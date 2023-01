Lohn-Ammannsegg: Tiertragödie auf dem Rütifeldhof

Noch vor Silvester Panik im Stall wegen Feuerwerk: Tier-Tragödie auf dem Rütifeldhof in Lohn-Ammannsegg Böllerschüsse verursachen in der Vornacht zu Silvester Panik im Stall auf dem Rütifeldhof. Ein Kalb wird schwer verletzt und muss eingeschläfert werden. Urs Byland Jetzt kommentieren 03.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es geschah in der Vornacht zu Silvester: Am nächsten Morgen entdeckt der Landwirt Ueli Stucki ein schwer verletztes Kalb im Stroh. zvg

Enttäuschung und Trauer sind gross auf dem Rütifeldhof in Lohn-Ammannsegg. Ganz in der Nähe des Mutterkuhstalls haben Jugendliche in der Nacht von Freitag auf Silvester hinter dem Hof eine Batterie Feuerwerksböller gezündet. «Sogar ich bin von den Schüssen aufgewacht, obwohl ich nicht schnell erwache», erzählt Landwirt Ueli Stucki.

Er sei sofort aufgestanden und in den Stall gerannt. «Dort war eine Riesenaufregung.» Die würde sich legen, dachte er und verfolgte die fliehenden, jugendlichen Übeltäter. «Ich habe auch einen erwischt und ihm gesagt, er solle auf den Hof kommen und schauen, wie sehr die Böllerschüsse die Tiere erschreckt haben.» Der Jugendliche wollte nicht, also sei er heimgekehrt, um nach den Tieren zu schauen. «Ich habe im Getümmel nicht viel gesehen und versuchte daraufhin, die Tiere zu beruhigen», so Stucki. «Das ist mir gelungen.»

Das verletzte Tier erst am nächsten Morgen entdeckt

Als er am Morgen in den Stall kam, sah er ein Kalb am Boden liegen. «Komm Dina, habe ich ihm gerufen, steh auf.» Das Kalb konnte nicht aufstehen. «Es war schrecklich. Ich half etwas nach, aber es stand nur auf drei Beinen. Ein Bein ‹lampte› vollständig hin und her.» Ueli Stucki rief den Tierarzt, der noch in der Praxis Schiene und Gips holen ging. Aber als er das Tier sah, sei ihm sofort klar gewesen, dass Dina eingeschläfert werden muss: «Mehrfach gebrochen und grosse Schmerzen.»

Das schwer verletzte Kalb. zvg

Was geschehen war, konnte Stucki mit den Aufzeichnungen der Stallkamera einigermassen nachvollziehen. «Die Kamera überwacht normalerweise den Platz, wo die Kühe kalbern. Trotzdem kann man sehen, wie die Kühe am Boden liegen. Man sieht auch die hellen Blitze der Böller. Die Tiere springen in Panik auf und stürmen durch den Ausgang zur Freifläche ausserhalb des Stalls. Wahrscheinlich ist das Kalb auf den Boden gefallen, und die anderen Kühe sind darüber getrampelt», vermutet Ueli Stucki.

Eine Nacht vor Silvester: Völlig überrascht worden

«Wenn die Jugendlichen die Böller an Silvester gezündet hätten, wäre vermutlich nichts passiert.» Ueli Stucki weiss, wie die Tiere unter der Knallerei leiden und sorgt jeweils am 1. August und an Silvester vor. «Die Tiere sind am Fressgitter fixiert, und ich tigere jeweils die ganze Nacht herum und beruhige sie.»

Zudem würde an Silvester die Knallerei früh beginnen und sich langsam steigern. «Dann gewöhnen sich die Tiere ein wenig daran.» In der Nacht vor Silvester wurden aber Landwirt und Tiere völlig überraschend aus dem Schlaf gerissen und in Panik versetzt.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Dolly und Dina auf der Weide. zvg

Die jugendlichen Täter wurden ermittelt

Die Familie Stucki informierte die Polizei. Die fünf Jugendlichen konnten ermittelt werden. «Die Jugendlichen haben sich in der Zwischenzeit ehrlich entschuldigt. Dennoch macht das die Sache nicht ungeschehen», sagt der Bauer. Der finanzielle Schaden betrage einige Tausend Franken.

Und der emotionale Schaden ist nicht absehbar. «Seine Mutter Dolly ruft die ganze Zeit nach ihrem Kalb. Sie ist zwar eher empfindlich, aber das geht durch Mark und Bein. Ich hielt das Kalb in meinen Händen, als es eingeschläfert werden musste. Immer wieder geht Dolly zur Stelle, wo wir es eingeschläfert haben, und sucht Dina. In ihren Augen habe wohl ich das Kalb getötet. Seither ist Dolly auch mir gegenüber etwas aggressiv.»

Durch die Mutterkuhhaltung sei die Bindung zwischen Kuh und Kalb sehr stark, so Stucki. «Wenn wir nach zehn bis zwölf Monaten der Kuh das Kalb wegnehmen, entspricht dies ungefähr dem natürlichen Verlauf. Um diese Zeit werden jeweils auch die jungen Kühe von der Mutterkuh abgewiesen.»

Insbesondere ärgert sich Landwirt Ueli Stucki, weil die Böllerschüsse «absolut unnötig» seien. Wenn beispielsweise ein Gewitter eine Panik unter den Tieren verursacht, könne er dies nachvollziehen. «Gegen die Natur kann man nichts machen.» Aber die Knallerei am Nationalfeiertag und an Silvester verursache nicht nur grosses Leid bei den Nutztieren, sondern auch bei den Wildtieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen