für deren Betrieb und Unterhalt die Gemeinden zuständig sind.

Eine Entlastung würde laut Juchli die Reduktion des Fremdwasseranteils bringen. Dieser liegt in der ARA in Zuchwil bei zirka 70 bis 80 Prozent und ist – auch ohne Strommangellage – ein Dauerthema.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen