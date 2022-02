«Never Come Back Airline» 25 Jahre Travestieshow in Solothurn: «Am Ende bin ich immer ‹gottefroh›, dass ich wieder ein Mann bin» Christian Loose feiert mit seiner schillernden Travestieshow, der «Never Come Back Airline», das 25-Jahr-Jubiläum. Loose alias Yvette Tuschuur blickt auf anfängliche Unsicherheiten, die nötige Dickhäutigkeit und seine verrückteste Show über dem Mittelmeer zurück. David Kocher Jetzt kommentieren 17.02.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auftritt der «Never Come Back Airline» in Zuchwil. Mike Hitz tritt seit mehreren Jahren mit der Gruppe auf und bleibt dabei als Einziger in der Rolle eines Mannes. Thomas Ulrich/Tina Dauwalder

Die Travestieshow «Never Come Back Airline» kann auf eine durchaus ungewöhnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Christian Loose zeigt sich selbst etwas erstaunt, dass gerade im «erzkatholischen Solothurn» seine Show, in der sich Männer auf der Bühne in Frauen verwandeln, so gut ankommt. Denn seit 25 Jahren steht Christian Loose mehrmals im Jahr als Yvette Tuschuur auf der Bühne und singt, tanzt und reisst Witze, bis sich das Publikum vor Lachen biegt.

Von einem Geburtstagsgag zum 25-Jahr-Jubiläum: Die «Never Come Back Airline» hat viele treue Fans. Thomas Ulrich/Tina Dauwalder

Angefangen hat Looses Leidenschaft für die Travestie ganz unscheinbar – als Gag auf einer Geburtstagsfeier im Jahr 1997. Den unbequemen Schuhen war es geschuldet, dass einige seiner Mitstreiter bereits nach der ersten Show genug hatten. Doch das Publikum war vom Auftritt begeistert.

«Die Leute sind fast ausgeflippt und haben uns gefragt, ob man uns auch buchen kann», sagt Loose. Nach weiteren kleineren Auftritten griff die Gruppe schliesslich nach den Sternen und mietete den Solothurner Muttiturm für eine eigene Show. Christian Loose erinnert sich:

«Wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Wir hatten nichts, weder Programm noch passende Kleidung. Doch die Tickets haben sich verkauft wie gestört.»

Plötzlich stieg der Druck und auch die Unsicherheit im Team. So etwas hatte es in Solothurn vorher schliesslich nicht gegeben. Wie würden die Leute reagieren? War man gut genug vorbereitet? Und konnte man für diese Show überhaupt einen Eintrittspreis verlangen?

Stammgäste seit der ersten Aufführung

Als das Publikum nach der ersten eigenen Aufführung dann auch tatsächlich klatschte, war die Erleichterung riesig. Und nicht nur das: Viele Besucherinnen und Besucher gratulierten den Künstlern und versprachen sogar, die Show erneut zu besuchen. Aus den ursprünglich geplanten 6 Aufführungen wurden schliesslich 16.

Christian Loose (im Rollstuhl) organisiert seit 25 Jahren die erfolgreiche Travestieshow im Kanton Solothurn. zvg

Später löste sich die Gruppe auf, doch Christian Loose gab sein neues Hobby nicht auf. Er holte sich aus dem Ausland und anderen Schweizer Städten Unterstützung und führte die «Never Come Back Airline» weiter.

So entstand das Konzept, dass jedes Jahr neue Künstler ihre eigenen Stärken ausspielen können. Selbst für die Mitdarsteller bleiben grosse Stücke des Programms bis zur Aufführung geheim. Einzig Yvette Tuschuur, die «Maître de Cabine», ist der Fixstern am Solothurner Travestiehimmel.

Viele Frauen sind auf die tollen Schminkkünste der wechselnden Airline-Crew neidisch. Thomas Ulrich/Tina Dauwalder

Nicht nur die Crew, auch die Flughäfen wechselten mit den Jahren. Nach dem Muttiturm war die Show mehrere Jahre im Möbel Märki in Zuchwil zu Hause, und seit 2018 treten die Travestiekünstler im Saalbau Bad in Derendingen auf.

Einige Gäste blieben ihrem anfänglichen Versprechen treu. Christian Loose freute sich besonders, dass er an der Premiere der diesjährigen Jubiläumsaufführungen acht Personen begrüssen durfte, die noch kein Jahr verpasst haben. Ihnen hat Christian Loose viel zu verdanken:

«Ich freue mich riesig über solche langjährigen Gäste. Genau dank solcher Menschen gibt es uns heute noch.»

Das Highlight der vergangenen Jahre ist aber schnell gefunden. 2001 führte die «Never Come Back Airline» eine wahrhaft unvergessliche Premiere durch. Die Gäste wurden – ohne ihr Vorwissen – zuerst vom Muttiturm nach Basel gekarrt und dort in ein echtes Flugzeug verfrachtet, das dann auch tatsächlich abhob!

Sieben Jahre gastierte die Travestieshow im Möbelhaus Märki in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Während eines Rundflugs über Sardinien hatte die Comedytruppe so eine vielleicht etwas klaustrophobische, aber wirklich einzigartige Bühne zur Verfügung. Nur ein bisschen später als bei einem «gewöhnlichen» Programm endete die Aufführung wieder im Muttiturm in Solothurn. Auch heute werde er noch oft auf diesen ausgefallenen Anlass angesprochen, sagt Christian Loose mit einem Schmunzeln.

Weitere Highlights der letzten 25 Jahre waren Live-Auftritte von Nella Martinetti, Maya Brunner und den Geschwistern Biberstein. «Zuerst wurden die Künstlerinnen von der ‹Never Come Back Airline› parodiert und dann traten sie gemeinsam auf und ernteten Begeisterungsstürme des Publikums», freut sich der 55-Jährige.

Neidische Zuschauerinnen

Christian Loose betont, dass es bei der Travestie um die Show an sich geht. «Keiner von uns hat das Bedürfnis, eine Frau zu sein», erklärt er im Gespräch. «Ich bin jedes Mal wieder ‹gottefroh›, dass ich wieder ein Mann bin.»

Was ihn fasziniert, ist die Kunst der Travestie, also in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und das mit Erfolg, wie der Solothurner erzählt:

«Die Frauen sind oft neidisch darauf, wie toll wir uns schminken.»

Bei den aktuellen Jubiläumsvorstellungen kommen genau diese Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten. Zum ersten Mal schminken sich zwei Travestiekünstler der Show vor dem Publikum und geben Tipps.

Solche Spässe mit dem Publikum waren mit den Coronamassnahmen leider nicht mehr möglich. Thomas Ulrich/Tina Dauwalder

Wichtig sei aber auch, dass sich die Männer am Ende der Show abschminken und zeigen, wer sie wirklich sind, wie Loose erklärt: «Dann ist die Illusion vorbei, und jeder sieht, dass wir ganz normalen Typen sind.»

Eine Show für jederman(n)

Bei der «Never Come Back Airline» sind alle Fluggäste willkommen. Mit einem Blick auf seine «Passagierliste» der kommenden Aufführungen sind dabei auch verschiedene Menschen und Berufsfelder vertreten, wie Loose berichtet. Denn die Travestieshow ist für alle geeignet. «Klar, wir machen viele derbe Sprüche», so Loose mit einem Lachen, doch gebe es weder Nacktheit noch werde man unter der Gürtellinie berührt. Er sagt:

«Wir machen keine Show explizit für Homosexuelle, sondern für die breite Masse.»

Nur altersmässig brauche es vom Publikum eine gewisse Reife, wie er aus Erfahrung weiss. So liege die untere Altersgrenze des Publikums bei Ende 20.

Bei Jüngeren stosse man mit Travestie hingegen oft auf Ablehnung, wie «Chrigu» schon feststellen musste: «An der Fasnacht wurden wir schon von Pubertierenden angepöbelt. Aber da muss man darüberstehen.»

Dürfen im Kleiderschrank keines Travestiekünstlers fehlen: Highheels. Thomas Ulrich/Tina Dauwalder

Doch Freunde und Familie stehen voll hinter «Never Come Back Airline», wie Loose erzählt. «Das heisst, man sieht auch meine 75-jährige Mutter jeden Tag an der Bar arbeiten.»

Die Jubiläumsvorstellungen starteten am 5. Februar mit einer «Spezial Gala». Für die letzten beiden Aufführungen vom 19. und 26. Februar im Saalbau Bad in Derendingen sind noch Tickets erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen