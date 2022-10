Neue Verkehrsregelung Die nördliche Verbindung der drei Gemeinden Bellach, Langendorf und Solothurn wird umgestaltet Künftig geniesst der Verkehr vom Franziskanerkreisel in Richtung Lommiswil überall Vortritt – auch in Bellach, wo auf den Strassen bisher grundsätzlich Rechtsvortritt gilt. Urs Byland Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Bald Vergangenheit: Rechtsvortritt bei der Kreuzung Lommiswilerstrasse/ Lindenstrasse in Bellach. Hanspeter Bärtschi

Das Amt für Verkehr und Tiefbau ist immer wieder für Überraschungen gut. Ihr Kantonsstrassennetz muss unterhalten werden. Aber wo das Amt zuschlägt, erfährt man erst, wenn die Planauflagen erfolgen.

Dieses Mal ist im Rahmen des Agglomerationsprogramms die Umgestaltung der Strasse von Solothurn nach Bellach ausgeschrieben. Nicht die Bielstrasse, sondern die nördlich verlaufende Verbindung. Der Perimeter umfasst die Kreuzung Lindenstrasse/Lommiswilstrasse in Bellach bis zum Bahnübergang Weissensteinstrasse in Solothurn. Das sind rund 920 Meter Strasse. Involviert sind die drei Gemeinden Bellach Langendorf und Solothurn.

Wegen der geplanten Überbauung auf dem Delta Areal ist die Realisierung der Langendorfstrasse von der Kreuzung Langendorfstrasse/Bellacherstrasse bis zum Bahnübergang Weissensteinstrasse erst in den Jahren 2024 und 2025 geplant.

Aufgrund der Strassenverbreiterung der Langendorfstrasse wird auch die Verlegung des Wildbachs entlang der Langendorfstrasse notwendig. Die beiden Massnahmen sind erst nach dem Umbau des Delta Areals vorgesehen und sollen auch später aufgelegt werden.

Fahrzeuge auf der Lommiswilerstrasse erhalten Vortritt

Die Grundziele des ersten Teils des Projekts sind neben der Strassensanierung Massnahmen für eine bessere Sicherheit, eine Strasse, die attraktiver für den Veloverkehr und die Fussgänger sein soll, sowie eine Optimierung der Sichtweiten und ein Ausbau der Bushaltestellen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. Wichtige Punkte sind die Gestaltung eines Radstreifens in Richtung Solothurn sowie der Ausbau von Mittelinseln bei den Fussgängerstreifen.

Unten ist der Kartenausschnitt der aktuellen Situation und oben der Perimeter der Umgestaltung. Die Umgestaltung auf der Langendorfstrasse (rechts) erfolgt später. Aus dem Auflagebericht

Die vorgesehene Gestaltung sieht wie folgt aus. In Bellach, wo sich die Lommiswilerstrasse und die Lindenstrasse treffen, wird die bisherige Rechtsvortrittsregel ad acta gelegt. Neu hat der Verkehr auf der Lommiswilstrasse Vortritt. Auf der ebenfalls auf die Kreuzung mündenden Schulmattstrasse wird das Stoppschild aufgehoben. Eine Trottoirüberfahrt soll als natürliche Bremse dienen.

Die Lommiswilstrasse in Richtung Solothurn erhält zwei Radstreifen von 1,5 Metern Breite sowie eine Kernfahrbahn mit 4,5 Meter Breite. Das Trottoir auf der Südseite bleibt bestehen und dient auch bei der Einmündung Zielweg sowie dem Nebenarm der Franziskanerstrasse (Sackgasse) als Bremse für Fahrzeuge, die auf die Lommiswilstrasse abbiegen. Die Bushaltestelle beim Zielweg wird neu gestaltet und mit einer Strasseninsel gesichert.

Hinunter bis zum Franziskanerkreisel

Bei der eigentlichen Franziskanerstrasse wird deren Beziehung zur Lommiswilerstrasse aufgewertet, während der östlich nun weiterführenden Bellachstrasse der Vortritt entzogen wird. Auf dieser ist für den Veloverkehr nur auf der Südseite der Strasse eine Spur vorgesehen.

Auf der neu gestalteten Kreuzung bei der Franziskanerstrasse erhält der Veloverkehr in Richtung Bellach kurz einen eigenen Veloweg. Der bestehende Fussgängerstreifen auf der Franziskanerstrasse wird ebenso mit einer Mittelinsel ausgerüstet wie der bei der Einmündung Industriestrasse in die Bellachstrasse.

Neu ist der Fussgängerstreifen 90 Meter weiter östlich. Er dient der Querung bei der künftigen Langsamverkehrsachse durch das Delta-Areal, die als Verbindung zum Bahnhof Langendorf gedacht ist.

Bei der Einmündung der folgenden Kronmattstrasse wird die Bushaltestelle auf der Südseite der Bellachstrasse verschoben und der Fussgängerstreifen aufgehoben. Dafür entsteht neu ein Fussgängerstreifen mit Mittelinsel und der vorher erwähnten Bushaltestelle östlich der Einmündung.

Der Start zur Neugestaltung der Strasse ist im Frühling 2023 vorgesehen. Die Kosten werden auf Gemeindegebiet von Bellach auf 0,99 Millionen, in Langendorf auf 2,19 Millionen und in Solothurn auf 0,19 Millionen Franken geschätzt. Die Auflage endet am Montag 24. Oktober.

